A Vera C. Rubin Obszervatórium eddig nem látott részletességgel figyeli majd az égboltot. A világ legnagyobb, 3200 megapixeles digitális kameráját használja, és évente újra és újra megörökíti ugyanazokat az égterületeket. Ez a módszer alkalmas arra, hogy észrevegye a gyorsan mozgó, halvány csillagközi objektumokat.

Akár 10 000 csillagközi objektum is jelen lehet a Naprendszerben.

Fotó: NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello

A számítások szerint évente nagyjából hét csillagközi vándor is áthaladhat a Naprendszer belső részén. Ennek ellenére eddig csak hármat sikerült azonosítani:

az 1I/’Oumuamuát,

a 2I/Boriszovot

és a legújabb sztárüstököst, a 3I/ATLAS-t.

A becslések szerint jelen pillanatban akár 10 000 csillagközi objektum is lehet a Neptunusz pályáján belül, de az űr hatalmas mérete miatt ezek óriási távolságokra vannak egymástól - írja az IFL Science.

Miért ilyen nehéz észrevenni a csillagközi objektumokat?

A legtöbb csillagközi objektum (rövidítve ISO) kicsi, sötét, és nagyon messze van a Földtől. Nem fényesednek fel látványosan, és alig változnak, miközben átszáguldanak a Naprendszeren. Emiatt a földi távcsövek számára gyakran csak egy halvány fénypontnak látsznak, amelyek semmiben sem különböznek a távoli csillagoktól.

A Vera C. Rubin Obszervatórium szakemberei szerint az ilyen objektumok megtalálása olyan, mintha "sárga tűket keresnénk egy hatalmas szénakazalban": kevés van belőlük, kicsik és nehezen észlelhetők. Ráadásul távolról pontosan úgy festenek, mint a háttérben lévő csillagok és galaxisok.

Ami végül mégis leleplezi őket, az a mozgásuk: a csillagközi objektum más irányban és más sebességgel halad, mint a Nap körül keringő bolygók vagy aszteroidák.

A Vera C. Rubin Obszervatórium folyamatosan újrafényképezi az égboltot, így az adatok összehasonlításával könnyen látszik, mi mozdul el a háttérhez képest. Ez a módszer – a gyakorlatban egyfajta „time-lapse” megfigyelés – teszi a távcsövet egyedülálló és rendkívül hatékony ISO-vadásszá.

Hány csillagközi objektumot találhat a Vera C. Rubin?

A jelenlegi becslések szerint

a Vera C. Rubin Obszervatórium tízéves működése alatt 5 és 50 közötti új csillagközi objektum kerülhet elő.

Ha ezek a vándorok gyakoribbak a Naprendszer közelében, a szám még magasabb is lehet. Ha ritkábbak, akkor kevesebb jelölt bukkan fel, de már néhány új felfedezés is hatalmas előrelépést jelentene.