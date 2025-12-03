Fokozódik a rejtély: valamit észrevettek a 3I/ATLAS mellett

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös, vagyis nem a mi Naprendszerünkben jött létre. Mégis több dologban emlékeztet a Neptunuszon túl keringő jeges objektumokra: felszínén jégvulkánok működhetnek, amelyek a Nap közelébe érve kitörnek. Avi Loeb, a Harvard Egyetem ismert asztrofizikusa a legújabb felvételeken egy furcsa, könnycsepp alakú fénylést észlelt az üstökös körül. Ez a fénylés nem hátrafelé, hanem a Nap irányába mutat. Ezért nevezik „anti-csóvának”. A szokatlan alak és irány miatt Loeb egy új, meglehetősen merész elmélettel állt elő, ami magyarázhatja a jelenséget.

Fotó: OpenAI DALL-E

Lehet, hogy idegen objektumok raja kíséri a 3I/ATLAS-t?

Loeb szerint elképzelhető, hogy a 3I/ATLAS nincs egyedül: modellje alapján egy objektumraj kísérheti - írja a New York Post.

Ezek az objektumok nagy valószínűséggel kisebb sziklák vagy jégdarabok, de egyéb lehetőséget sem vet el a tudós. A lényeg, hogy rájuk más erők hatnak, mint az üstökösre.

A 3I/ATLAS a Naphoz közeledve gázt és port bocsát ki. Ez a kifújás kismértékben „megtolja” az üstököst, így az picit másként gyorsul, mint a körülötte sodródó darabkák. Emiatt tűnhet úgy, mintha a raj egy része a Nap felé haladna, és a fénycsóva is ebbe az irányba nyúlna.

Loeb úgy gondolja, az objektumok mintegy 54 ezer kilométerrel lehetnek közelebb a Naphoz, mint maga a 3I/ATLAS.

Ez nagyjából akkora távolság, mint amekkora a Nap felé mutató, könnycsepp alakú anti-csóva hossza.

A raj szinte az összes napfényt visszaveri

Loeb számításai szerint a raj össztömege határozottan kisebb az üstökös tömegénél, de még így is visszaveri a napfény 99 százalékát. Ez magyarázhatja, miért ilyen erős és kiterjedt a 3I/ATLAS körül fénylő „burok”, vagyis a kóma.

A különös fénylés miatt egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen tárgyak alkotják a rajt, és hogy természetes vagy esetleg mesterséges eredetűek-e.

Mesterséges objektumok vagy csak sziklák?

Loeb felteszi a kérdést: vajon ezek az objektumok egyszerű sziklatöredékek, vagy valami más kíséri az üstököst? Korábban azt is felvetette, hogy a 3I/ATLAS esetleg egy mesterséges eredetű objektum, egy gigantikus űrszonda lehet.