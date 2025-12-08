Nyuszik a trambulinon: veszélyes, amikor az MI írja az állatvilág történeteit

Ráadásul a közösségi platformok algoritmusai jutalmazzák a figyelmet, így a klikkekért folyó verseny felgyorsítja a jelenséget. Eközben az MI-alapú effektek, szövegfelolvasók és képgenerátorok könnyen megtévesztő narratívákat építenek, és ezek részei az egyre vadabb állatvideók. Így nemcsak a nézők állatokkal és természettel kapcsolatos ismereteit torzítják vagy viszik teljes tévútra, hanem a tudományos kommunikáció hitelességét is veszélyeztetik.

Nyuszik a trambulinon - a megtévesztő állatvideók egyik jó példája

Fotó: TikTok

A hamis állatvideók láthatatlan ára

A káprázatos képsorok sokszor nagyon is valós a káros hatással járnak. A félrevezető állatmentős videók például előidézhetik, hogy egyesek szándékosan veszélybe sodorják az állatokat, csak hogy „csodás” megmentésről készült anyagot gyártsanak. Mindeközben az állatok stresszt élnek át, sérülnek, vagy nem tudják ellátni a rendszerben betöltött viselkedési feladataikat, ami az egész ökoszisztéma egyensúlyára kihathat.

Továbbá az MI által generált téves viselkedésminták és „szenzációk” normalizálják a helytelen ember–állat interakciókat. Ugyanakkor a valós természetfilm-készítők bizalmi tőkéje is sérül, mert a közönség nehezebben különbözteti meg a hiteles kutatói munkát a tartalomfarmok termékeitől. Végső soron a természetvédelem társadalmi támogatása is csorbulhat, ha a közönség téves képet kap arról, hogyan működik a vadon.

Az állatismeret és természetismeret újragondolása

A generált videók miatt a közönség félreértheti az állati viselkedést: a ragadozók „barátságosként”, a zsákmányállatok „hősökként”, az éjszakai fajok „nappal aktívként” jelenhetnek meg. Ez szórakoztató lehet, ám hosszú távon torzíthatja az állatismeret és a természetismeret alapjait. Mindez különösen problémás, amikor természetjárók az online látott mintákat valós terepi döntésekbe ültetik át.

A mesterséges intelligenciával generált állatvideóknak káros hatásuk is lehet

Fotó: ImagineArt AI

Mindazonáltal a MI eszközei – felelősen használva – segíthetik a tanulást. Például az automatikus feliratozás vagy azonosítás segíthet a kezdőknek fajt felismerni. Emellett a jó gyakorlat szerint készült, átláthatóan szerkesztett felvételek képesek élményszerűen közvetíteni a természet komplexitását. A kulcs a forráskritika, a kontextus és a világos jelölés: mi generált, mi rekonstruált, és mi az, ami tényleg megtörtént.