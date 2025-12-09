Afrika erdői már nem elnyelik a szenet, hanem kibocsátják.

A kutatók élvonalbeli műholdas adatok és gépi tanulás felhasználásával, valamint több ezer terepen végzett mérésekkel több, mint egy évtizedig nyomon követték a felszíni erdei biomassza változásait, a fákban raktározott szén mennyiségét és a fás vegetációt. Azt találták, hogy bár 2007 és 2010 között Afrika szénben gyarapodott, a széles körű erdőirtás azóta felborította az egyensúlyt. 2010 és 2017 között a kontinens évente megközelítőleg 106 billió kilogramm erdei biomasszát veszített. Ez körülbelül 106 millió autó súlyával ekvivalens.
Az erdőirtás nem csak egy helyi probléma
Az erdőirtás és az erdő degradációja miatti veszteségek a trópusi széleslevelű erdőkben koncentrálódik, például a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Madagaszkáron és Nyugat-Afrika részein. A szavannák cserjéi által elnyelt szén nem elegendő, hogy ellensúlyozza a veszteséget. Ha Afrika erdői nem nyelik el a szenet, az azt jelenti, hogy más régióknak és az egész világnak még jobban csökkentenie kell az üvegházgázok kibocsátását ahhoz, hogy elérjük a Párizsi Klímaegyezmény célját azt, hogy a 2 Celsius-fokon belül maradjunk és elkerüljük a katasztrofális éghajlatváltozást.
A trópusi erdők finanszírozását gyorsan növelni kell, hogy örökre véget vessünk az erdőirtásnak. A COP30 elnöksége több billió fontot szándékszik adni az erdővel borított országoknak, hogy érintetlenül hagyják a trópusi esőerdőiket.
Ha nem tesznek sürgős intézkedéseket az erdőirtás megállítására, akkor a világ elveszíti ez egyik legfontosabb természetes szénelnyelőjét.
A tanulmány bizonyítja, hogy az erdőirtás nem csak egy helyi probléma, az erdőirtás megváltoztatja a globális szénegyensúlyt. Ha Afrika erdői tartós szénforrássá válnak, akkor a globális klímacélokat sokkal nehezebb lesz elérni.
(Forrás: University of Lecester: https://le.ac.uk/news)