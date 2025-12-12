Hírlevél
Okos talajnedvesség-szenzorokat tesztelnek Bécsben

A jövő városa nem feltétlenül robotokkal kezdődik, néha akár elég egy fa is. Vagy ötszázezer. A Bécsi Városi Kertészet (MA 42), a város energiaszoltáltatója a Wien Energie és a Wien Digital (MA 01) most épp digitális talajnedvesség-érzékelőket tesztel. A 2024 februárjában induló „Smart Trees” projekt lényege, hogy Bécs területén digitális talajdnedvesség-szenzorokat telepítenek a város fiatal fáinak tövébe. Ezek folyamatosan mérik a talaj nedvességtartalmát és hőmérsékletét, majd ezen adatokat a város egész területén lévő szenzorhálózaton keresztül továbbítják a Bécsi Városi Kertészetnek. A szenzorokkal a város tehát először kap adatvezérelt, pontos képet arról, hogy mi zajlik a gyökerek körül.
Azért is jelentős újítás ez, mert a Bécsi Városi Kertészet körülbelül ötszázezer fát gondoz a város teljes területén, legyen az a parkokban vagy az utcákon. Mindezek mellett évente több ezer fiatal fát ültetnek, amelyeket legalább az első négy évben rendszeresen öntözni kell, ami jelenleg részben manuálisan, részben automatikus öntözőrendszerekkel történik, amelyek azonban nem képesek reagálni például az időjárás gyors változásaira. Már az első szenzoradatok kiértékelése után is egyértelműen látszik a megtakarított víz mennyisége, valamint a rugalmas és igény szerinti öntözésben rejlő potenciál.

Talajnedvesség-szenzor Bécsben.
Talajnedvesség-szenzor Bécsben. Foto: Stadt Wien Martin Votava
A projekt során a város többek között a Bécsi Egyetemmel is együttműködik. A közös projekt célja annak feltárása, mely fafajok viselik jobban a városi terhelést, hogyan reagálnak különböző tápoldatokra, milyen talajfeltételek gyorsítják vagy lassítják egyes fajok fejlődését. A klímaválság idején a városi fák nem pusztán díszítőelemek, hanem a túlélés egyik legjobb eszközei. Egy kifejlett városi fa akár több fokkal is képes csökkenteni a környező hőmérsékletet, ami egy Bécshez hasonlóan sűrűn lakott városban aranyat ér. 

