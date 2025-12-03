Új kép került elő a 3I/ATLAS-ról – még a tudósok is elképedtek attól, ami rajta látható

Az Európai Űrügynökség JUICE űrszondája jelenleg a Jupiter jeges holdjai felé tart, és 2031-ben érkezik meg a gázóriáshoz. Pályájának köszönhetően azonban lehetősége nyílt arra, hogy a 3I/ATLAS-t is lefotózza. A JUICE augusztusban elrepült a Vénusz mellett, hogy plusz sebességet gyűjtsön. Ezt a manővert a kutatók alaposan kiaknázták, és öt tudományos műszert is a 3I/ATLAS felé fordítottak.

Az ESA JUICE űrszondája öt műszerrel is figyeli a 3I/ATLAS-t, de az összes adat csak 2026 elején érkezik meg a Földre

Fotó: OpenAI DALL-E

Új kép a 3I/ATLAS-ról – mit látott a JUICE űrszonda?

Miközben a JUICE tudományos műszerei adatokat gyűjtöttek, a szonda navigációs kamerája, a NavCam is készített egy felvételt november 2-án. Ekkor az ESA szondája 41 millió mérföldre volt az objektumtól.

A NavCam alapvetően nem tudományos kamera, hanem a navigációt segíti majd a Jupiter környékén. Bár a képcsomag adatainak mindössze negyedét sikerült csak letölteni, a kutatók így is rengeteg új információt megtudtak az üstökösről. Példának okáért a felvételen rendkívül jól kivehető a 3I/ATLAS körüli kóma, vagyis az a fénylő gáz- és porfelhő, amely beburkolja az objektum magját.

A képen két halvány csóva látszik: egy, a Naptól elfelé nyúló plazmacsóva és egy porcsóva, amely a 3I/ATLAS pályáját követi. A Naphoz közeledve az égitest jege elpárolgott, ezért a csóva egyre nagyobb lett.

A JUICE jelenleg öt műszerrel figyeli a 3I/ATLAS-t. Különböző hullámhosszakon készít róla képeket, és méri a körülötte lévő gázokat és porszemcséket. Ezekből kiderülhet, miből áll a kóma és a csóva.

A NavCam által készített felvétel a 3I/ATLAS-ról. A képen jól látszik a plazmacsóva (Plasma tail), a porcsóva (Potential dust tail), illetve a kóma (Coma), vagyis az objektumot körülvevő por- és gázburok

Fotó: ESA

2026 februárjában minden kiderül

A JUICE már elhaladt a 3I/ATLAS mellett, de a részletes adatok csak később érkeznek meg a Földre. Nagyobb antennáját most hőpajzsként használja, ezért kizárólag a kisebb antennával tud adatokat küldeni, ráadásul ezek beáramlása is lassan történik. A teljes adatcsomagot várhatóan csak 2026 februárjára kapják kézhez a csillagászok.