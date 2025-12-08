Új név, régi talány: mi az 5-ös típusú diabétesz?

A névadás azonban nem puszta címke. Egyrészt segít abban, hogy az érintettek ne kapjanak téves diagnózist „2-es típusú diabétesz” címkével, amikor valójában egészen más folyamat zajlik a testükben. Másrészt a pontos kategorizálás célzottabb kezelést, megalapozottabb betegúttervezést és végső soron jobb kimenetelt tesz lehetővé. Vagyis a név tisztáz, irányt mutat, és végül hidat ver a kutatás és a mindennapi ellátás között.

Hivatalosan is nevet kapott a diabétesz új típusa

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Miben más, mint az 1-es és a 2-es típusú diabétesz?

Az 1-es típusú diabétesz lényegében autoimmun eredetű: az immunrendszer támadja a hasnyálmirigy inzulint termelő béta-sejtjeit. Emiatt az inzulinellátás gyorsan kimerül, a betegek többnyire inzulinra szorulnak már a diagnózis pillanatától. Gyakran fiatal korban kezdődik, de felnőttekben is megjelenhet.

Ezzel szemben a 2-es típusú diabétesz alapja többnyire az inzulinrezisztencia, amelyet életmódbeli tényezők és genetikai hajlam egyaránt befolyásolnak. Itt a hasnyálmirigy még termel inzulint, de a szervezet nem használja fel hatékonyan. Kezelése sokszor életmódváltással és gyógyszeres terápiával indul, és csak később válhat szükségessé az inzulin.

Az új típus, azaz az 5-ös típusú diabétesz, tipikusan a hasnyálmirigyet érintő betegségekhez vagy sérülésekhez kapcsolódik (például krónikus hasnyálmirigy-gyulladás, hasnyálmirigy-műtét, cisztás fibrózis, ritkábban daganatos folyamatok).

Emiatt nem csak az inzulintermelés csökken, hanem a glukagon és az emésztőenzimek termelése is zavart szenvedhet. Következésképp a vércukor-ingadozás hevesebb lehet, és a tápanyag-felszívódás is romolhat. Mindez indokolja, hogy az 5-ös típusú diabétesz ne olvadjon bele az 1-es vagy a 2-es típusú cukorbetegség kategóriáiba.

Tünetek, diagnózis és kezelés

Tünetek szintjén az 5-ös típusú diabétesz sok tekintetben hasonlít más formákra:

szomjúság,

gyakori vizelés,

fogyás,

fáradékonyság jelentkezhet.

Ugyanakkor gyakori a hasi diszkomfort, a zsírszéklet, az étvágytalanság és a tápanyaghiány, mert az emésztőenzimek is csökkenhetnek. Ez a kettősség – vagyis a diabétesz klasszikus jelei és az emésztési problémák együttese – fontos nyom lehet.

A diagnózis felállításakor a szakemberek több szálat fűznek össze: korábbi vagy fennálló hasnyálmirigy-betegség, laboratóriumi eredmények (például C-peptid), autoantitestek hiánya, képalkotó vizsgálatok és az exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség jelei egyaránt számítanak.

A cél, hogy elkülönítsék az 1-es típusú diabétesztől (autoimmun) és a 2-es típusú diabétesztől (dominánsan inzulinrezisztencia), hiszen a kezelési stratégia más lesz.