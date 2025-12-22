Veszélyes láncreakció indult el az Északi-sarkon

A kutatók két hónapon át gyűjtöttek adatokat repülőgépekkel és földi műszerekkel. A mérések több helyszínen zajlottak, köztük a Beaufort-tenger és a Csukcs-tenger térségében, valamint Alaszka északi részén. A cél az volt, hogy megértsék, miként változik a levegő kémiai összetétele az Északi-sark különböző területein - írja a SciTech Daily.
Változások az Északi-sarkon: a tengeri jég repedései gyorsítják a melegedést
A kutatás egyik legfontosabb eredménye szerint a tengeri jégben kialakuló nyílt vízfelületek (angolul „leadek”), erősen befolyásolják a légkört. Ezeken a helyeken meleg és nedves levegő emelkedik fel, amely felhőképződéshez vezet. A folyamat több hőt juttat a levegőbe, ami újabb jégolvadást indít el.
Ez egy önmagát erősítő kör, amely gyorsítja az Északi-sark felmelegedését.
Vegyi reakciók a hóban és a levegőben
A part menti, sós hóval borított területeken különleges kémiai folyamatok zajlanak. Itt bróm szabadul fel, amely lebontja az ózont a légkör alsó rétegében. Az ózon csökkenése miatt több napsugárzás éri a felszínt, ami tovább melegíti a havat. Ez még több bróm felszabadulását okozza, és a folyamat újraindul. E jelenség kizárólag a sarkvidékeken figyelhető meg.
Az olajkitermelés hatása a tiszta levegőre
A kutatók jelentős változásokat mértek az alaszkai olajmezők felett is. A Prudhoe-öböl környékén az ipari kibocsátások savasabbá teszik a levegőt, és szmoghoz hasonló szennyeződéseket hoznak létre. Ezek az anyagok messzire eljuthatnak, és az egész régió környezetére hatással lehetnek.
Meglepő módon a szennyezettség szintje elérte a nagyvárosokra jellemző értékeket.
A kutatók a következő lépésben olyan adatbázisokat készítenek, amelyek segítenek előre jelezni a globális klíma jövőjét. Az eredmények alapján nyilvánvaló, hogy az Északi-sark nem elszigetelt terület; ami itt történik, az az egész Föld éghajlatára hatással lehet.