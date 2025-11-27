Mi lehet az akadozó vizelés oka?

Nehezen indul, szakaszosan ürül a vizelet

Az akadozó vizelet megnevezés többféle vizelési tünetet foglal magában:

nehéz vizeletindítás,

gyenge vizeletsugár,

szakaszos vizelés,

vizelet-visszamaradás érzése.

Amikor már végképp nem megy a vizelés, vizeletelakadásról vagy vizeletrekedésről lehet szó, ami egy igen súlyos fokozat és sürgős urológiai ellátást, katéterezést igényel. Ez azonban nem szabad megvárni, vizeletürítési nehézségek esetén fontos az urológiai kivizsgálás, ugyanis nagyon sokféle ok állhat a tünet hátterében, amelyek közül több kezelést is igényel.

Ugyanakkor a katéterezésre nem csak sürgősségi esetben kerülhet sor, hanem akár a hólyagfunkció helyreállításában, a hólyagkontroll hiányának és a húgyúti fertőzéseknek a kezelésében is szerepet játszhat. Ilyen esetben természetesen nem a sürgősségi ellátás lesz a megoldás, hanem a járóbeteg ellátó szakorvos felkeresése.

A szakaszosan ürülő vizelet nem csupán kényelmetlen, de komolyabb problémákra utaló tünet is lehet

Fotó: Urológiai Központ

Milyen okai lehetnek az akadozó vizeletnek?

Húgyutak szűkülése mechanikai okok miatt

A húgyutak számos ok miatt szűkülhetnek, akár el is záródhatnak, ami nyilván akadozóvá vagy éppen lehetetlenné teszi a vizelést. Többek közt az alábbi okok merülhetnek fel:

Prosztatabetegségek (prosztata-megnagyobbodás, prosztatarák, idült- és heveny prosztatagyulladás) – mivel a prosztata mintegy körbefonja a húgycsövet, ha valami miatt megnagyobbodik, az szűkíti a vizelet útját.

Húgycsőszűkület: ritkán veleszületett eredetű, de gyakrabban a gyulladások után előforduló szövődmény, ami kialakulhat húgycső-sérülés, urológiai beavatkozások után is.

Fitymaszűkület: az akadozó vizelet lehet az egyik tünete a kifejezettebb állapotnak.

Kismedencei térfoglaló folyamatok: daganat, ciszta, gyulladás, vérömleny is szűkítheti az alsó húgyutakat.

Húgyhólyagkő és a húgycsőbe került kő: a kövek ugyancsak vizelet-ürítési zavarokat okozhatnak.



Záróizmok beidegzésének problémái

Ha a húgyhólyag és a húgycső záróizmai nem működnek rendesen, valami miatt károsodnak, a vizeléssel kapcsolatos panaszok biztosan jelentkezni fognak. Ezen záróizmok beidegzése az agy és a gerincvelő, és a perifériás idegrendszer szintjén is sérülhet. Vagyis (többek közt) akadozó vizelés alakulhat ki az olyan betegségek, állapotok következtében, mint a stroke, az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, a gerincsérülések, a porckorongsérv, a sclerosis multiplex. Bizonyos betegségek pedig a perifériás idegek károsítása miatt járulhatnak hozzá az akadozó vizelés kialakulásához. Ilyen betegség például a sokakat érintő cukorbetegség, illetve a májbetegség és a veseelégtelenség.