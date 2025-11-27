Mi lehet az akadozó vizelés oka?

Nehezen indul, szakaszosan ürül a vizelet
Az akadozó vizelet megnevezés többféle vizelési tünetet foglal magában:
- nehéz vizeletindítás,
- gyenge vizeletsugár,
- szakaszos vizelés,
- vizelet-visszamaradás érzése.
Amikor már végképp nem megy a vizelés, vizeletelakadásról vagy vizeletrekedésről lehet szó, ami egy igen súlyos fokozat és sürgős urológiai ellátást, katéterezést igényel. Ez azonban nem szabad megvárni, vizeletürítési nehézségek esetén fontos az urológiai kivizsgálás, ugyanis nagyon sokféle ok állhat a tünet hátterében, amelyek közül több kezelést is igényel.
Ugyanakkor a katéterezésre nem csak sürgősségi esetben kerülhet sor, hanem akár a hólyagfunkció helyreállításában, a hólyagkontroll hiányának és a húgyúti fertőzéseknek a kezelésében is szerepet játszhat. Ilyen esetben természetesen nem a sürgősségi ellátás lesz a megoldás, hanem a járóbeteg ellátó szakorvos felkeresése.
Milyen okai lehetnek az akadozó vizeletnek?
Húgyutak szűkülése mechanikai okok miatt
A húgyutak számos ok miatt szűkülhetnek, akár el is záródhatnak, ami nyilván akadozóvá vagy éppen lehetetlenné teszi a vizelést. Többek közt az alábbi okok merülhetnek fel:
- Prosztatabetegségek (prosztata-megnagyobbodás, prosztatarák, idült- és heveny prosztatagyulladás) – mivel a prosztata mintegy körbefonja a húgycsövet, ha valami miatt megnagyobbodik, az szűkíti a vizelet útját.
- Húgycsőszűkület: ritkán veleszületett eredetű, de gyakrabban a gyulladások után előforduló szövődmény, ami kialakulhat húgycső-sérülés, urológiai beavatkozások után is.
- Fitymaszűkület: az akadozó vizelet lehet az egyik tünete a kifejezettebb állapotnak.
- Kismedencei térfoglaló folyamatok: daganat, ciszta, gyulladás, vérömleny is szűkítheti az alsó húgyutakat.
- Húgyhólyagkő és a húgycsőbe került kő: a kövek ugyancsak vizelet-ürítési zavarokat okozhatnak.
Záróizmok beidegzésének problémái
Ha a húgyhólyag és a húgycső záróizmai nem működnek rendesen, valami miatt károsodnak, a vizeléssel kapcsolatos panaszok biztosan jelentkezni fognak. Ezen záróizmok beidegzése az agy és a gerincvelő, és a perifériás idegrendszer szintjén is sérülhet. Vagyis (többek közt) akadozó vizelés alakulhat ki az olyan betegségek, állapotok következtében, mint a stroke, az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, a gerincsérülések, a porckorongsérv, a sclerosis multiplex. Bizonyos betegségek pedig a perifériás idegek károsítása miatt járulhatnak hozzá az akadozó vizelés kialakulásához. Ilyen betegség például a sokakat érintő cukorbetegség, illetve a májbetegség és a veseelégtelenség.
Gyógyszer mellékhatások
Számos gyógyszer okozhat vizelet-visszamaradást. Az opioid típusú, erős fájdalomcsillapítóknak például gyakori mellékhatása lehet a székrekedés és vizelet-visszamaradás. (Ugyanilyen ok miatt az opioid tartalmú kábítószerek is okozhatnak ilyen szövődményt.) A sürgős, azonnali vizelési ingert okozó késztetéses vizelési panaszokra alkalmazott urológiai gyógyszerek szintén okozhatnak vizelet visszamaradást. Ugyancsak utána kell nézni, nem szed-e a páciens hormonpótló szert, szívritmus szabályozó vagy vérnyomáscsökkentő gyógyszert, antihisztamint vagy antipszichotikumot.
Milyen vizsgálatra lehet szükség az urológusnál?
A kivizsgálás alapja akadozó vizelés esetén a megszokott fizikális vizsgálat, a vizeletvizsgálat és hasi ultrahang vizsgálat. Azonban mivel láthatóan nagyon sokféle, szerteágazó oka lehet a tünetnek, nem ritka, hogy speciális vizsgálatokra is szükség van – hangsúlyozza dr. Böszörményi-Nagy Géza (https://www.urologiaikozpont.hu/munkatarsak/urologus/dr-boszormenyi-nagy-geza), az Urológiai Központ – Prima Medica urológusa. – Az előzetes eredmények alapján kérhetünk például vizelet-üledék vizsgálatot, vizelettenyésztést, katéteres vizeletvizsgálatot, vizelet áramlás-mérést (uroflow), urodinámiai vizsgálatot, húgycső- és húgyhólyagtükrözést. Ugyanakkor a kikérdezés alapján és negatív vizsgálati eredményeknél felmerülhet a vizelési probléma pszichés eredete is, ilyen esetben érdemes pszichológusi segítséget kérni. A lényeg, hogy ne vegyük félvállról a kisebb mértékű panaszokat sem, mert a szövődmények akár súlyosak is lehetnek.
(Forrás: Urológiai Központ – Prima Medica (www.urologiaikozpont.hu))