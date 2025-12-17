Hány anyajegyet lehet eltávolítani egyszerre?

Bőrgyógyász vagy sebész dönt az anyajegy eltávolításáról? A bőrgyógyász jogosult arra, hogy a páciens teljes bőrfelületén a bőrbetegségeket, eltéréseket, elváltozásokat felfedezze, azok jó-, vagy rosszindulatúságát megítélje. A sebész szakképzettsége pedig arra vonatkozik, hogy adott bőrképleteket eltávolítson. Mind bőrgyógyász, mind a sebész eltávolíthat bőrképleteket bizonyos módszerekkel, de a kimetszést csak utóbbi végezheti.

Anyajegyek eltávolítására a kimetszés az egyetlen, szakmailag is elfogadott módszer. A sebészeti eltávolítás helyi érzéstelenítésben elvégezhető, biztonságos eljárás.

Fotó: Anyajegyszűrő Központ - Prima Medica



- Az anyajegyek vizsgálatáért mindenképpen bőrgyógyászt kell felkeresni – mondja Medgyesy doktor. – Erre épp a mostani, fényszegény időszak a legalkalmasabb, hiszen ilyenkor többnyire már visszaáll az eredeti bőrszín a nyári barnaság után. Az anyajegyszűrés során születhet olyan szakvélemény, amely valamely anyajegy eltávolítását javasolja. Ennek elsősorban az lehet az oka, hogy a bőrképlet szerkezete felveti a rosszindulatúság gyanúját, vagy a rosszindulatúság kialakulásának lehetséges veszélyét. Ugyanakkor az anyajegy eltávolításának más oka is lehet: ha az anyajegy olyan bőrfelületen helyezkedik el, ahol rendszeresen irritációnak van kitéve, vagy megjelenésében zavarja a pácienst, ő maga is kérheti az eltávolítást.

Csak kimetszéssel távolítható el az anyajegy?

Anyajegyek eltávolítására a kimetszés az egyetlen, szakmailag is elfogadott módszer. Más eljárással (például lézer, kiégetés, fagyasztás) nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy a kezelés során pontosan milyen mélyen jár a kezelést végző orvos a bőrben, és sikerült-e egészében eltávolítani az anyajegyet. A sebészi kimetszéssel viszont pontosan követni lehet az anyajegy vonalát, nem roncsolódik az anyajegy szövete. Minden beavatkozásnál egészben kell kimetszeni az anyajegyet, részben mert így elkerülhető a rosszindulatú elfajulás, részben pedig így lehet pontos a szövettani feldolgozás. Ebből tudja ugyanis megállapítani a patológus, hogy az ép határokkal eltávolított képlet további kezelést nem igénylő jóindulatú elváltozás volt, vagy esetleg további, kiegészítő sebészi és/vagy onkológiai kezelést igénylő rosszindulatú bőrdaganat. A patológiai vélemény és leírás alapján lehet meghatározni a beteg további gondozását, beleértve akár szélesebb ép zóna kimetszésnek szükségességét is.