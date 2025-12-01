Hová tűntek a holttestek a piramisokból?

A tudomány jelen állása szerint az egyiptomi piramisok elsősorban monumentális királysírok voltak. Ennek ellenére ma már csak nagyon kevés fáraókhoz köthető csontot találni ezekben az építményekben. Természetesen vannak olyan királysírok is, amelyek kivételnek számítanak, és ahol igazolhatóan az uralkodók maradványait találták meg; ilyen Neferefré befejezetlen piramisa, vagy Dzseddkaré Iszeszi nyughelye.

Szinte az összes egyiptomi piramist kifosztották a sírrablók.

Fotó: YUNUS HOCAOGLU / ANADOLU

Más piramisoknál azonban jóval bonyolultabb a helyzet. A Dzsószer-piramisban talált maradványok egy másik korszakból származnak, és hasonló a helyzet a Menkauré-piramis esetében is. Úgy tűnik, több híres piramisba később másokat temettek.

Miért hiányoznak a múmiák a legtöbb egyiptomi piramisból?

Sok ismert fáraó eleve nem piramisban nyugszik. Az Újbirodalom idején az uralkodók inkább a Királyok Völgye rejtett, sziklába vájt sírjait választották. Itt temették el az egyik leghíresebb egyiptomi fáraót, Tutanhamont is.

A legtöbb egyiptomi piramis az Óbirodalomban épült, a nagy „piramisépítők korában”. Ekkor készült például a gízai piramiscsoport és a Vörös piramis is. Később a piramisépítés lassan visszaszorult, aminek több oka is volt:

az óriási építmények elkészítése rengeteg pénzt emésztett fel,

és könnyen célponttá váltak a sírrablók számára.

A fosztogatás végig jelen volt Egyiptom történetében. Ez a tevékenység az átmeneti korszakokban a hatalom gyengesége és a sírok védelmének hiányosságai miatt felerősödött. Az Újbirodalom végének kaotikus időszaka újabb sírrablási hullámot indított el.

A piramisok csábító célpontnak számítottak, mivel a gazdagságot és a hatalmat szimbolizálták. A sírokba betörő rablók elvitték a múmiák ékszereit, a testeket pedig rendszerint megsemmisítették.

Egy fennmaradt, korabeli vallomás szerint az egyik uralkodó múmiájáról különösen barbár módon szedték le az aranytárgyakat, majd a sérült maradványokat felgyújtották.

Szokatlan anomáliák az egyiptomi piramisokban

Az elmúlt időszak egyik legmeglepőbb felfedezése, hogy modern műszeres vizsgálatok segítségével két, egymáshoz közeli üreget fedeztek fel a Menkauré-piramis keleti oldalán. Az eredmények arra utalnak, hogy a legkisebb gízai piramis akár egy második, eddig ismeretlen bejáratot is rejthet. A Vörös piramisban pedig egyes szakértők szerint titkos szobák lehetnek.