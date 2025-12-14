A közösségi média okozta függőség súlyosbítja az ADHD tüneteit

A kutatók több mint 9000 gyermeket követtek nyomon hosszú távú tanulmányukban, és megdöbbentő eredményekre jutottak. Kiderült ugyanis, hogy nem minden képernyős tevékenység befolyásolja egyformán a figyelem működését. Továbbá, a közösségi média használata kiemelkedik a többi digitális platform közül, amikor az ADHD-tünetek kialakulásának kockázatáról beszélünk.

A közösségi média felerősíti az ADHD tüneteit

Fotó: SAEED KHAN / AFP

ADHD: miért éppen a közösségi média a legnagyobb kockázat?

A vizsgálat különösen érdekes eredménye, hogy a közösségi média használata szignifikánsan erősebb kapcsolatot mutat az ADHD-tünetek megjelenésével, mint a televíziónézés vagy a videojátékok. Ennek magyarázata a platform egyedi jellemzőiben rejlik. A közösségi média ugyanis folyamatos értesítésekkel, végtelen görgetési lehetőséggel és azonnali visszajelzésekkel bombázza a felhasználókat, ami fokozott dopaminszintet eredményez.

Ráadásul, a közösségi média algoritmusai kifejezetten arra vannak tervezve, hogy minél hosszabb ideig lekössék a felhasználók figyelmét. Ez a mechanizmus különösen káros lehet a fejlődő agy számára, amely még nem alakította ki teljesen az impulzuskontroll és a fókuszálás képességét. Következésképpen, a gyerekek egyre nehezebben tudnak koncentrálni olyan tevékenységekre, amelyek nem nyújtanak ilyen intenzív, azonnali stimulációt.

Kulcsfontosságú megállapítások

A Pediatrics Open Science folyóiratban megjelent tanulmány longitudinális megközelítést alkalmazott, vagyis ugyanazokat a gyerekeket követte több éven keresztül. Ez lehetővé tette a kutatók számára, hogy ok-okozati összefüggéseket is feltárjanak, nem csupán egyszerű korrelációkat. Az eredmények azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik napi több órát töltenek közösségi médiával, jelentősen nagyobb valószínűséggel fejlesztenek ki ADHD-szerű tüneteket.

Ezzel szemben, a mérsékelt televíziózás vagy játékidő nem mutatott ilyen erős összefüggést. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezek a tevékenységek teljesen ártalmatlanok, de a hatásuk mértéke elmarad a közösségi média negatív befolyásától. Ezért is fontos, hogy a szülők tudatosan megkülönböztessék a különböző típusú képernyős tevékenységeket, amikor szabályozzák gyermekeik médiafogyasztását.