Valami történik a Naprendszer szélén – a 3I/ATLAS-hoz hasonló idegen objektumok tűntek fel

A friss megfigyelések alapján a 3I/ATLAS nagyon hasonlít a Naprendszer külső vidékein keringő, úgynevezett „Neptunuszon túli objektumokra”. A kutatócsoport szerint ez a csillagközi látogató egy „primitív karbonátos” égitest lehet, amely sok szenet, fémet és vízjeget tartalmaz, és most krivulkanizmus, vagyis jégvulkán-kitörések zajlanak rajta - olvasható az IFL Science tudományos portál cikkében.

3I/ATLAS-hoz hasonló objektumok keringenek nagy számban a Naprendszer szélén.

Fotó: OpenAI DALL-E

A 3I/ATLAS évmilliók óta rója a világegyetemet

A 3I/ATLAS a harmadik olyan ismert objektum, amely bizonyítottan más csillagrendszerből érkezett. Útja során valószínűleg több milliárd évig haladt a csillagközi térben, ahol erős kozmikus sugárzás érte. Mivel idáig nem esett szét, így a kutatók szerint meglepően nagy a szilárdsága.

Becslések szerint a 3I/ATLAS átmérője 0,3 és 5,6 kilométer között lehet. A körülbelül 16 órás tengely körüli forgás miatt a felszínét viszonylag egyenletesen éri a Nap fénye.

Az objektum nagy sebessége arra utal, hogy egy másik égitesttel való közeli találkozás repíthette ki az eredeti bolygórendszeréből.

Hogyan derült ki, miből áll a 3I/ATLAS?

A kutatók alaposan elemezték a 3I/ATLAS által visszavert fényt. A különböző anyagoknak különböző színképük van, így meg lehet állapítani, mikből is épülnek fel az egyes objektumok. A szakértők a csillagközi üstökösről visszaverődő fény tulajdonságait összevetették az Antarktiszon talált, jó állapotban megőrződött szenes kondrit típusú meteoritok anyagával.

Az eredmények alapján a 3I/ATLAS összetétele nagyban emlékeztet azokra az égitestekre, amelyek a Neptunuszon túl, a Naprendszer peremvidékén keringenek.

Jégvulkánok működhetnek az üstökösön

A 3I/ATLAS felszínén található illékony anyagokat a napsugárzás felmelegíti.

A kutatók szerint ekkor indul be a kriovulkanizmus: a jég és a gáz előtör a felszín alól, és hatalmas, diffúz „ködöt”, úgynevezett kómát hoz létre az üstökös körül.

A fényesség nagyjából két magnitúdóval nőtt, amikor az objektum 2,5 csillagászati egységre járt a Naptól. Ez azt jelenti, hogy a 3I/ATLAS felszínéhez közel lévő, fagyott anyagok aktiválódtak. A vízjég talán még nem párolgott el teljesen, de a felszín alatt, a melegebb zónákban már intenzív folyamatok zajlanak.