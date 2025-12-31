Ilyet ritkán látni: bámulatos égi jelenségek jönnek 2026-ban

A 2026-os égi jelenségek egész évben számos izgalmat ígérnek. Több alkalommal láthatunk majd szuperholdat, amikor a telihold szokatlanul nagy és fényes lesz. Teljes és gyűrűs napfogyatkozás is várható, valamint holdfogyatkozások színesítik az eget. Egyes időszakokban hat bolygó is felsorakozik az esti égbolton. A Nap fokozott aktivitása miatt pedig látványos sarki fények jelenhetnek meg, akár a megszokottnál délebbi területeken is – olvasható az abc NEWS összeállításában.
2026-os égi jelenségek: mit tartogat a következő esztendő?
Az emberiség újra megközelíti a Holdat
Több mint ötven év után ismét emberek indulnak a Hold felé. A küldetés parancsnoka Reid Wiseman lesz, aki szerint sok olyan területet láthatnak majd, amit az Apollo-űrhajósok nem értek el. A legénység három amerikai és egy kanadai űrhajósból áll. A repülés tíz napig tart majd. Fontos megjegyezni, hogy a misszió során nem szállnak le a Holdra.
A cél égi kísérőnk megkerülése és a megfigyelése.
A NASA tervei szerint a leszállást a következő Artemis-missziók bonyolítják le egy későbbi időpontban.
Robotok és óriás leszállóegységek
2026-ban több robotikus holdra szállás is várható. Többek között Kína és amerikai magáncégek is készülnek új küldetésekre. Jeff Bezos cége, a Blue Origin egy hatalmas, Blue Moon nevű leszállóegységet tesztel. Nyolc méteres magasságával ez nagyobb lesz, mint az Apollo-program holdkompja. Más amerikai cégek is próbálkoznak. A Firefly Aerospace például a Hold túlsó oldalát célozza meg. Kína pedig olyan kráterekben keres majd jeget a déli sarkvidéken, ahová sosem süt be a nap.
Különleges nap- és holdfogyatkozások
Az év egyik legnagyobb eseménye az augusztus 12-i teljes napfogyatkozás lesz. A jelenség az Északi-sarkvidékről indul, és áthalad Grönlandon, Izlandon és Spanyolországon. A teljes sötétség több mint két percig tart. Február 17-én gyűrűs napfogyatkozás lesz az Antarktiszon. Ezt csak kevés kutatóállomásról lehet majd teljes egészében látni. Két héttel később teljes holdfogyatkozás következik, augusztus végén pedig egy részleges.
Bolygók tánca az égen
Az új esztendő látványos négyes együttállással indul. Január 3-án 18 órakor a telihold alatt a Jupiter bolygó, tőlük balra pedig az Ikrek csillagkép két csillaga, a Castor és a Pollux rajzol ki egy szabályos paralelogrammát az éjszakai égbolton.
Február 28-án hat bolygó sorakozik fel az esti égbolton. A Merkúr, a Vénusz, a Jupiter és a Szaturnusz szabad szemmel is látható lesz, az Uránusz és a Neptunusz megfigyeléséhez viszont távcső kell. A Mars ekkor kimarad, de augusztusban csatlakozik egy újabb látványos együttálláshoz.
Szuperholdak
Az égi jelenségek 2026-ban sem lehetnek teljesek szuperholdak nélkül. Az év során három alkalommal is különösen látványos telihold jelenik meg az égen. Szuperholdról akkor beszélünk, amikor a telihold a szokásosnál közelebb kerül a Földhöz. Ennek oka, hogy a Hold pályája nem tökéletes kör alakú. Ilyenkor a Hold nagyobbnak és fényesebbnek látszik. A szuperholdak megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy különleges eszközre, elég az emberi szem.
Az év első szuperholdja január 3-án jelenik meg. Ez egybeesik egy meteorrajjal, a Quadrantidákkal is. A Hold erős fénye azonban valószínűleg elnyomja a halványabb hullócsillagokat, így kevesebb lesz látható belőlük.
A második szuperhold november 24-én lesz. A harmadik és egyben leglátványosabb szuperhold december 23-ról 24-re virradó éjszaka tűnik fel. Ez lesz az év legközelebbi teliholdja.
A Hold ekkor mindössze 356 740 kilométerre halad el a Földtől, ezért a karácsonyt megelőző szuperhold különösen nagy és fényes lesz.
A Nap is aktív marad, látványos sarki fények jöhetnek
A Nap 2026-ban sem fog elcsendesülni, a kutatók szerint csillagunk az év során több kitörést is produkálhat. Ezek a napkitörések hatással lehetnek a Földre is. Ilyenkor úgynevezett geomágneses viharok alakulhatnak ki.
A geomágneses viharok egyik legkáprázatosabb következménye a sarki fény. Az erős naptevékenység miatt 2026-ban is gyakran jelenhet meg ez a látványos fényjelenség.
A Nap aktivitása ugyanakkor lassan csökkenni kezd. A Nap működése egy körülbelül 11 éves ciklushoz kötődik. Ez a ciklus most lefelé tartó szakaszába lép. Ez azt jelenti, hogy a következő években fokozatosan kevesebb kitörés várható, de 2026 még mindig mozgalmas évnek ígérkezik.
- Ősszel egy új megfigyelőállomás is működésbe lép, amely a napszelet méri. A napszél töltött részecskék áramlása, amely a Napból indul ki, és eléri a Földet is.
Az előrejelzésekkel foglalkozó szakemberek, köztük Rob Steenburgh a National Oceanic and Atmospheric Administration munkatársa szerint ezek az adatok sokat segítenek majd, a mérések pontosabb előrejelzéseket tesznek lehetővé.