Találtak valamit az emberi DNS-ben, amitől a tudósok elszörnyedtek

A DNS tulajdonképpen egyfajta használati utasítás: meghatározza, hogyan épül fel a testünk, és miként működnek a sejtjeink. Egy kutatócsoport most felfedezte, hogy a DNS bizonyos régiói sokkal gyakrabban sérülnek, mint más területek, és itt könnyebben alakulnak ki mutációk.

A DNS egyik része, az ún. transzkripciós starthely különösen sérülékeny, itt gyakrabban jelenthetnek meg káros mutációk

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A DNS apró változásainak hatalmas következményei

A genetikai mutáció a DNS apró, maradandó változása. A legtöbb ilyen változás ártalmatlan: nem okoz betegséget, és nem is látszik rajtunk. Nagyon ritkán a mutáció előnyös is lehet, és segítheti az alkalmazkodást. Máskor viszont kifejezetten káros, és súlyos genetikai betegségekhez vezethet, amelyek akár tovább is öröklődhetnek. A szakértők szerint világszerte több százmillió embert érintenek ritka genetikai kórképek.

Éppen ezért fontos megérteni, hogy a genom, vagyis a teljes örökítőanyag hol és miért sérül meg a legkönnyebben.

Sérülékeny szakácskönyv

A mostani kutatás középpontjában az ún. transzkripciós starthely állt. Itt indul a transzkripció nevű folyamat, amely során a sejt „lemásolja” a DNS egy részét egy RNS nevű molekulára. Az RNS úgy viselkedik, mint egy cetli, amelyre kiírjuk a receptet a nagy szakácskönyvből, hogy ne kelljen mindig a könyvet lapozgatni.

A sejtben a „szakácskönyvet” az RNS-polimeráz nevű enzim nyitja ki. Ilyenkor a DNS két szála egy kis szakaszon szétválik, hogy a gép le tudja olvasni az információt. A folyamat nagyon gyakran, sejtenként akár naponta több százezerszer ismétlődik. Minden ilyen nyitás és zárás egy kis plusz mechanikai terhelést jelent a DNS számára.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy ez a folyamatos „nyitogatás” valóban több hibához vezet-e az érintett szakaszon.

Vagyis tényleg léteznek-e mutációs „forrópontok” a transzkripciós starthelyek körül.

Mutációs „forrópont”

A kérdés eldöntéséhez első körben óriási genomadatbázisokat elemeztek. Több mint 220 ezer ember DNS-ét vizsgálták át, és csaknem 15 ezer génben kerestek rendkívül ritka mutációkat. Ezeket a hibákat már több generáció vitte tovább, így úgynevezett öröklődő ritka variánsokként jelentek meg.