Nagyobb eséllyel lesz rákos, akinek ilyen a vércsoportja

Az emlőrák ma a világ leggyakoribb daganatos betegsége a nők körében, ezért a kutatók minden lehetséges kockázati tényezőt igyekeznek feltárni, és ezek között a vércsoport szerepét is vizsgálják. A mostani tanulmány eredményeit az Oncotarget című rákkutatással kapcsolatos szakfolyóiratban ismertették.

Összefüggést mutattak ki az A vércsoport és a mellrák között.

Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

A vércsoport és az emlőrák kapcsolata: mit vizsgált a kutatás?

A friss elemzést egy nemzetközi kutatócsoport végezte. Szisztematikus áttekintést és metaanalízist készítettek, ami azt jelenti, hogy számos korábbi tanulmány adatait vonták össze egy nagy, közös elemzésben. Összesen 29 már megjelent vizsgálat adatait nézték át. Ezekben több mint 13 000 emlőrákos beteg és több mint 717 000 egészséges kontrollszemély szerepelt. Így a kutatók jóval nagyobb mintával dolgozhattak, mint egy-egy önálló tanulmányban. A kutatók olyan vizsgálatokat elemeztek, amelyek Ázsiából, Európából, Afrikából és Amerikából származtak. Ez azért fontos, mert a vércsoport-eloszlás és a genetikai háttér országonként eltérhet.

Az A vércsoport és az emlőrák kapcsolata

A kutatás középpontjában az ABO vércsoportrendszer állt. Ez az a jól ismert rendszer, amely szerint A, B, AB vagy O vércsoportról beszélünk.

Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az A vércsoport gyakoribb volt az emlőrákos betegek körében, mint az egészséges kontrollcsoportban.

A számok szerint az A vércsoportú nőknél 18%-kal magasabb volt az emlőrák kockázata, mint az O vércsoportúaknál. Ez nem azt jelenti, hogy valakinél biztosan kialakul a betegség, ha ilyen a vércsoportja, de a statisztikák szerint nagyobb az esély rá.

Mi a helyzet a többi vércsoporttal?

Érdekes módon a kutatók nem találtak jelentős kapcsolatot az emlőrák és a B vagy az AB vércsoport között. Ugyanígy az Rh faktor sem mutatott érdemi összefüggést a mellrákkockázattal.

Tehát az eredmények alapján elsősorban az A vércsoport emelkedik ki mint lehetséges kockázati tényező. A többi vércsoport esetében ilyen egyértelmű trendet nem láttak.

A vércsoport több mindent befolyásol, mint gondolnánk

A vércsoportokat az úgynevezett vércsoport-antigének határozzák meg. Ezek olyan fehérjék vagy cukormolekulák, amelyek a sejtek felszínén találhatók. Nemcsak a vérsejteken, hanem más szövetek, például az emlőmirigy sejtjein is jelen lehetnek.