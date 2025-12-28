Ne költsön kozmetikumokra, szedjen C-vitamint!

Az Otagoi Egyetem kutatói azt találták, hogy a kollagéntermelés és a bőrmegújulás közvetlenül reagál az elfogyasztott C-vitamin mennyiségére. A nemzetközi Journal of Investigative Dermatology magazinban publikált tanulmány kimutatta, hogy a bőr c-vitamin szintje szoros összefüggésben van a vérben (plazma) lévő C-vitamin szintjével, amit a gyümölcsbevitel növelésével fokozni lehet. A két tucat egészséges felnőtt emberen végzett tanulmány kimutatta, hogy, ha naponta két C-vitaminban gazdag kivit elfogyasztunk, növekszik a plazmaszintünk, ezáltal a bőrben lévő C-vitamin mennyisége is növekszik, valamint fokozódik a kollagéntermelés, amitől vastagabb lesz a bőr, és serkenti a külső bőrréteg megújulását és regenerációját is.

A sárga húsú kivinek (Actinidia deliciosa) magas a C-vitamin tartalma.

Fotó: Hortenzia Garden

Fontos a napi C-vitamin bevitel

A kutatók meglepődtek a plazma C-vitamin szintje és a bőr C-vitamin szintje közötti szoros korreláción – sokkal észrevehetőbb volt, mint bármely más vizsgált szervnél. A vérkeringésben lévő C-vitamin behatol a bőr minden rétegébe és javítja a bőr működését. Az tudvalévő, hogy a kollagéntermeléshez C-vitaminra van szükség. Ezért tesznek sok bőrápoló krémbe C-vitamint.

A C-vitamin azonban vízben oldódó vitamin és külső bőrgáton keresztül rosszul szívódik fel. A tanulmány kimutatja, hogy a vérkeringésből a bőr rendkívül jól felszívja a C-vitamint és a külső bőrréteg, a hám is felszívja a C-vitamint.

A tanulmány két szakaszból állt. Az első fázisban a plazma és a bőr C-vitamin szintje közötti kapcsolatot vizsgálták. Ehhez sebészeti úton bőrmintát vettek a résztvevőktől a C-vitamin kezelés előtt és után. A második fázist két helyszínen végezték, Új-Zélandon, az Otagoi Egyetemen (Chistchurch) és Németországban, mindkét helyen 12 egészséges résztvevővel.

Nyolc héten át minden résztvevőnek el kellett fogyasztania naponta két sárga húsú kivit; ez 250 mikrogramm C-vitamin bevitellel ekvivalens. Aztán elemezték a C-vitamin kezelés előtt és után összegyűjtött bőrmintákat. A bőr bazális rétegeinek a vizsgálatát Új-Zélandon, a külső dermális bőrréteg és a bőrfunkció vizsgálatát Németországban végezték. A német résztvevők toborzását és bőrvizsgálatot a hamburgi Fresenius Intézet végezte, mivel az intézeti labor rendelkezik a vizsgálathoz szükséges technikával. Az intézet mérte a bőrminta regenerációját: a bőrvastagság, rugalmasság, ultraibolya védelem és az epidermális sejtek megújulásának ultrahang vizsgálatával teljes képet kaptak a bőrfunkcióról.

A vizsgálat kimutatta, hogy a résztvevők bőrvastagsága jelentősen növekedett, mivel fokozódott a kollagéntermelés, valamint az hámsejtjeik regenerációja is fellendült, vagyis fokozódott a bőrmegújulás.

Azért választották a sárga húsú kivit a kísérlethez, mert bizonyítottan magas a C-vitamin tartalma, de várhatóan más, C-vitaminban gazdag élelmiszerek, különösen a friss gyümölcsük és zöldségek, mint például a citrusfélék, bogyós gyümölcsök, paprikák, és brokkoli hasonló előnyös hatásokkal bírnak.