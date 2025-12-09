A kutatók élvonalbeli műholdas adatok és gépi tanulás felhasználásával, valamint több ezer terepen végzett mérésekkel több, mint egy évtizedig nyomon követték a felszíni erdei biomassza változásait, a fákban raktározott szén mennyiségét és a fás vegetációt. Azt találták, hogy bár 2007 és 2010 között Afrika szénben gyarapodott, a széles körű erdőirtás azóta felborította az egyensúlyt. 2010 és 2017 között a kontinens évente megközelítőleg 106 billió kilogramm erdei biomasszát veszített. Ez körülbelül 106 millió autó súlyával ekvivalens.

Afrika erdői már nem elnyelik a szenet, hanem kibocsátják. Fotó: MICHAEL RUNKEL / Robert Harding RF

Az erdőirtás nem csak egy helyi probléma

Az erdőirtás és az erdő degradációja miatti veszteségek a trópusi széleslevelű erdőkben koncentrálódik, például a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Madagaszkáron és Nyugat-Afrika részein. A szavannák cserjéi által elnyelt szén nem elegendő, hogy ellensúlyozza a veszteséget. Ha Afrika erdői nem nyelik el a szenet, az azt jelenti, hogy más régióknak és az egész világnak még jobban csökkentenie kell az üvegházgázok kibocsátását ahhoz, hogy elérjük a Párizsi Klímaegyezmény célját azt, hogy a 2 Celsius-fokon belül maradjunk és elkerüljük a katasztrofális éghajlatváltozást.

A trópusi erdők finanszírozását gyorsan növelni kell, hogy örökre véget vessünk az erdőirtásnak. A COP30 elnöksége több billió fontot szándékszik adni az erdővel borított országoknak, hogy érintetlenül hagyják a trópusi esőerdőiket.

Ha nem tesznek sürgős intézkedéseket az erdőirtás megállítására, akkor a világ elveszíti ez egyik legfontosabb természetes szénelnyelőjét.

A tanulmány bizonyítja, hogy az erdőirtás nem csak egy helyi probléma, az erdőirtás megváltoztatja a globális szénegyensúlyt. Ha Afrika erdői tartós szénforrássá válnak, akkor a globális klímacélokat sokkal nehezebb lesz elérni.

(Forrás: University of Lecester: https://le.ac.uk/news)



