Borulhat minden, amit az emberi DNS-ről hittünk

A DNS nagy része nem génekből áll, csak körülbelül 2 százaléka kódol fehérjéket. A fennmaradó 98 százalékot sokáig „hulladéknak" vélték. Ma már tudjuk, hogy ez nem igaz. Ebben a részben olyan szabályozó elemek találhatók, amelyek irányítják a gének működését. Ezek közé tartoznak az úgynevezett enhanszerek, amelyek rövid DNS-szakaszok; feladatuk, hogy be- vagy kikapcsolják a géneket. Akár egészen távoli génekre is hatással lehetnek.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

DNS-szabályozó elemek az agyban

A kutatók az úgynevezett asztrocitákat vizsgálták. Ezek az agy támasztó sejtjei, feladatuk, hogy segítsék az idegsejtek működését, így kulcsszerepük van az agy egészségében. Korábbi eredmények szerint az Alzheimer-kór kialakulásában is érintettek. A vizsgálat során közel ezer lehetséges DNS-szabályozó elemet teszteltek emberi asztrocitákban. A cél az volt, hogy kiderüljön, melyik elem befolyásolja valóban a gének működését - írja a SciTech Daily.

A vizsgálat

A kutatók olyan modern technikát használtak, amely lehetővé teszi egy adott DNS-rész ideiglenes elhallgattatását anélkül, hogy megsértené azt. Emellett egy másik módszerrel sejtszinten mérték a génaktivitást. Ennek köszönhetően egyszerre sok száz DNS-elem hatását tudták vizsgálni.

A közel ezer jelöltből végül körülbelül 150 olyan DNS-kapcsolót azonosítottak, amelyek valóban hatással voltak a gének működésére.

Számos kapcsoló olyan gént szabályozott, amely összefüggésbe hozható az Alzheimer-kórral.

Miért nagy áttörés ez?

Ez az eredmény jelentősen lerövidíti az Alzheimer-kór okainak keresését. A kutatóknak most már nem a teljes DNS-állományt kell átvizsgálniuk, ehelyett egy jól körülhatárolt listára koncentrálhatnak.

A kutatás egyfajta térképet ad a tudósok kezébe. Megmutatja, hol érdemes keresni azokat a DNS-elemeket, amelyek szerepet játszhatnak az idegrendszeri betegségekben.

Mit hozhat a jövő?

A felfedezés még nem jelent azt, hogy karnyújtásnyira kerültünk az Alzheimer gyógyításától, az eredmények az alapkutatásban jelentenek mérföldkövet. A pontos génszabályozás megértése nélkül ugyanis nem lehet célzott terápiákat fejleszteni. A kapott adatok a jövőben segíthetnek a számítógépes modellek fejlesztésében is. Ezek előre jelezhetik, mely DNS-szakaszok működnek valódi kapcsolóként, ami évekkel gyorsíthatja fel a kutatásokat.