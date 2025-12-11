Meghökkentő felfedezés: harmincévesen nő csak be a fejünk lágya

Mindez azt jelenti, hogy amikor huszonévesként már régóta felnőttnek tartjuk magunkat, agyunk még mindig aktívan fejlődik és formálódik. Következésképpen a húszas éveinkben hozott döntések mögött egy még mindig érő agy áll. Ez magyarázhatja, miért érzünk néha jelentős különbséget huszonéves és harmincas éveink közötti gondolkodásunkban, olvasható a MedicalNewsToday folyóiratban.

Az emberi agy csak harmincéves kor táján lesz „felnőtt"

Fotó: MEHAU KULYK / MKU

Az agy és az intelligencia

Az agy fejlődése szorosan összefügg az intelligencia különböző aspektusaival. Azonban fontos megérteni, hogy az intelligencia nem csupán az IQ-teszteken elért eredményekről szól. Emellett magában foglalja az érzelmi szabályozást, a hosszú távú tervezést és a komplex döntéshozatalt is.

A kutatók felfedezték, hogy az agy prefrontális kéregének fejlődése folytatódik egészen a harmincas éveinkig.

Éppen ez a terület felelős a végrehajtó funkciókért, amelyek között szerepel az impulzuskontroll, a kockázatértékelés és a szociális interakciók megértése. Következésképpen az érettség nem pusztán életkorokhoz köthető mérföldkő, hanem egy folyamatos neurobiológiai folyamat eredménye.

Az idegsebészetre is hatása van

Ez az úttörő felfedezés jelentős hatással van az idegsebészeti gyakorlatra. A szakemberek most új stratégiákat dolgoznak ki, amelyek figyelembe veszik az agy folyamatos fejlődését. Továbbá ez az információ segít jobban megérteni, hogyan reagálnak a különböző életkorú betegek az agyi beavatkozásokra.

Az orvosok számára ez azt jelenti, hogy a fiatal felnőttek kezelése során különös figyelmet kell fordítani az agy plaszticitására.

Ezenfelül a műtéti tervezés során most már pontosabb képet kaphatunk arról, hogy egy adott beavatkozás hogyan befolyásolhatja a még fejlődő agyterületeket. Ez az új megközelítés potenciálisan javíthatja a műtéti eredményeket, és csökkentheti a szövődmények kockázatát.

Az érettség új definíciója

Mindezen felfedezések társadalmi szinten is fontosak. Valójában újra kell gondolnunk, mit jelent felnőttnek lenni, és mikor várhatunk el teljes érzelmi és kognitív érettséget. Ez különösen releváns lehet a büntetőjogi felelősség, az oktatási rendszer és a munkavállalási elvárások terén.