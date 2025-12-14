A közösségi média okozta függőség súlyosbítja az ADHD tüneteit

Hírlevél
39 perce
A modern technológia mindennapjaink szerves részévé vált, különösen a fiatalabb generációk életében. Azonban egy friss kutatás, amelyet a Pediatrics Open Science folyóiratban publikáltak, meglepő összefüggéseket tárt fel a különböző képernyős tevékenységek és a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) tünetei között. Míg korábban minden képernyőidőt egyformán károsnak tekintettünk, ez az új vizsgálat árnyaltabb képet fest.
adhdközösségi médiamédia

A kutatók több mint 9000 gyermeket követtek nyomon hosszú távú tanulmányukban, és megdöbbentő eredményekre jutottak. Kiderült ugyanis, hogy nem minden képernyős tevékenység befolyásolja egyformán a figyelem működését. Továbbá, a közösségi média használata kiemelkedik a többi digitális platform közül, amikor az ADHD-tünetek kialakulásának kockázatáról beszélünk. 

ADHD A 13-year-old boy poses at his home as he looks at social media on his tablet in Sydney on December 8, 2025. Australia will ban young teenagers from social media on December 10, 2025, launching a world-first crackdown designed to unglue children from addictive scrolling on the likes of Facebook, Instagram and TikTok. (Photo by Saeed KHAN / AFP)
A közösségi média felerősíti az ADHD tüneteit
Fotó: SAEED KHAN / AFP

ADHD: miért éppen a közösségi média a legnagyobb kockázat?

A vizsgálat különösen érdekes eredménye, hogy a közösségi média használata szignifikánsan erősebb kapcsolatot mutat az ADHD-tünetek megjelenésével, mint a televíziónézés vagy a videojátékok. Ennek magyarázata a platform egyedi jellemzőiben rejlik. A közösségi média ugyanis folyamatos értesítésekkel, végtelen görgetési lehetőséggel és azonnali visszajelzésekkel bombázza a felhasználókat, ami fokozott dopaminszintet eredményez. 

Ráadásul, a közösségi média algoritmusai kifejezetten arra vannak tervezve, hogy minél hosszabb ideig lekössék a felhasználók figyelmét. Ez a mechanizmus különösen káros lehet a fejlődő agy számára, amely még nem alakította ki teljesen az impulzuskontroll és a fókuszálás képességét. Következésképpen, a gyerekek egyre nehezebben tudnak koncentrálni olyan tevékenységekre, amelyek nem nyújtanak ilyen intenzív, azonnali stimulációt.

Kulcsfontosságú megállapítások

A Pediatrics Open Science folyóiratban megjelent tanulmány longitudinális megközelítést alkalmazott, vagyis ugyanazokat a gyerekeket követte több éven keresztül. Ez lehetővé tette a kutatók számára, hogy ok-okozati összefüggéseket is feltárjanak, nem csupán egyszerű korrelációkat. Az eredmények azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik napi több órát töltenek közösségi médiával, jelentősen nagyobb valószínűséggel fejlesztenek ki ADHD-szerű tüneteket.

Ezzel szemben, a mérsékelt televíziózás vagy játékidő nem mutatott ilyen erős összefüggést. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezek a tevékenységek teljesen ártalmatlanok, de a hatásuk mértéke elmarad a közösségi média negatív befolyásától. Ezért is fontos, hogy a szülők tudatosan megkülönböztessék a különböző típusú képernyős tevékenységeket, amikor szabályozzák gyermekeik médiafogyasztását.

Gyakorlati tanácsok szülőknek és nevelőknek

A kutatás eredményei alapján egyértelmű, hogy a szülőknek különös figyelmet kell fordítaniuk gyermekeik közösségi média használatára. Mindenekelőtt érdemes korhatárhoz kötött szabályokat bevezetni, és folyamatosan monitorozni, hogy a gyerekek mennyi időt töltenek ezeken a platformokon. Az amerikai gyermekorvosok ajánlása szerint 13 év alatt egyáltalán nem ajánlott a közösségi média használata. 

Továbbá, a szülők aktív szerepvállalása elengedhetetlen a helyes digitális szokások kialakításában. Ez magában foglalja a közös médiafogyasztást, a tartalomról való beszélgetéseket és a képernyőmentes időszakok következetes betartását. Végül, de nem utolsósorban, érdemes alternatív tevékenységeket kínálni a gyerekeknek, mint például sportolást, olvasást vagy kreatív foglalkozásokat, amelyek egészségesebb módon fejlesztik koncentrációs képességüket és figyelmi funkcióikat.

 

