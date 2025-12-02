Egy orrcsepp legyőzte a halálos agydaganatot

Az új, kísérleti stádiumban lévő agydaganat elleni orrcsepp aranyalapú nanorészecskéket tartalmaz. Ezekhez a részecskékhez DNS-darabkák kapcsolódnak, amelyek az immunrendszer egy fontos útvonalát, az ún. STING-útvonalat aktiválják. A kutatók az orrnyálkahártyára cseppentették a szert, és azt találták, hogy a nanocseppek az orrból közvetlenül az agyba jutnak.

Az agydaganat elleni orrcsepp egereknél hatásos volt, kérdés, embereknél beválik-e.

Fotó: B. BOISSONNET / BSIP

A Washingtoni Egyetem és a Northwestern Egyetem kutatói olyan egérmodelleket használtak, amelyekben egy agresszív daganattípus, a glioblasztóma alakult ki. Ez az agydaganat ma az egyik legnehezebben kezelhető tumor, mivel gyorsan nő, és a jelenlegi kezelések ritkán hoznak tartós eredményt.

Agydaganat elleni orrcsepp: miért különleges ez a megközelítés?

A glioblasztómát gyakran „hideg daganatnak” is nevezik. Ez azt jelenti, hogy alig vált ki immunreakciót, emiatt az immunrendszer nem ismeri fel, hogy támadnia kellene.

A STING-útvonal aktiválása abban segít, hogy az immunrendszer „észrevegye” a daganatot, és erősebb választ adjon ellene.

Korábbi kísérletekben már próbálták STING-aktiváló gyógyszerekkel kezelni a glioblasztómát. Ezeket a szereket azonban közvetlenül a daganatba kellett fecskendezni, és gyorsan lebomlottak a szervezetben. A betegeknek ezért ismételt, nagyon megterhelő beavatkozásokon kellett volna átesniük. Az új, orron át adható agydaganat elleni orrcsepp éppen ezt a terhet akarja csökkenteni.

Hogyan jut az orrcsepp az agyba?

A kutatók speciális nanogyógyszert készítettek.

Ezek úgynevezett gömbszerű nukleinsavak: a DNS-darabkák egy aranymag köré rendeződnek. Az egészet egy tüskés labdaként érdemes elképzelni.

A cseppek az orrjáratba kerülnek, innen pedig az egyik fő ideg mentén haladnak az agy felé. A tudósok infravörös fényben látható molekuláris címkével követték a nanocseppek útját, és igazolták, hogy azok valóban elérik az agyat.

Fontos eredmény volt, hogy a hatóanyag főleg az agydaganat körüli immunsejtekben halmozódott fel. Nem terjedt szét a test többi részében, ahol felesleges mellékhatásokat okozhatott volna. Ez arra utal, hogy a kísérleti agydaganat elleni orrcsepp célzottan avatkozik be, és kíméli a többi szervet.