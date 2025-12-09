Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az amerikaiak úgy helyre tették Zelenszkijt, hogy csak úgy dörrent

Olvasta?

Vészjelzést adtak ki! – Kórházak omlanak össze a terhelés alatt: kitört a járvány!

alvás

A jó alvás a hosszú élet titka

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az utóbbi években egyre több bizonyíték mutat arra, hogy az alvás nem csupán jó közérzetünk alapja, hanem a várható élettartam egyik kulcstényezője is. Egy friss beszámoló a SLEEP Advances folyóirat eredményeire támaszkodva arra figyelmeztet, hogy a tartósan elégtelen alvás összefügghet a rövidebb élettartammal. Ha rendszeresen kevesebbet alszunk a szükségesnél, az nemcsak a másnapi teljesítményünkön látszik, hanem hosszú távon az egészségünk is károsodik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alváshosszú életélettartam

Miközben a modern élet ritmusa gyakran szorít ki órákat az éjszakából, a kutatók kiemelik: nem elég „kibírni” a rövidebb alvást. Az elemzések szerint a krónikus alvásmegvonás a szív- és érrendszeri kockázatok, az anyagcsere-zavarok, sőt bizonyos mentális egészségügyi problémák esélyét is növelheti. Így tehát az alvás nem luxus, hanem létfontosságú biológiai szükséglet. 

alvás
A jó alvás meghosszabbítja az életünket
Fotó: Pexels

Miért számít ennyire az alvás?

Az alvás az egyik legfontosabb regenerációs folyamatunk. Éjszaka a szervezet gyulladásos jelátviteli útvonalai rendeződnek, az idegrendszer „nagytakarítást” végez, a szív és az erek pedig fellélegezhetnek. Emellett az alvás támogatja a hormonális egyensúlyt, amely befolyásolja az étvágyat, a vércukor-szabályozást és a stresszválaszt. Ha ezek az alapmechanizmusok tartósan kibillennek, a várható élettartam csökkenhet.

Ugyanakkor nem csupán az alvás hossza, hanem annak minősége is számít. A megszakított, felületes alvás kevésbé ad valódi pihenést, és könnyen együtt járhat nappali álmossággal, figyelmi ingadozással, valamint érzelmi labilitással. Következésképpen a minőségi alvás megőrzése legalább annyira fontos, mint a mennyiségének optimalizálása. 

Mit tehetünk ma?

Először is, érdemes következetes alvásrutint kialakítani. A lefekvés és ébredés idejét hétvégén is tartsuk nagyjából azonosan, és fokozatosan vezessük le az estét: csökkentsük a képernyőidőt, kerüljük a késői, nehéz étkezést, és teremtsünk hűvös, sötét, csendes környezetet. Ezzel párhuzamosan hasznos a napközbeni mozgás és a korai természetes fény, mert segítik a belső óra stabilizálását. 

Másodszor, ha az alvás hosszabb ideig rendezetlen vagy a nappali működésünket érdemben rontja, kérjünk szakmai segítséget. A kezeletlen alvászavarok – például az alvási apnoe vagy az inszomnia – alattomosan rövidíthetik a várható élettartam alakulását. Nem véletlen, hogy a SLEEP Advances folyóirat és más szakmai források a megelőzést és a korai beavatkozást hangsúlyozzák.

Végül, társadalmi szinten is gondolkodnunk kell. A rugalmas munkarendek, a túlzott éjszakai műszakok mérséklése és az alvásbarát kultúra támogatása nem csupán jólléti kérdés. Hosszabb távon ezek az intézkedések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a közösségek egészségesebbek legyenek, és a lakosság várható élettartam trendjei kedvezőbben alakuljanak. Végső soron az alvásba fektetett idő az életünkbe fektetett tőke.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!