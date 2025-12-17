Hány anyajegyet lehet eltávolítani egyszerre?

Hírlevél
Az ősz és a tél a legalkalmasabb időszak az anyajegy kimetszésre, hiszen ilyenkor könnyű a napfénytől elzárva tartani a sebet. De vajon egyszerre csak egy anyajegy eltávolítása oldható meg? Vagy akár többre is sor kerülhet? Dr. Medgyesy Gábor az Anyajegyszűrő Központ – Prima Medica sebésze arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy ülésben eltávolítható anyajegyek száma függ az egyén egészségi állapotától, a beavatkozás összetettségétől, a pontos számot pedig mindig az orvos állapítja meg a konzultáció során.
Bőrgyógyász vagy sebész dönt az anyajegy eltávolításáról? A bőrgyógyász jogosult arra, hogy a páciens teljes bőrfelületén a bőrbetegségeket, eltéréseket, elváltozásokat felfedezze, azok jó-, vagy rosszindulatúságát megítélje. A sebész szakképzettsége pedig arra vonatkozik, hogy adott bőrképleteket eltávolítson. Mind bőrgyógyász, mind a sebész eltávolíthat bőrképleteket bizonyos módszerekkel, de a kimetszést csak utóbbi végezheti.

Anyajegyek eltávolítására a kimetszés az egyetlen, szakmailag is elfogadott módszer. A sebészeti eltávolítás helyi érzéstelenítésben elvégezhető, biztonságos eljárás.
Fotó: Anyajegyszűrő Központ - Prima Medica


- Az anyajegyek vizsgálatáért mindenképpen bőrgyógyászt kell felkeresni – mondja Medgyesy doktor. – Erre épp a mostani, fényszegény időszak a legalkalmasabb, hiszen ilyenkor többnyire már visszaáll az eredeti bőrszín a nyári barnaság után. Az anyajegyszűrés során születhet olyan szakvélemény, amely valamely anyajegy eltávolítását javasolja. Ennek elsősorban az lehet az oka, hogy a bőrképlet szerkezete felveti a rosszindulatúság gyanúját, vagy a rosszindulatúság kialakulásának lehetséges veszélyét. Ugyanakkor az anyajegy eltávolításának más oka is lehet: ha az anyajegy olyan bőrfelületen helyezkedik el, ahol rendszeresen irritációnak van kitéve, vagy megjelenésében zavarja a pácienst, ő maga is kérheti az eltávolítást. 

 

Csak kimetszéssel távolítható el az anyajegy?

Anyajegyek eltávolítására a kimetszés az egyetlen, szakmailag is elfogadott módszer. Más eljárással (például lézer, kiégetés, fagyasztás) nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy a kezelés során pontosan milyen mélyen jár a kezelést végző orvos a bőrben, és sikerült-e egészében eltávolítani az anyajegyet. A sebészi kimetszéssel viszont pontosan követni lehet az anyajegy vonalát, nem roncsolódik az anyajegy szövete. Minden beavatkozásnál egészben kell kimetszeni az anyajegyet, részben mert így elkerülhető a rosszindulatú elfajulás, részben pedig így lehet pontos a szövettani feldolgozás. Ebből tudja ugyanis megállapítani a patológus, hogy az ép határokkal eltávolított képlet további kezelést nem igénylő jóindulatú elváltozás volt, vagy esetleg további, kiegészítő sebészi és/vagy onkológiai kezelést igénylő rosszindulatú bőrdaganat. A patológiai vélemény és leírás alapján lehet meghatározni a beteg további gondozását, beleértve akár szélesebb ép zóna kimetszésnek szükségességét is.


Hány anyajegyet lehet kimetszeni egyszerre?

Egy alkalommal akár 3-5 anyajegyet is el lehet távolítani, de ez az orvos döntésén, az anyajegyek méretén és a sebészeti eljáráson is múlik. Az eltávolítandó anyajegyek száma függ az egyén egészségi állapotától és a beavatkozás összetettségétől, az anyajegyek méretétől és helyétől, valamint a rendelkezésre álló bőr mennyiségétől, ami a seb zárásához szükséges. A pontos számot mindig az orvos állapítja meg a konzultáció során, figyelembe véve az egyéni helyzetet és a beavatkozás biztonságosságát. 
- A sebészeti eltávolítás helyi érzéstelenítésben elvégezhető, biztonságos eljárás, ami után a szövetkímélő műtéti technikának köszönhetően csupán egy egészen vékony vonalként megjelenő heg marad– ismerteti dr. Medgyesy Gábor (https://www.anyajegyszurokozpont.hu/munkatarsak/sebesz/dr-medgyesy-gabor), az Anyajegyszűrő Központ – Prima Medica sebésze. – A gyógyulási idő akkor lesz a legrövidebb és a hegesedés a leginkább problémamentes, ha a kimetszés helyét nem éri napfény, egy rövid ideig víz sem, és pár hétig nem feszül meg erőteljesebben a bőr. A sebgyógyulás 5-6 hét lehet, de ez erősen függ az adott páciens sebgyógyulási hajlamától. A végleges eredmény kb. 1 év elteltével várható.

(Forrás: Anyajegyszűrő Központ – Prima Medica (www.anyajegyszurokozpont.hu))



 

 

