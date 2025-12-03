Hátborzongató felvétel terjed az interneten a 3I/ATLAS-ról

A 3I/ATLAS egy csillagközi eredetű üstökös, amelyet 2025. július 1-jén észleltek először. Ez a harmadik ilyen jellegű objektum az ’Oumuamua és a Borisov felfedezése óta. Már több amatőr csillagász megörökítette, ezeken jól látszik az objektum két legjellegzetesebb ismertetőjegye: a csóva és az úgynevezett anticsóva.
A világhálón terjedő legújabb videó azonban egészen mást mutat. A felvételen egy zöldes fényben úszó folt látható. A szélei világítanak, és több fénysugár indul ki belőle, mintha egy sci-fi film űrhajója lenne. A forma inkább emlékeztet egy mikroszkóp alatt tanyázó baktériumra, mint égitestre. Ez már első ránézésre gyanússá teszi a felvételt.
Minden jel szerint manipulált videó terjed a 3I/ATLAS-ról
A videón világosan felfedezhetők a manipuláció tipikus jelei: nem tudni, ki készítette, és a megjelölt források sem megbízhatók. Az ilyen tartalmak könnyen elkerülik a tényellenőrzést, és tovább rontják a hitelességet. Szerencsére a háttérben a valódi űrszondák folyamatosan gyűjtik az adatokat. A NASA több missziója is készített már felvételeket a 3I/ATLAS-ról, ezek között vannak űrben keringő szondák és Marson ténykedő robotok is.
A JUICE űrszonda képei a 3I/ATLAS-ról
A legújabb szereplő most az Európai Űrügynökség (ESA) JUICE nevű szondája. Az űreszköz 2025. november 2. és 25. között figyelte az üstököst, miközben úton volt a Jupiter felé. A képek elkészítése eredetileg nem volt betervezve: a kutatók csak véletlenül vették észre, hogy az objektum a „közelben” tartózkodik, így egyedülálló lehetőség nyílt a megfigyelésére.
A JUICE végül öt műszerrel figyelte az üstököst:
- egy kamerával,
- egy közeli infravörös képalkotóval,
- egy ultraibolya tartományban működő spektrométerrel,
- egy szubmilliméteres hullámhosszon üzemelő műszerrel
- és egy semleges atomokat mérő szenzorral.
A szonda körülbelül 0,5 csillagászati egységre volt az üstököstől, így csak távoli megfigyelésre volt lehetőség. A felvételek ennek ellenére fontos adatokat szolgáltathatnak majd az égitest anyagáról és viselkedéséről. Ezek lesznek az első olyan képek, amelyeket kifejezetten a 3I/ATLAS miatt készített egy Jupiter felé tartó űrszonda.
A képek azonban még nem érhetők el. A JUICE jelenleg a Nap közelében repül. A fő antennáját hővédő pajzsként kell használnia, ezért csak egy kisebb antennával tud adatot küldeni, a kapcsolatteremtés lassú. A szonda ráadásul a Nap túlsó oldalán jár, ami tovább nehezíti a kommunikációt.
A 3I/ATLAS-ról készült felvételek várhatóan csak 2026 februárjában érkeznek meg.
Bolygóvédelmi gyakorlat a 3I/ATLAS miatt
Hivatalosan is a bolygóvédelmi gyakorlat részének minősítette az ENSZ a Föld közelében észlelt csillagközi objektumot. A 3I/ATLAS köré szervezett nemzetközi megfigyelési kampány célja, hogy a szakemberek éles helyzethez hasonló körülmények között teszteljék a bolygóvédelmi rendszerek működését, miközben a tudósok egy része az üstökös szokatlan viselkedését tanulmányozza.
Irányt változtathat a 3I/ATLAS
A 3I/ATLAS 2026 márciusában megközelíti a Jupitert. E találkozás jelentősen megváltoztathatja az üstökös pályáját, így azt is, milyen irányba hagyja el a Naprendszert. A helyzetet bonyolítja, hogy a 3I/ATLAS mozgását nem csak a gravitáció befolyásolja. Amikor az üstökös közelebb kerül a Naphoz, gáz és por törhet fel a felszínéről, és ez apró „lökéseket” ad neki. A Nap fénynyomása is hasonló kismértékű hatást fejt ki. Ezeket nevezzük nem-gravitációs hatásoknak.
Természetes üstökös vagy földönkívüli űrhajó?
A Harvard Egyetem ismert csillagásza, Avi Loeb nem zárja ki, hogy az objektum valójában egy földönkívüli civilizáció eszköze lehet. Véleménye szerint a 3I/ATLAS viselkedése túl furcsa ahhoz, hogy természetes eredetű legyen. A pályája szokatlan, oldalirányból közelíti meg a Napot, és több bolygó – köztük a Mars, Vénusz és Jupiter – mellett is elhalad. Loeb szerint ez ideális lehetőség lenne egy idegen szonda számára, hogy észrevétlenül kémkedésre alkalmas „kütyüket” helyezzen el a bolygókon.