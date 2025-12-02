Egy orrcsepp legyőzte a halálos agydaganatot

Az új, kísérleti stádiumban lévő agydaganat elleni orrcsepp aranyalapú nanorészecskéket tartalmaz. Ezekhez a részecskékhez DNS-darabkák kapcsolódnak, amelyek az immunrendszer egy fontos útvonalát, az ún. STING-útvonalat aktiválják. A kutatók az orrnyálkahártyára cseppentették a szert, és azt találták, hogy a nanocseppek az orrból közvetlenül az agyba jutnak.
A Washingtoni Egyetem és a Northwestern Egyetem kutatói olyan egérmodelleket használtak, amelyekben egy agresszív daganattípus, a glioblasztóma alakult ki. Ez az agydaganat ma az egyik legnehezebben kezelhető tumor, mivel gyorsan nő, és a jelenlegi kezelések ritkán hoznak tartós eredményt.
Agydaganat elleni orrcsepp: miért különleges ez a megközelítés?
A glioblasztómát gyakran „hideg daganatnak” is nevezik. Ez azt jelenti, hogy alig vált ki immunreakciót, emiatt az immunrendszer nem ismeri fel, hogy támadnia kellene.
- A STING-útvonal aktiválása abban segít, hogy az immunrendszer „észrevegye” a daganatot, és erősebb választ adjon ellene.
Korábbi kísérletekben már próbálták STING-aktiváló gyógyszerekkel kezelni a glioblasztómát. Ezeket a szereket azonban közvetlenül a daganatba kellett fecskendezni, és gyorsan lebomlottak a szervezetben. A betegeknek ezért ismételt, nagyon megterhelő beavatkozásokon kellett volna átesniük. Az új, orron át adható agydaganat elleni orrcsepp éppen ezt a terhet akarja csökkenteni.
Hogyan jut az orrcsepp az agyba?
A kutatók speciális nanogyógyszert készítettek.
Ezek úgynevezett gömbszerű nukleinsavak: a DNS-darabkák egy aranymag köré rendeződnek. Az egészet egy tüskés labdaként érdemes elképzelni.
A cseppek az orrjáratba kerülnek, innen pedig az egyik fő ideg mentén haladnak az agy felé. A tudósok infravörös fényben látható molekuláris címkével követték a nanocseppek útját, és igazolták, hogy azok valóban elérik az agyat.
Fontos eredmény volt, hogy a hatóanyag főleg az agydaganat körüli immunsejtekben halmozódott fel. Nem terjedt szét a test többi részében, ahol felesleges mellékhatásokat okozhatott volna. Ez arra utal, hogy a kísérleti agydaganat elleni orrcsepp célzottan avatkozik be, és kíméli a többi szervet.
Mit értek el az egereknél?
Amikor a kutatók kizárólag az orrcseppet használták, már akkor is erős immunválaszt mértek a daganatban. A STING-útvonal aktiválódott, és az immunsejtek „felfegyverkeztek” a tumor ellen. Amikor a kezelést T-sejteket serkentő gyógyszerekkel kombinálták, az eredmény még látványosabb lett.
Egerekben már egy-két kezelés is elég volt ahhoz, hogy a daganatok eltűnjenek.
Ráadásul a kísérleti állatok hosszú távú védelmet szereztek: az immunrendszer később is felismerte a tumort, és megakadályozta a kiújulást. Ez azt mutatja, hogy a glioblasztóma elleni, orron át adott nanogyógyszer nemcsak az aktuális daganatot támadja, hanem tartós immunmemóriát is kialakíthat.
Még nem kész csodaszer, de fontos lépés a megoldás felé
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a STING-útvonal aktiválása önmagában nem gyógyítja meg a glioblasztómát. A daganat sokféle módszerrel tudja fékezni az immunválaszt, sőt, képes kiiktatni is azt. Ezért a jövőben olyan nanogyógyszereket szeretnének fejleszteni, amelyek egyszerre több immunútvonalat is bekapcsolnak.
Így egyetlen terápia több ponton támadhatná az agydaganatot.
A mostani eredmények még csak egérkísérletekből származnak, és hosszú út vezet az embereken végzett vizsgálatokig. A kísérleti fázisban lévő agydaganat elleni orrcsepp azonban megmutatja, hogy az orron át bejuttatott nanogyógyszerek képesek elérni az agyat, célba venni a glioblasztómát, és erős immunválaszt kiváltani. A kutatók szerint ez egy fontos lépés a biztonságosabb, hatékonyabb agydaganat-kezelések felé.
A leghalálosabb agydaganat: hogyan alakulhat ki a glioblasztóma?
Az agyállomány sérülését követő gyógyulási folyamat daganatkeletkezésbe torkollhat, ha olyan mutáns sejtek vesznek részt az elvesztett szövet pótlásában, amelyek letérnek a normális sejtérés vágányáról. A sérülést az ütéstől a fertőzésen át a stroke-ig a legkülönbözőbb behatások kiválthatják.