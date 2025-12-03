Mindent megváltoztathat, amit a 3I/ATLAS belsejében találtak

A 3I/ATLAS 2025. július 1-jén került a csillagászok látókörébe. Egy automata riasztórendszer vette észre, amikor nagy sebességgel belépett a Naprendszerbe. Gyorsan kiderült, hogy nem innen származik, hanem egy másik csillag körül keletkezett, és akár több milliárd éven át vándorolhatott a világűrben.

Az élethez nélkülözhetetlen molekulákat szállíthat a 3I/ATLAS.

Fotó: OpenAI DALL-E

Mit találtak a 3I/ATLAS belsejében a kutatók?

A megfigyelések során a szakemberek szokatlan kémiai összetételt észleltek. Két molekula különösen fontos volt. Az egyik a metanol, a másik a hidrogén-cianid. Ezeket a chilei ALMA rádiótávcső segítségével mutatták ki különböző időpontokban.

A hidrogén-cianid az aminosavak kialakulásához szükséges, az aminosavak pedig az élet alapvető építőkövei. A metanolból szintén bonyolultabb szerves molekulák jöhetnek létre, ilyenek például a cukrok és a DNS/RNS előanyagai. A 3I/ATLAS esetében a metanol aránya feltűnően magas; jóval több, mint amit a Naprendszer üstököseinél megszokhattunk - írja az IFL Science.

Akkor most földönkívüli életre bukkantunk?

Fontos hangsúlyozni, hogy nem életnyomokat találtak az üstökösön, a kutatók csak az ahhoz szükséges alapanyagokat mutatták ki. Ezek jelenléte mégis izgalmas: régóta létezik az az elképzelés, hogy üstökösök hozhatták el a fiatal Földre az élethez nélkülözhetetlen anyagokat. A 3I/ATLAS most azt sugallja, hogy ezek az összetevők a galaxis más részein is gyakoriak lehetnek.

Már csak rövid ideig figyelhetjük

Az üstökös 2025. december 20-án volt a legközelebb a Földhöz. Nem sokáig marad a közelünkben, néhány száz nap múlva elhagyja a Naprendszert, és újra a csillagközi térbe távozik. Addig a kutatók igyekeznek minél több adatot gyűjteni erről a ritka látogatóról.