Kitálaltak a szakértők: ez okozhatja a következő globális katasztrófát

A Hayli Gubbi nevű etiópiai vulkán most tört ki először a feljegyzett történelemben. A kutatók szerint legutóbb körülbelül 12 ezer éve lehetett aktív ez a tűzhányó, ezért sokáig szunnyadónak és jelentéktelennek gondolták.

Az etiópiai eset rávilágít arra, hogy még a hosszú ideje szunnyadó vulkánok sem biztonságosak.

Fotó: AGUS HARIANTO / AFP

A friss kitörés hatalmas hamufelhőt lövellt a magasba, amely 13,7 kilométerre emelkedett a légkörben. A hamu Jemenig jutott, sőt elérte Észak-India légterét is, ahol zavarokat okozott a légi közlekedésben. Bár most nem volt halálos áldozat, a történtek jól mutatják, hogy egy rejtett vulkán is komoly gondot okozhat.

Mike Cassidy, a Birminghami Egyetem vulkanológusa szerint épp az elfeledett tűzhányók jelentik ma a legnagyobb kockázatot.

Ezek a kevéssé ismert vulkánok nem olyan híresek, mint a Yellowstone vagy az Etna, ezért jóval kevesebb műszer és kutató figyeli őket.

Cassidy arra figyelmeztet, hogy a következő globális vulkáni katasztrófa könnyen egy ilyen alig ismert tűzhányó kitöréséből indulhat ki. A Csendes-óceán, Dél-Amerika vagy Indonézia térségében nagyjából hét-tíz évente tör ki olyan vulkán, amelynek nincs feljegyzett kitöréstörténete. Az ilyen események sokszor váratlanok, és hatalmas területekre lehetnek hatással.

Több mint 2000 emberrel végzett egy alig ismert mexikói vulkán

Jó példa erre az El Chichón Mexikóban. A 20. század végéig alig beszéltek róla, és a vulkán nem állt szoros megfigyelés alatt. 1982-ben azonban hirtelen, rendkívül hevesen tört ki. A kitörés előtt évszázadokig szunnyadt, valószínűleg a 14. század óta inaktív volt.

A hirtelen aktivizálódó vulkán több mint 2000 ember halálát okozta, és 20 ezer embert kényszerített otthona elhagyására. Csak a tragédia után kezdték el komolyan mérni és figyelni az El Chichónt. Ez is azt mutatja, hogy a szakemberek sokszor csak utólag reagálnak, ahelyett hogy előre készülnének egy vulkán kitörésére.

Az El Chichón vulkán krátere hét hónappal a kitörés után.

Fotó: Wikimedia Commons

Ma az aktív vulkánok kevesebb mint felét figyelik folyamatosan műszerekkel.

A legtöbb kutatás még mindig néhány világszerte ismert, „sztárvulkánra” összpontosít, miközben sok kisebb, "elfeledett" tűzhányó is súlyos fenyegetést jelenthet.