Ez a betegség szinte mindenkit érinteni fog – így készülhetünk fel rá

A divertikulózis során apró, zsákszerű kiboltosulások jelennek meg az emésztőrendszer falán. Ezeket divertikulumoknak hívják. Többségük ártalmatlan. Sok ember csak egy vastagbéltükrözés után tudja meg, hogy ilyen elváltozásai vannak. A divertikulózis önmagában általában nem okoz panaszt.

A divertikulózis szinte minden 80 év feletti idősnél megjelenik

Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR / JGT

Mikor lesz baj a divertikulózisból?

Gond akkor van, ha ezek a kis tasakok begyulladnak vagy elfertőződnek. Ezt már divertikulitisznek nevezik.

Ilyenkor jelentkezhet

hasi fájdalom,

puffadás,

székrekedés

vagy hasmenés.

Láz is előfordulhat, a tünetek pedig gyakran hullámzóak. A jó hír, hogy a legtöbb eset enyhe: sok beteg néhány nap pihenéstől és a folyékony étrendtől jobban lesz. A páciensek több mint 85 százalékánál ez elegendő.

Mitől alakul ki, és mit lehet tenni ellene?

A divertikulózis pontos oka nem ismert. A szakemberek szerint szerepe lehet annak, hogy a széklet túl sokáig marad a bélben. A nyugati országokban gyakoribb ez az állapot, mert az étrend általában kevés rostot tartalmaz. Ezzel szemben Afrikában és Ázsiában, ahol több rostot fogyasztanak, ritkábban alakul ki divertikulózis.

A rostban gazdag étrend tehát kulcsfontosságú.

Szakértők napi 25–30 gramm rost fogyasztását javasolják. Ez nem tünteti el a meglévő „tasakokat", de segíthet megelőzni az újak kialakulását. A túlsúly, a mozgáshiány és a dohányzás is növelheti a betegség kockázatát.

Vérzés és vizsgálatok

A divertikulumok leggyakrabban a vastagbél alsó szakaszán jelennek meg. Ez a terület nagy nyomásnak van kitéve. Ha a tasakok megsérülnek, vérzés alakulhat ki. Ez általában fájdalmatlan, de a véres székletet mindig komolyan kell venni, panasz esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

A divertikulózist CT-vizsgálattal vagy vastagbéltükrözéssel lehet kimutatni.

Műtétre csak ritkán van szükség, súlyos esetekben viszont nagyon jók az eredmények. Az operációt követően a betegek körülbelül 90 százaléka később már nem tapasztal panaszokat.

Nem minden öregedéssel járó gond megoldhatatlan

Bár a divertikulózis ijesztően hangzik, legtöbbször jól kezelhető állapotról van szó. A megfelelő étrend, az odafigyelés és az orvosi ellenőrzés sokat segíthet. Így ez az időskori probléma gyakran nem rontja az életminőséget.