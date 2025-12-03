Hírlevél

Valami történik a Naprendszer szélén – a 3I/ATLAS-hoz hasonló idegen objektumok tűntek fel

Minden jel szerint jégvulkánok törnek elő a Naprendszerben repülő csillagközi objektum felszínéről. A 3I/ATLAS a kutatók szerint egy ősi, szénben gazdag égitest lehet, amely évmilliók óta most először jár ilyen közel egy csillaghoz. Hasonló tulajdonságú objektumok bújhatnak meg nagyobb számban a Neptunuszon túli régióban.
A friss megfigyelések alapján a 3I/ATLAS nagyon hasonlít a Naprendszer külső vidékein keringő, úgynevezett „Neptunuszon túli objektumokra”. A kutatócsoport szerint ez a csillagközi látogató egy „primitív karbonátos” égitest lehet, amely sok szenet, fémet és vízjeget tartalmaz, és most krivulkanizmus, vagyis jégvulkán-kitörések zajlanak rajta - olvasható az IFL Science tudományos portál cikkében.

3I/ATLAS-hoz hasonló objektumok keringenek nagy számban a Naprendszer szélén.
A 3I/ATLAS évmilliók óta rója a világegyetemet

A 3I/ATLAS a harmadik olyan ismert objektum, amely bizonyítottan más csillagrendszerből érkezett. Útja során valószínűleg több milliárd évig haladt a csillagközi térben, ahol erős kozmikus sugárzás érte. Mivel idáig nem esett szét, így a kutatók szerint meglepően nagy a szilárdsága.

Becslések szerint a 3I/ATLAS átmérője 0,3 és 5,6 kilométer között lehet. A körülbelül 16 órás tengely körüli forgás miatt a felszínét viszonylag egyenletesen éri a Nap fénye. 

  • Az objektum nagy sebessége arra utal, hogy egy másik égitesttel való közeli találkozás repíthette ki az eredeti bolygórendszeréből.

Hogyan derült ki, miből áll a 3I/ATLAS?

A kutatók alaposan elemezték a 3I/ATLAS által visszavert fényt. A különböző anyagoknak különböző színképük van, így meg lehet állapítani, mikből is épülnek fel az egyes objektumok. A szakértők a csillagközi üstökösről visszaverődő fény tulajdonságait összevetették az Antarktiszon talált, jó állapotban megőrződött szenes kondrit típusú meteoritok anyagával. 

Az eredmények alapján a 3I/ATLAS összetétele nagyban emlékeztet azokra az égitestekre, amelyek a Neptunuszon túl, a Naprendszer peremvidékén keringenek.

Jégvulkánok működhetnek az üstökösön

A 3I/ATLAS felszínén található illékony anyagokat a napsugárzás felmelegíti. 

A kutatók szerint ekkor indul be a kriovulkanizmus: a jég és a gáz előtör a felszín alól, és hatalmas, diffúz „ködöt”, úgynevezett kómát hoz létre az üstökös körül.

A fényesség nagyjából két magnitúdóval nőtt, amikor az objektum 2,5 csillagászati egységre járt a Naptól. Ez azt jelenti, hogy a 3I/ATLAS felszínéhez közel lévő, fagyott anyagok aktiválódtak. A vízjég talán még nem párolgott el teljesen, de a felszín alatt, a melegebb zónákban már intenzív folyamatok zajlanak.

A kriovulkanizmus nem ismeretlen jelenség: jégvulkánok több holdon és egyes nagyobb Neptunuszon túli objektumokon is működhetnek. 

Most úgy tűnik, hogy a kisebb kiterjedésű 3I/ATLAS hasonlóan viselkedik, amikor a Nap közelébe ér.

Fémek, vízjég és szokatlan kémia a 3I/ATLAS körül

A kutatók szerint a 3I/ATLAS belseje egyszerre gazdag fémekben és vízjégben. E kombináció magyarázhatja, miért olyan különleges az üstököst körülvevő gázfelhő, vagyis a kóma alakja és összetétele. A feltételezések szerint a finomszemcsés fémek korróziója kémiai reakciókat indíthat el. Ezeket Fischer–Tropsch típusú reakcióknak nevezik. 

Ilyenkor olyan vegyületek keletkezhetnek a kómában, amelyek más, „szokványos” üstökösökben ritkák.

Mit árul el a 3I/ATLAS a bolygók születéséről?

A 3I/ATLAS spektruma leginkább bizonyos, CR és CH típusú szenes kondritokra emlékeztet. Ezek a kőzetek valószínűleg a bennük lévő fém, szulfidok és más sötét ásványok miatt vöröses színű, jellegzetes spektrumot mutatnak. A hasonlóság arra utal, hogy a bolygókeletkezés korai szakaszaiban a galaxis nagyon távoli részein is ugyanilyen anyagok jönnek létre.

Vagyis a 3I/ATLAS nemcsak azért érdekes, mert jégvulkánokat hordozó csillagközi üstökös. Azért is fontos, mert segít megérteni, milyen alapanyagból épülhetnek fel a bolygók és a kisebb égitestek más csillagok körül.

A tanulmány egyelőre előzetes publikáció, még nem esett át a hivatalos szakmai bírálaton. A kutatók szerint azonban a 3I/ATLAS-hoz hasonló csillagközi látogatók folyamatosan arra kényszerítik a tudományt, hogy finomítsa a bolygórendszerek születéséről alkotott képet.

Mi jöhet a 3I/ATLAS után?

A tudósok szerint a spektroszkópiai megfigyelések önmagukban is nagyon hasznosak, de a következő nagy lépés az lenne, ha valamelyik űrszonda közelről is felkeresne egy hasonló csillagközi objektumot. Ezért tartják fontosnak az olyan programokat, mint az ESA Comet Interceptor küldetése. A cél az, hogy egy jövőbeli csillagközi üstököst ne csak megfigyeljünk, hanem testközelből vizsgáljunk, és akár mintát is hozzunk belőle.

 

