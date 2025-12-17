Ablak, ami szigeteli a hőt, de nem zárja el a kilátást

A csapat anyagának neve MOCHI (Mesoporous Optically Clear Heat Insulator: Mezoporózus Optikailag Átlátszó Hőszigetelő) nagy lemezekből, vagy vékony lemezekből áll, amik bármely ablak belsejénél alkalmazhatók. A csapat eddig csak laboratóriumban készítette el az anyagot még nem elérhető a fogyasztók számára, de a kutatók azt mondják, hogy a MOCHI hosszan tartó és majdnem teljesen átlátszó. Ez azt jelenti, hogy sok szigetelő anyagtól eltérően, nem akadályozza a kilátást. Hogy megakadályozzák a hőcserét, a falakba egy csomó szigetelőanyagot tesznek, de az ablaknak átlátszónak kell lennie és nagyon nehéz olyan szigetelést találni, ami átlátszó.
Még nincs forgalomban ez az ablak
Az épületek, az egyszerű családi házaktól kezdve az irodai felhőkarcolókig, a világon generált összes energiából körülbelül 40%-ot fogyasztanak. Ezek szivárognak is, hideg napokon a szabadba szökik a hő, amikor meg emelkedik a hőmérséklet, elnyelik a hőt. A kutatók célja, hogy ezt a hőcserét lassítsák. A MOCHI egy olyan szilikongél, ami egy kis, az emberi hajszál szélességénél többszörösen vékonyabb, kis pórusokból álló hálózaton keresztül csapdába ejti a levegőt. Ezek a kis buborékok olyan jól blokkolják a hőt, hogy pusztán egy 5 milliméter vastag MOCHI lappal lángot tarthatunk a kezünkben. A MOCHI titka az, hogy precízen szabályozza ezeket a légzsákokat. A találmány hasonló az aerogélekhez, mely szigetelőanyagok széles körben használatosak az Amerikai Egyesült Államokban. (A NASA aerogéleket alkalmaz a marsi űrszondáik belsejében, hogy az elektronikát melegen tartsa.) Az aerogélek is számtalan légzsákot ejtenek csapdába. De ezek a buborékok általában véletlenszerűen oszlanak el az aerogélekben és gyakran visszaverik a fényt, nem a pedig áteresztik, ezért ezek az anyagok gyakran homályosak.
A MOCHI úgy készül, hogy felületaktív anyagokat folyékony oldatba kevernek. Ezek a molekulák természetes módon összetapadnak és vékony szálakat képeznek egy olyan folyamat során, ahogyan az olaj és az ecet különválik a salátaöntetben. Aztán az oldatban lévő szilikonmolekulák kezdenek a szálak külső részéhez tapadni. Ezt követően a kutatók lépések sorozatán keresztül kicserélik a detergens (tisztító) molekulacsomókat levegővel. Ekkor a szilikont hihetetlenül kicsi, levegővel töltött csövek hálózata veszi körbe. A MOCHI anyag térfogatának több, mint 90%-át levegő alkotja.
A hő energiát ad a gázban lévő molekuláknak és atomoknak, melyek ekkor nekiütköznek más molekuláknak és atomoknak, energiát adva át nekik. A MOCHI-ban lévő buborékok azonban olyan kicsik, hogy a benne lévő gázok nem tudnak egymásba ütközni, ezáltal hatékonyan megakadályozzák, hogy a hő keresztülhaladjon. A molekuláknak nincs lehetőségük szabadon ütközni egymással és hőt cserélni, hanem a pórusok falaiba ütköznek. A MOCHI anyag ugyanakkor a bejövő fénynek csak körülbelül 2%-át veri vissza.
A mérnökök tervezhetnek olyan eszközt, ami a MOCHI anyaggal csapdába ejti a napfény hőjét, és olcsó, fenntartható energiává alakítja át. Még amikor kissé felhős az idő, akkor is csomó energiát lehetne hasznosítani, amivel vizet és az épület belsejét lehetne melegíteni. A csapat jelenleg még dolgozik az anyagon. Mivel a MOCHI alkotórészei viszonylag nem drágák, ezért jó eséllyel kereskedelmi termék lehet belőle.
A kutatók a Science tudományos magazinban publikálták dolgozatukat.
(Forrás: University of Colorado Boulder: https://www.colorado.edu/)