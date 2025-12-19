Hírlevél
bálna

Lenyelhet-e egy bálna egy embert – most megtudhatja az igazságot

26 perce
Olvasási idő: 6 perc
A bálna által elnyelt ember képe mélyen gyökerezik az emberiség kollektív tudatában. Természetesen a bibliai Jónás próféta története juthat elsőként eszünkbe, ahol a tengerbe vetett prófétát egy hatalmas hal nyelte el, majd három nap múlva kivetette a partra. Ez a narratíva évezredek óta formálja kulturális képzeletünket, és számtalan művészi ábrázolás, irodalmi mű és népi monda alapjául szolgált a bálna által lenyelt ember.
Ugyanakkor fontos megérteni, hogy a mitológia és a valóság között jelentős különbség húzódik. Míg az ókori történetek gyakran allegorikus üzeneteket hordoznak, addig a modern tudomány konkrét válaszokat kínál arra a kérdésre, hogy valóban megtörténhet-e ilyen rendkívüli esemény. A történelem során számos beszámoló látott napvilágot emberekről, akiket állítólag bálna nyelt el, ám ezek kritikus vizsgálata meglepő eredményeket hoz. 

bálna Ms H 7 f.111r Jonah and the Whale, from the Bible of Jean XXII (vellum). Jonah swallowed by the whale. Artist: French School, (15th century) Location: Bibliotheque de la Faculte de Medecine, Paris, France Medium: Vellum (manuscript) (Photo by Bridgeman Images via AFP)
Jónást kiköpi a bálna (15. századi metszet)
Fotó: Bridgeman Images

Lehetséges-e túlélni a bálna gyomrában?

A tengeri óriások anatómiája alapvetően meghatározza, hogy egy ember valóban elnyelhető-e. Érdekes módon a legnagyobb állat, a kék vagy óriásbálna, csupán apró rákok és plankton fogyasztására szakosodott. Torka átmérője mindössze a grépfrút méretét éri el, így egy felnőtt embert fizikálisan képtelen lenne lenyelni. Ezért tehát a világ legnagyobb élőlénye paradox módon kizárható a potenciális jelöltek közül.

Az ámbráscetek esetében már más a helyzet. Ezek a fogascetek közé tartozó állatok rendelkeznek kellően nagy torokkal, és valóban képesek lennének nagyobb prédát lenyelni. A gyomrukban uralkodó extrém körülmények – a magas savkoncentráció, az oxigén teljes hiánya és az óriási nyomás – szinte azonnal végzetesek lennének bármilyen emlős számára. A túlélés esélye tehát gyakorlatilag nullával egyenlő. 

Valós esetek és modern találkozások

A történelem során dokumentált esetek közül a leghíresebb James Bartley története 1891-ből, aki állítólag másfél napig élt túl egy bálna gyomrában. Azonban a modern kutatások alaposan megkérdőjelezték ezt a beszámolót, és ma már a legtöbb szakértő legendának tekinti. A tengeri naplók és hajózási dokumentumok aprólékos vizsgálata nem támasztja alá az esemény valódiságát.

A Chinese woman poses with a body of sperm whale on the beach of Yancheng city, east Chinas Jiangsu province, 17 March 2012. Four sperm whales were found stranded on the beach of the Yellow Sea in Yancheng, Jiangsu Province Friday morning (Mar. 16). Despite the rescue efforts, one of the whales died at night on the day. And the next day the other three were confirmed dead too in the morning when the tide ebbed. Many locals were attracted to have a look at the giant creatures of the deep, with each one measuring 20 meters in length and weighing 30 tonnes, and take photos with them. Reportedly, when the local authority was still making decisions on a proper way to dispose of the dead whales, it was found some locals cut fresh away from these whales bodies under the cover of night yesterday evening (Mar. 18). (Photo by Shan guang / Imaginechina via AFP)
Egy nő pózol az elpusztult ámbráscet szájánál
Fotó: SHAN GUANG / Imaginechina

Mindazonáltal léteznek hiteles modern esetek, amikor búvárok vagy halászok bálnák szájába kerültek rövid időre. 2021-ben például egy amerikai homárhalász néhány másodpercre egy hosszúszárnyú bálna szájában találta magát, mielőtt az állat kiköpte. Ez az eset jól szemlélteti, hogy bár a bálnák véletlenül magukhoz vehetnek embereket táplálkozás közben, ösztönösen kivetik őket, hiszen nem tartoznak természetes táplálékuk közé.

Összességében elmondható, hogy miközben a mitológia és a Biblia történetei lenyűgöző narratívákat kínálnak, a valóság ennél prózaibb. A bálnák nem veszélyeztetik az embereket ilyen módon, és a túlélés egy cethal gyomrában a tudomány mai állása szerint lehetetlen.

 

