A dal, ami nélkül nem lehet karácsony: a Csendes éj története

1816 egy téli estéjén egy fiatal katolikus pap, Joseph Mohr tett egy sétát Mariapfarr városában. A Salzburg melletti kisváros a napóleoni háborúk véres időszaka után végre békében élhette a mindennapjait, és az alvó település ezt a felszabadult nyugalmat sugározta a hideg, csendes éjbe. "Csodálatosan békés volt minden".

Salzburg csodálatos téli látképe. Ebben a térségben született a Csendes éj csodás dallama.

Fotó: Austria Info

A kispap, akit akkoriban nem tartott sokra az egyházmegye vezetője, mert szerinte Mohr túl sok időt töltött a kocsmában, és túl sokat viccelődött a fehérnéppel, sőt, nem átallt dalokat is énekelni velük, ahogy hazaért, lejegyezte a verset, amely megszületett a fejében. A folytatást Franz Xaver Gruber oberndorfi iskolaigazgató 1854-es, jóval későbbi leírásából tudjuk.

Az igazgató visszaemlékezése szerint Mohr két évvel később, 1818-ban Oberndorf papja lett. Szenteste előtt megkérte Grubert, a barátját, hogy komponáljon zenét erre a versre, hiszen ezt karácsonyi éneknek szánta. Mivel azonban Mohr nem értett a zeneszerzéshez, nem tudta befejezni a művet.

A Csendes éj c. dalt az oberndorfi St. Nikolaus templomban énekelték először

Fotó: Wikipedia

Az igazgató először nem értett egyet Mohrral, hogy gitár legyen a kísérőhangszer, mert akkoriban csak a kocsmadalokat játszották gitáron, és félt, hogy a híveknek nem tetszik majd ez a megoldás. De nem volt más lehetőség, ugyanis az oberndorfi templom orgonája nem működött – egyes hírek szerint szétrágták az egerek a fújtatóit. Gruber végül még aznap, 1818. december 24-én, teljesítette a feladatot, vagyis megírta a dallamot és a zenei kíséretet két szóló énekesre, egy kórusra és gitárra. Amikor befejezte, már csak pár óra volt hátra a miséig.

Felcsendül a Csendes éj

Mohrnak tetszett a dal, így betette az esti mise énekei közé, és a misén a két szerző elő is adta a dalt. Gruber énekelte a basszus szólamot, Mohr a tenort, és közben a kíséretet játszotta a gitáron, a közönség pedig velük ismételte a refrént. A karácsonyi misére érkező híveket eleinte meglepte az újítás, hogy gitárkísérettel adják elő az éneket, de végül megkedvelték a dallamot.

Az eredeti szöveg Mohr aláírásával

Fotó: Wikipedia

Ez volt a „Stille Nacht, heilige Nacht” kezdetű dal ősbemutatója. Néhány héttel később megérkezett Oberndorfba egy ismert orgonakészítő mester, Karl Mauracher, hogy megjavítsa az elromlott templomi hangszert. Amikor végzett, Gruber kipróbálta a megjavított orgonát – és a Csendes éj melódiáját játszotta el. Maurachernek megtetszett a dal, ezért lemásolta a kottát és a verset, és hazavitte a falujába, Kapfingba. Itt két ismert vándor-népdalénekes család meghallotta, és úgy megtetszett nekik, hogy felvették a szerzeményt a karácsonyi repertoárjukba. A Rainer-család 1819 karácsonyán már nyilvános előadáson szerepelt ezzel a dallal. Ők olyan népszerűek volt, hogy a következő években felléptek Ferenc császár és Sándor cár előtt is. 1839-ben New Yorkban is elénekelték a Stile Nachtot a Trinity székesegyházban.