Nincs magyarázat a 3I/ATLAS legújabb viselkedésére

A Harvard ismert tudósa, Avi Loeb szerint a 3I/ATLAS „működése" egy lassú „szívverésre" hasonlít. A kutató azt állítja, hogy az objektum időről időre pulzál, vagyis a fényessége szabályos ütemben változik. Loeb úgy képzeli el ezt, mintha az égitestből időnként gáz és por csapódna ki. Ez a kiáramlás tölti be a „vér” szerepét. A gáz és a por keresztüláramlik az objektum körüli ködös burkon, az úgynevezett kómán. A jelenség a kutató szerint körülbelül 16 óránként ismétlődik – írja a Futurism tudományos portál.

Szívverésszerű működést mutat a 3I/ATLAS.

Fotó: OpenAI DALL-E

3I/ATLAS: lehet, hogy egy űrhajó működését látjuk?

A tudós nem zárja ki, hogy a 3I/ATLAS mesterséges eredetű. Szerinte lehetséges, hogy a „szívverés” az űrhajó hajtóműveinek apró, ismétlődő „rúgásai”. Ezek a lökések korrigálhatják az égitest pályáját.

Úgy véli, ha az objektum valóban mesterséges, akkor a kiáramló gázsugár, vagyis a jet iránya tetszőleges lehet.

Nem kellene szükségszerűen a Nap felé mutatnia.

A legtöbb kutató szerint csak egy furcsa üstökös repül keresztül a Naprendszeren

Fontos, hogy a tudományos közösség nagy része jóval óvatosabb. A legtöbb szakember jelenleg úgy gondolja, hogy a 3I/ATLAS egy természetes üstökös. Vagyis egy jégből és porból álló, csillagközi vándor, amely jelen pillanatban a Naprendszeren halad keresztül.

Loeb ennek ellenére továbbra is nyitva hagyja a mesterséges eredet lehetőségét. Úgy véli, érdemes komolyan venni a furcsa pulzálást, és részletesebben megvizsgálni a jelenséget.

Mit elemeznek a kutatók?

A pulzálás időbeli változásának precízebb nyomon követése elengedhetetlen lenne. A 3I/ATLAS forgása ugyanis megváltozhatott azóta, hogy október végén elérte a Naphoz legközelebb eső pontját, a perihéliumot.

Loeb úgy véli, hogy a „szívverés” mintázatának már most látszódnia kellene az objektumról készült felvételeken. Ehhez több napon át készült, jól beállított képeket kellene sorrendben elemezni.

A tudós szerint a legideálisabb az lenne, ha ezekből a felvételekből egyfajta gyorsított filmet készítenének.

Egy ilyen „mozgókép” megmutathatná, hogyan fényesednek fel újra és újra a 3I/ATLAS körüli gázsugarak. Ha a mintázat a Naphoz képest furcsán viselkedik, az utalhatna technológiai eredetre is. Ha viszont a pulzálás a jól ismert üstökösök viselkedésére emlékeztet, akkor inkább a természetes magyarázat lenne a helytálló.