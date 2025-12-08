Új név, régi talány: mi az 5-ös típusú diabétesz?

A névadás azonban nem puszta címke. Egyrészt segít abban, hogy az érintettek ne kapjanak téves diagnózist „2-es típusú diabétesz” címkével, amikor valójában egészen más folyamat zajlik a testükben. Másrészt a pontos kategorizálás célzottabb kezelést, megalapozottabb betegúttervezést és végső soron jobb kimenetelt tesz lehetővé. Vagyis a név tisztáz, irányt mutat, és végül hidat ver a kutatás és a mindennapi ellátás között.
Miben más, mint az 1-es és a 2-es típusú diabétesz?
Az 1-es típusú diabétesz lényegében autoimmun eredetű: az immunrendszer támadja a hasnyálmirigy inzulint termelő béta-sejtjeit. Emiatt az inzulinellátás gyorsan kimerül, a betegek többnyire inzulinra szorulnak már a diagnózis pillanatától. Gyakran fiatal korban kezdődik, de felnőttekben is megjelenhet.
Ezzel szemben a 2-es típusú diabétesz alapja többnyire az inzulinrezisztencia, amelyet életmódbeli tényezők és genetikai hajlam egyaránt befolyásolnak. Itt a hasnyálmirigy még termel inzulint, de a szervezet nem használja fel hatékonyan. Kezelése sokszor életmódváltással és gyógyszeres terápiával indul, és csak később válhat szükségessé az inzulin.
Az új típus, azaz az 5-ös típusú diabétesz, tipikusan a hasnyálmirigyet érintő betegségekhez vagy sérülésekhez kapcsolódik (például krónikus hasnyálmirigy-gyulladás, hasnyálmirigy-műtét, cisztás fibrózis, ritkábban daganatos folyamatok).
Emiatt nem csak az inzulintermelés csökken, hanem a glukagon és az emésztőenzimek termelése is zavart szenvedhet. Következésképp a vércukor-ingadozás hevesebb lehet, és a tápanyag-felszívódás is romolhat. Mindez indokolja, hogy az 5-ös típusú diabétesz ne olvadjon bele az 1-es vagy a 2-es típusú cukorbetegség kategóriáiba.
Tünetek, diagnózis és kezelés
Tünetek szintjén az 5-ös típusú diabétesz sok tekintetben hasonlít más formákra:
- szomjúság,
- gyakori vizelés,
- fogyás,
- fáradékonyság jelentkezhet.
Ugyanakkor gyakori a hasi diszkomfort, a zsírszéklet, az étvágytalanság és a tápanyaghiány, mert az emésztőenzimek is csökkenhetnek. Ez a kettősség – vagyis a diabétesz klasszikus jelei és az emésztési problémák együttese – fontos nyom lehet.
A diagnózis felállításakor a szakemberek több szálat fűznek össze: korábbi vagy fennálló hasnyálmirigy-betegség, laboratóriumi eredmények (például C-peptid), autoantitestek hiánya, képalkotó vizsgálatok és az exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség jelei egyaránt számítanak.
A cél, hogy elkülönítsék az 1-es típusú diabétesztől (autoimmun) és a 2-es típusú diabétesztől (dominánsan inzulinrezisztencia), hiszen a kezelési stratégia más lesz.
Terápiában az 5-ös típusú diabétesz sokszor korábban igényel inzulint, ugyanakkor fokozott odafigyelést is, mert a glukagonhiány miatt a hipoglikémia kockázata nagyobb lehet. Emellett gyakran szükség van hasnyálmirigy-enzimpótlásra, célzott dietoterápiára és a zsírban oldódó vitaminok pótlására. Bár bizonyos 2-es típusban alkalmazott gyógyszerek hasznosak lehetnek, a választás egyénre szabott, és a hasnyálmirigy állapotához kell igazodnia. Ezért kulcsfontosságú a diabetológus–gasztroenterológus együttműködés.
Következő lépések a jobb ellátásért
Az 5-ös típusú diabétesz megnevezése gyakorlati előnyöket hordoz. Először is, könnyebb felismerni, ha valakinek a cukorbetegsége nem illik a megszokott sémákba. Másodszor, célzottabb vizsgálatok indulhatnak el – például a hasnyálmirigy funkcióinak felmérése –, és gyorsabban kialakulhat a megfelelő, több komponensű kezelés. Végül pedig a beteg szempontjából nagyobb eséllyel lesz stabilabb a vércukorszint és jobb az életminőség.
Mindemellett az új típus bevezetése ösztönzi a kutatást és az útmutatók frissítését. Ahogy bővül a bizonyíték, úgy finomodik a diagnosztika és a terápia. Ha Ön vagy hozzátartozója érintett a diabétesz bármely formájában – különösen, ha korábban hasnyálmirigy-betegség állt fenn –, érdemes célzottan rákérdezni a kezelőorvosnál, nem merül-e fel az 5-ös típusú diabétesz lehetősége. Így az „új típus” elnevezés nemcsak kategória marad, hanem kézzelfogható segítség a mindennapokban.