Kitálaltak a szakértők: ez okozhatja a következő globális katasztrófát

A Hayli Gubbi nevű etiópiai vulkán most tört ki először a feljegyzett történelemben. A kutatók szerint legutóbb körülbelül 12 ezer éve lehetett aktív ez a tűzhányó, ezért sokáig szunnyadónak és jelentéktelennek gondolták.
A friss kitörés hatalmas hamufelhőt lövellt a magasba, amely 13,7 kilométerre emelkedett a légkörben. A hamu Jemenig jutott, sőt elérte Észak-India légterét is, ahol zavarokat okozott a légi közlekedésben. Bár most nem volt halálos áldozat, a történtek jól mutatják, hogy egy rejtett vulkán is komoly gondot okozhat.
Mike Cassidy, a Birminghami Egyetem vulkanológusa szerint épp az elfeledett tűzhányók jelentik ma a legnagyobb kockázatot.
Ezek a kevéssé ismert vulkánok nem olyan híresek, mint a Yellowstone vagy az Etna, ezért jóval kevesebb műszer és kutató figyeli őket.
Cassidy arra figyelmeztet, hogy a következő globális vulkáni katasztrófa könnyen egy ilyen alig ismert tűzhányó kitöréséből indulhat ki. A Csendes-óceán, Dél-Amerika vagy Indonézia térségében nagyjából hét-tíz évente tör ki olyan vulkán, amelynek nincs feljegyzett kitöréstörténete. Az ilyen események sokszor váratlanok, és hatalmas területekre lehetnek hatással.
Több mint 2000 emberrel végzett egy alig ismert mexikói vulkán
Jó példa erre az El Chichón Mexikóban. A 20. század végéig alig beszéltek róla, és a vulkán nem állt szoros megfigyelés alatt. 1982-ben azonban hirtelen, rendkívül hevesen tört ki. A kitörés előtt évszázadokig szunnyadt, valószínűleg a 14. század óta inaktív volt.
A hirtelen aktivizálódó vulkán több mint 2000 ember halálát okozta, és 20 ezer embert kényszerített otthona elhagyására. Csak a tragédia után kezdték el komolyan mérni és figyelni az El Chichónt. Ez is azt mutatja, hogy a szakemberek sokszor csak utólag reagálnak, ahelyett hogy előre készülnének egy vulkán kitörésére.
Ma az aktív vulkánok kevesebb mint felét figyelik folyamatosan műszerekkel.
A legtöbb kutatás még mindig néhány világszerte ismert, „sztárvulkánra” összpontosít, miközben sok kisebb, "elfeledett" tűzhányó is súlyos fenyegetést jelenthet.
A vulkán a klímaváltozást is erősítheti
Egy vulkán kitörése nemcsak a közvetlen környezetet sújtja. Rövid és hosszú távon az éghajlatot is megváltoztathatja. Az El Chichón 1982-es kitörésekor például nagy mennyiségű kén került a felső légkörbe.
A kénből apró, fényvisszaverő részecskék jöttek létre, amelyek lehűtötték az északi féltekét.
Ez a változás az afrikai monszun esőzónáját is eltolta, ami extrém aszályt okozott. A hatás hozzájárult az 1983–85-ös etiópiai és kelet-afrikai éhínséghez, amelyben becslések szerint egymillió ember halt meg. Egy távoli vulkán kitörése tehát olyan láncreakciót indíthat el, amely messze a krátertől is pusztít.
Milliók élnek veszélyzónában
Latin-Amerikában, Délkelet-Ázsiában, Afrikában és a Csendes-óceán térségében ma emberek milliói élnek vulkánok közelében. Sok ilyen vulkán esetében nem is tudjuk, mikor tört ki utoljára, mert alig van történelmi adat róluk. Ez tovább növeli a bizonytalanságot.
Cassidy szerint a globális befektetések nem követték le a növekvő kockázatokat. Miközben egyre többen élnek vulkánok közelében, a megfigyelés és a felkészülés sok helyen elmarad a szükségestől.
Pedig ha egy vulkán jól monitorozott, és a lakosság is tudja, mit kell tennie, továbbá a tudósok és a hatóságok hatékonyan együttműködnek, emberek ezreinek életét lehet megmenteni.
Hogyan próbálják a kutatók előrejelezni a kitöréseket?
A szakemberek szerint nincs és valószínűleg soha nem is lesz olyan módszer, amellyel minden vulkán kitörése biztosan megjósolható. Egy vulkán viselkedése nagyon összetett, és sokféle tényezőtől függ.
Ennek ellenére vannak jelek, amelyeket a kutatók figyelnek.
- Az egyik ilyen a vulkáni infrahang. Ha egy vulkán kráterében a lávató szintje emelkedik, megváltozik a magma által keltett hangok magassága, frekvenciája. Ez arra utalhat, hogy közeleg a kitörés.
- A másik fontos jel a szeizmikus aktivitás. A vulkán belsejében mozgó magma apró földrengéseket okoz. Ha ezek száma vagy erőssége megnő, az gyakran arra utal, hogy a vulkán működésbe fog lépni.
- Figyelik a gázkibocsátást is. Ahogy a magma a felszín felé halad, a nyomás csökken, a gázok pedig kiszabadulnak. Különösen a kén-dioxid mennyiségét mérik, mert ennek növekedése arra utal, hogy egyre több magma halmozódik fel a felszín közelében.
- Végül ott vannak a felszín deformációi. Ha a vulkán oldala kidudorodik, megsüllyed vagy megreped, az azt jelezheti, hogy a mélyben magma, gáz vagy víz mozdult el. Egy „felpúposodó” vulkán gyakran azt jelenti, hogy a felszín alatt veszélyes mennyiségű magma gyűlt össze.
A jelenleg aktív vulkánokat ezen az interaktív térképen lehet nyomon követni.