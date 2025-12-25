Pánikba estek a nézők: sokkoló felvétel került elő az egyiptomi piramis belsejéből

Az egyiptomi piramis belsejébe vezető utazást egy népszerű TikTok-influenszer rögzítette. A videóban az látszik, hogy a belső terek messze nem tágasak; szűk, meredek és sötét folyosók fogadják a látogatót az építményben. A felvételeken a készítő guggolva, sokszor kúszva közlekedik. A falak nagyon közel vannak egymáshoz, a mennyezet pedig olyan alacsony, hogy néhol csak négykézláb lehet továbbmenni.

Az egyiptomi piramisokat nem a turistáknak tervezték.

Fotó: OpenAI DALL-E

Az egyiptomi piramis belseje: „Már a puszta látványtól bepánikolok”

A videót Younes Zarou készítette, és rövid idő alatt több mint 15 millió megtekintést ért el. A kommentelők közül sokan már a képernyő előtt rosszul lettek.

Ezt biztos nem csinálnám, túl klausztrofóbiás vagyok”

– írta az egyik hozzászóló.

Volt, aki így fogalmazott:

Pusztán attól pánikolok, hogy a videót nézem".

Egy dolog biztos: nem turistáknak tervezték

A szakértők szerint a járatok tervezésekor nem a kényelem volt a szempont. Az egyiptomi piramis belsejét azért alakították ki így, hogy védje a fáraó túlvilági útját, és elriassza a sírrablókat. A piramis eredetileg közel 147 méter magas volt, és máig lenyűgöző mérnöki teljesítménynek számít.

Rejtett bejáratot találhattak a gízai piramisban

A gízai piramisokat a mai napig számos rejtély övezi. A közelmúltban a modern műszeres vizsgálatok segítségével két, egymáshoz közeli üreget fedeztek fel a Menkauré-piramis keleti oldalán. A felfedezés arra utal, hogy a legkisebb gízai piramis akár egy második, eddig ismeretlen bejáratot is rejthet.