Hátborzongató felvétel terjed az interneten a 3I/ATLAS-ról

A 3I/ATLAS egy csillagközi eredetű üstökös, amelyet 2025. július 1-jén észleltek először. Ez a harmadik ilyen jellegű objektum az ’Oumuamua és a Borisov felfedezése óta. Már több amatőr csillagász megörökítette, ezeken jól látszik az objektum két legjellegzetesebb ismertetőjegye: a csóva és az úgynevezett anticsóva.

A 3I/ATLAS-ról készített videó bizarr hamisítványnak tűnik

A világhálón terjedő legújabb videó azonban egészen mást mutat. A felvételen egy zöldes fényben úszó folt látható. A szélei világítanak, és több fénysugár indul ki belőle, mintha egy sci-fi film űrhajója lenne. A forma inkább emlékeztet egy mikroszkóp alatt tanyázó baktériumra, mint égitestre. Ez már első ránézésre gyanússá teszi a felvételt.

Minden jel szerint manipulált videó terjed a 3I/ATLAS-ról

A videón világosan felfedezhetők a manipuláció tipikus jelei: nem tudni, ki készítette, és a megjelölt források sem megbízhatók. Az ilyen tartalmak könnyen elkerülik a tényellenőrzést, és tovább rontják a hitelességet. Szerencsére a háttérben a valódi űrszondák folyamatosan gyűjtik az adatokat. A NASA több missziója is készített már felvételeket a 3I/ATLAS-ról, ezek között vannak űrben keringő szondák és Marson ténykedő robotok is.

A JUICE űrszonda képei a 3I/ATLAS-ról

A legújabb szereplő most az Európai Űrügynökség (ESA) JUICE nevű szondája. Az űreszköz 2025. november 2. és 25. között figyelte az üstököst, miközben úton volt a Jupiter felé. A képek elkészítése eredetileg nem volt betervezve: a kutatók csak véletlenül vették észre, hogy az objektum a „közelben” tartózkodik, így egyedülálló lehetőség nyílt a megfigyelésére.

A JUICE végül öt műszerrel figyelte az üstököst:

egy kamerával,

egy közeli infravörös képalkotóval,

egy ultraibolya tartományban működő spektrométerrel,

egy szubmilliméteres hullámhosszon üzemelő műszerrel

és egy semleges atomokat mérő szenzorral.

A szonda körülbelül 0,5 csillagászati egységre volt az üstököstől, így csak távoli megfigyelésre volt lehetőség. A felvételek ennek ellenére fontos adatokat szolgáltathatnak majd az égitest anyagáról és viselkedéséről. Ezek lesznek az első olyan képek, amelyeket kifejezetten a 3I/ATLAS miatt készített egy Jupiter felé tartó űrszonda.