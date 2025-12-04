Félelmetes lény él Csernobil falai közt; halálos sugárzásból táplálkozik

Majdnem 40 évvel a robbanás után fedezték csak fel, hogy a romok között furcsa, fekete gombák élnek. Közülük a Cladosporium sphaerospermum nevű faj az egyik legérdekesebb: e csernobili gomba nem csak elviseli az elviselhetetlen radioaktivitást, de még gyorsabban is növekszik tőle.

Könnyen lehet, hogy a csernobili gomba az ember számára halálos radioaktív sugárzást táplálékként hasznosítja.

Fotó: SERGEY SUPINSKI / AFP

Az éjfekete csernobili gomba extrém képessége

A csernobili gomba a felrobbant 4-es reaktor körüli épület falain nő. Ez a hely az egyik legsugárszennyezettebb épület a Földön, mégis vastag, fekete gombaréteg borítja a felületeit.

A tudósok 37 különböző gombafajt azonosítottak itt. A legtöbb sötét színű, szinte fekete. Ezt a színt a melanin nevű pigment adja nekik. A melanin az emberi bőrben és hajban is jelen van, és részben a napfény ellen nyújt védelmet.

A mintákban a Cladosporium sphaerospermum gomba volt a leggyakoribb, és ez volt a leginkább sugárszennyezett is. Mégsem pusztult el.

Épp ellenkezőleg: úgy tűnt, kifejezetten jól érzi magát az extrém környezetben.

A sugárzás egyeseknek halálos, másoknak előnyt nyújt

Az ionizáló sugárzás képes elektronokat kitépni az atomokból. Így keletkeznek az úgynevezett ionok, azaz töltött részecskék. E folyamat az élő szervezetben rettenetes károkat okozhat; a sugárzás széttörheti a molekulákat, tönkreteheti a sejteket, és megrongálhatja a DNS-t.

A csernobili gomba esetében azonban egészen más történik. Kísérletek igazolták, hogy ha ionizáló sugárzás éri, nem sérül, hanem ellenkezőleg, gyorsabban növekszik.

A melanin a kulcs?

A kutatók azt vették észre, hogy sugárzás hatására megváltozik a gombában lévő melanin viselkedése. Innen jött az ötlet: lehet, hogy a gomba valahogy energiát állít elő a sugárzásból.

Ez kicsit olyan lenne, mint a fotoszintézis a növényeknél. A növények a napfényt használják fel energiaforrásként. A feltételezés szerint a csernobili gomba az ionizáló sugárzást hasznosíthatja hasonló módon. Ezt a folyamatot radioszintézisnek nevezik.

A melanin tehát olyan szerepet tölthet be a gombában, mint a növényekben a klorofill: elnyeli a sugárzást, és segít abban, hogy a gomba energiát nyerjen belőle. Közben pajzsként is védi a sugárzás káros hatásaival szemben. Fontos azonban megjegyezni: mindez egyelőre csak teória, és kísérletileg nincs igazolva.