Ilyet ritkán látni: bámulatos égi jelenségek jönnek 2026-ban

A 2026-os égi jelenségek egész évben számos izgalmat ígérnek. Több alkalommal láthatunk majd szuperholdat, amikor a telihold szokatlanul nagy és fényes lesz. Teljes és gyűrűs napfogyatkozás is várható, valamint holdfogyatkozások színesítik az eget. Egyes időszakokban hat bolygó is felsorakozik az esti égbolton. A Nap fokozott aktivitása miatt pedig látványos sarki fények jelenhetnek meg, akár a megszokottnál délebbi területeken is – olvasható az abc NEWS összeállításában.

A 2026-os égi jelenségek között szerepelnek szuperholdak, nap- és holdfogyatkozások, ritka bolygóegyüttállások, valamint erős naptevékenység okozta sarki fények is

Fotó: KOUTA KIRIYAMA / Yomiuri

2026-os égi jelenségek: mit tartogat a következő esztendő?

Az emberiség újra megközelíti a Holdat

Több mint ötven év után ismét emberek indulnak a Hold felé. A küldetés parancsnoka Reid Wiseman lesz, aki szerint sok olyan területet láthatnak majd, amit az Apollo-űrhajósok nem értek el. A legénység három amerikai és egy kanadai űrhajósból áll. A repülés tíz napig tart majd. Fontos megjegyezni, hogy a misszió során nem szállnak le a Holdra.

A cél égi kísérőnk megkerülése és a megfigyelése.

A NASA tervei szerint a leszállást a következő Artemis-missziók bonyolítják le egy későbbi időpontban.

Robotok és óriás leszállóegységek

2026-ban több robotikus holdra szállás is várható. Többek között Kína és amerikai magáncégek is készülnek új küldetésekre. Jeff Bezos cége, a Blue Origin egy hatalmas, Blue Moon nevű leszállóegységet tesztel. Nyolc méteres magasságával ez nagyobb lesz, mint az Apollo-program holdkompja. Más amerikai cégek is próbálkoznak. A Firefly Aerospace például a Hold túlsó oldalát célozza meg. Kína pedig olyan kráterekben keres majd jeget a déli sarkvidéken, ahová sosem süt be a nap.

Különleges nap- és holdfogyatkozások

Az év egyik legnagyobb eseménye az augusztus 12-i teljes napfogyatkozás lesz. A jelenség az Északi-sarkvidékről indul, és áthalad Grönlandon, Izlandon és Spanyolországon. A teljes sötétség több mint két percig tart. Február 17-én gyűrűs napfogyatkozás lesz az Antarktiszon. Ezt csak kevés kutatóállomásról lehet majd teljes egészében látni. Két héttel később teljes holdfogyatkozás következik, augusztus végén pedig egy részleges.