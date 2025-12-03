Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

A földfelszín és az ionoszféra közötti légrétegben folyamatosan elektromágneses hullámok cirkulálnak, amelyeket többek között a villámok gerjesztenek. Ezt nevezi a tudomány Schumann-rezonanciának. Időnként azonban szokatlan kilengéseket is detektálnak, amelyekre a kutatók és a műszerek azonnal felfigyelnek. Magyar idő szerint december 20-án, a hajnali órákban egy 25 Hz körüli kiugrás jelent meg az egyik méréssorozatban. Érdekesség, hogy ez röviddel azelőtt történt, hogy a 3I/ATLAS megközelítette a Földet. Bár ez a „földközelség” valójában még mindig több mint 200 millió kilométert jelent, az időbeli egybeesés miatt többen azt feltételezik, hogy az üstökös vagy annak anyagkibocsátása állhat a jelenség hátterében.

Szokatlan elektromágneses jelenséget észleltek a Földön a 3I/ATLAS érkezésekor.

A 3I/ATLAS hatása vagy valami egészen más van a háttérben? Mi az igazság?

A tudomány jelenlegi állása szerint nincs ismert fizikai mechanizmus, amellyel egy üstökös ilyen távolságból képes lenne befolyásolni a Föld elektromágneses környezetét. A Schumann-rezonanciák természetes kilengéseit leginkább az időjárás, a villámtevékenység vagy a napaktivitás idézi elő.

A mostani esetet azért is övezi figyelem, mert egyesek felidézik: legutóbb hasonló jelenséget nem sokkal a 2025. december 8-i japán földrengés előtt észleltek.

Az eredménnyel kapcsolatban ugyanakkor nem árt óvatosnak lenni: a jelenség eredetének tisztázásához további mérésekre és egymástól független megfigyelésekre van szükség.

STRANGE ENERGY BURST DETECTED ON EARTH DURING 3I/ATLAS PERIGEE (closest approach to Earth). This is strange guys, we have a 25 Hz signal that's appeared in the Schumann Resonances at 02:40 UTC, just 3 hours and 20 minutes before the calculated exact closest approach of 3I/ATLAS… pic.twitter.com/H34os0dFPa — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) December 19, 2025

Egyesek űrhajónak hiszik a különcsége miatt

Az utóbbi időben több furcsa jelenséggel is kapcsolatba hozták a 3I/ATLAS-t. Szeptemberben még vöröses árnyalatot mutatott, most azonban már zöld fényben ragyog. A 3I/ATLAS csillagközi objektum kémiai összetétele különleges, és a hagyományos mellett egy ún. „anti-csóvát” is kialakított, amely a Nap felé mutat. Egyedisége miatt egyes kutatók egyenesen azt állították, hogy akár földönkívüli űrhajó is lehet.

A 3I/ATLAS a harmadik olyan égitest, amelyről biztosan tudjuk, hogy nem a Naprendszerben keletkezett.