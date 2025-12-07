Ártalmatlannak hitt vírus okozhatja milliók súlyos betegségét

A Stanford Egyetem (Kalifornia) orvosi karának kutatói arra az eredményre jutottak, hogy az emberiség egyik legközönségesebb kórokozója, a "csókvírus" lehet a felelős a szisztémás lupus erythematosus, röviden SLE vagy lupusz nevű krónikus autoimmun betegségért. Az Epstein-Barr vírus (EBV) a világ népességének túlnyomó hányadában – az USA lakosai közül 20-ból 19-ben – megtalálható, és az esetek többségében csendesen, minden tünet nélkül rejtőzik a szervezetben.

Az Epstein-Barr vírus (EBV) csókvírusként is ismert.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Azonban – amint azt a Stanford munkatársai felderítették – az emberek egy részében az EBV olyan folyamatot indít el, amely egy maroknyi immunsejt elvadulásával kezdődik, s ezek aztán társaikat is ráveszik, hogy támadásba lendüljenek a szervezet saját szövetei ellen.

A kutatók eredményeiket a Science Translational Medicine orvosi szakfolyóiratban közölték.

A csókvírus és a lupusz kapcsolata

„Egész pályám során ez a legjelentősebb eredmény, amely a laboromból kikerül – szögezte le William Robinson immunológus-reumatológus professzor, a tanulmány rangidős szerzője. – Úgy gondoljuk, hogy megállapításunk a lupuszos esetek 100 százalékára vonatkozik.”

Az USA-ban több százezer (egyes becslések szerint közel egymillió), világszerte pedig nagyjából 5 millió ember szenved SLE-ben. A lupuszos betegek immunrendszere egy a szervezet minden sejtmagjában megtalálható molekuláris mintázatot vesz célkeresztbe, ezért a kóros autoimmun folyamat testszerte számos szövetet – bőrt, ízületeket, veséket, szívet és egyebeket is – megtámad és roncsol. Ennek megfelelően a tünetek is igen változatosak és nagyban különbözhetnek az egyes páciensek között.

Ismeretlen okból 10-ből 9 lupuszos páciens nőnemű.

A diagnózis felállítása után és megfelelő gyógyszerelés mellett a lupuszos betegek többsége viszonylag normális életet tud élni, de nagyjából 5%-uknál életet fenyegető tünetek jelentkeznek – hívta fel a figyelmet Robinson, hozzátéve: a jelenleg rendelkezésre álló kezelések le tudják lassítani a betegség előrehaladását, de nem tudják meggyógyítani azt.