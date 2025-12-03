Csak egyetlen esélyünk van: súlyos figyelmeztetést adtak ki a 3I/ATLAS miatt

Mára egyértelművé vált, hogy a 3I/ATLAS a csillagközi térből érkezett. A megfigyelések szerint üstökös, de több szokatlan tulajdonsága is van. Emiatt sokáig találgatások övezték az eredetét. A 3I/ATLAS elképesztő sebességgel halad. Óránként körülbelül 264 ezer kilométert tesz meg, vagyis gyorsabb, mint bármely ember által készített űreszköz. Már önmagában ez a féktelen tempó is érdekessé teszi az objektumot.

A 3I/ATLAS már távolodik a Földtől, egyre kevesebb az idő a vizsgálatára.

Fotó: OpenAI DALL-E

Miért nem tudjuk jól megfigyelni a 3I/ATLAS-t?

A kutatók a legmodernebb távcsövekkel figyelik az üstököst, de a technikának megvannak a korlátai: a műszerek csak egy elmosódott gázfelhőt és két csóvát látnak. A finomabb részletek rejtve maradnak. Ez nagy probléma, mert az ilyen csillagközi látogatók rendkívül ritkák, nem tudni, mikor figyelhetünk meg hasonlót legközelebb.

A 3I/ATLAS már távolodik a Földtől, és ha eltűnik, soha többé nem tér vissza.

Ezért a tudósok szerint most van az utolsó esélyünk részletesebben megvizsgálni.

Drasztikus ötlet: ütköztessük egy űrszondával

Egyes kutatók azt javasolják, hogy vezessünk neki egy űrszondát az objektumnak. A terv lényege, hogy az ütközéssel rengeteg anyag szabadulna fel az üstökösön, és ezt a törmeléket az űreszköz műszerei közvetlenül is vizsgálhatnák. Ha a küldetést siker koronázná, először kerülhetne a markunkba csillagközi anyag.

A mérések segítenének megérteni, miből állnak más csillagrendszerek. Arra is választ kaphatnánk, mennyire hasonlít a mi Naprendszerünk más bolygórendszerekhez.

„Csak egy esélyünk van”

A lehetőség fontosságát Darryl Seligman, a Michigani Állami Egyetem csillagásza is hangsúlyozta. A Daily Star cikkében úgy fogalmazott: ha most nem gyűjtünk adatokat, az objektum örökre elveszik számunkra. Ezért minden elérhető obszervatórium és űreszköz munkájára szükség van.

Nem példa nélküli megoldás

A fent vázolt módszer nem teljesen új. Korábban a NASA már bizonyította, hogy egy irányított becsapódás működhet. A DART küldetés során egy űreszközt szándékosan nekivezettek egy aszteroidának. A kísérlet sikeres volt, és megváltoztatta az égitest pályáját. Egy hasonló küldetés a 3I/ATLAS esetében is megvalósítható lenne, az idő azonban vészesen fogy.