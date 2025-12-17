Ablak, ami szigeteli a hőt, de nem zárja el a kilátást

A csapat anyagának neve MOCHI (Mesoporous Optically Clear Heat Insulator: Mezoporózus Optikailag Átlátszó Hőszigetelő) nagy lemezekből, vagy vékony lemezekből áll, amik bármely ablak belsejénél alkalmazhatók. A csapat eddig csak laboratóriumban készítette el az anyagot még nem elérhető a fogyasztók számára, de a kutatók azt mondják, hogy a MOCHI hosszan tartó és majdnem teljesen átlátszó. Ez azt jelenti, hogy sok szigetelő anyagtól eltérően, nem akadályozza a kilátást. Hogy megakadályozzák a hőcserét, a falakba egy csomó szigetelőanyagot tesznek, de az ablaknak átlátszónak kell lennie és nagyon nehéz olyan szigetelést találni, ami átlátszó.

Abraham Fluckinger, a Kolorádói Egyetem hallgatója egy olyan tömböt tart a kezében, ami 5 réteg MOCHI anyagot és két üvegtáblát tartalmaz. A MOCHI ablak szigeteli a hőt, de nem zárja el a kilátást.

Fotó: University of Colorado Boulder:

Még nincs forgalomban ez az ablak

Az épületek, az egyszerű családi házaktól kezdve az irodai felhőkarcolókig, a világon generált összes energiából körülbelül 40%-ot fogyasztanak. Ezek szivárognak is, hideg napokon a szabadba szökik a hő, amikor meg emelkedik a hőmérséklet, elnyelik a hőt. A kutatók célja, hogy ezt a hőcserét lassítsák. A MOCHI egy olyan szilikongél, ami egy kis, az emberi hajszál szélességénél többszörösen vékonyabb, kis pórusokból álló hálózaton keresztül csapdába ejti a levegőt. Ezek a kis buborékok olyan jól blokkolják a hőt, hogy pusztán egy 5 milliméter vastag MOCHI lappal lángot tarthatunk a kezünkben. A MOCHI titka az, hogy precízen szabályozza ezeket a légzsákokat. A találmány hasonló az aerogélekhez, mely szigetelőanyagok széles körben használatosak az Amerikai Egyesült Államokban. (A NASA aerogéleket alkalmaz a marsi űrszondáik belsejében, hogy az elektronikát melegen tartsa.) Az aerogélek is számtalan légzsákot ejtenek csapdába. De ezek a buborékok általában véletlenszerűen oszlanak el az aerogélekben és gyakran visszaverik a fényt, nem a pedig áteresztik, ezért ezek az anyagok gyakran homályosak.

Fotó: University of Colorado Boulder

A MOCHI úgy készül, hogy felületaktív anyagokat folyékony oldatba kevernek. Ezek a molekulák természetes módon összetapadnak és vékony szálakat képeznek egy olyan folyamat során, ahogyan az olaj és az ecet különválik a salátaöntetben. Aztán az oldatban lévő szilikonmolekulák kezdenek a szálak külső részéhez tapadni. Ezt követően a kutatók lépések sorozatán keresztül kicserélik a detergens (tisztító) molekulacsomókat levegővel. Ekkor a szilikont hihetetlenül kicsi, levegővel töltött csövek hálózata veszi körbe. A MOCHI anyag térfogatának több, mint 90%-át levegő alkotja.