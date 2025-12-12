Okos talajnedvesség-szenzorokat tesztelnek Bécsben

Azért is jelentős újítás ez, mert a Bécsi Városi Kertészet körülbelül ötszázezer fát gondoz a város teljes területén, legyen az a parkokban vagy az utcákon. Mindezek mellett évente több ezer fiatal fát ültetnek, amelyeket legalább az első négy évben rendszeresen öntözni kell, ami jelenleg részben manuálisan, részben automatikus öntözőrendszerekkel történik, amelyek azonban nem képesek reagálni például az időjárás gyors változásaira. Már az első szenzoradatok kiértékelése után is egyértelműen látszik a megtakarított víz mennyisége, valamint a rugalmas és igény szerinti öntözésben rejlő potenciál.

Talajnedvesség-szenzor Bécsben. Foto: Stadt Wien Martin Votava

Fotó: Greenfo

A projekt során a város többek között a Bécsi Egyetemmel is együttműködik. A közös projekt célja annak feltárása, mely fafajok viselik jobban a városi terhelést, hogyan reagálnak különböző tápoldatokra, milyen talajfeltételek gyorsítják vagy lassítják egyes fajok fejlődését. A klímaválság idején a városi fák nem pusztán díszítőelemek, hanem a túlélés egyik legjobb eszközei. Egy kifejlett városi fa akár több fokkal is képes csökkenteni a környező hőmérsékletet, ami egy Bécshez hasonlóan sűrűn lakott városban aranyat ér.

