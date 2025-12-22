Veszélyes láncreakció indult el az Északi-sarkon

A kutatók két hónapon át gyűjtöttek adatokat repülőgépekkel és földi műszerekkel. A mérések több helyszínen zajlottak, köztük a Beaufort-tenger és a Csukcs-tenger térségében, valamint Alaszka északi részén. A cél az volt, hogy megértsék, miként változik a levegő kémiai összetétele az Északi-sark különböző területein - írja a SciTech Daily.

Olyan változások zajlanak az Északi-sarkon, amelyek az egész Földre hatással vannak.

Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Változások az Északi-sarkon: a tengeri jég repedései gyorsítják a melegedést

A kutatás egyik legfontosabb eredménye szerint a tengeri jégben kialakuló nyílt vízfelületek (angolul „leadek”), erősen befolyásolják a légkört. Ezeken a helyeken meleg és nedves levegő emelkedik fel, amely felhőképződéshez vezet. A folyamat több hőt juttat a levegőbe, ami újabb jégolvadást indít el.

Ez egy önmagát erősítő kör, amely gyorsítja az Északi-sark felmelegedését.

Ez a kép a King Air repülőgépről készült – a bal szárny az alsó jobb sarokban látható –, és egy nyílt tengeri jégrepedést, valamint az fölötte kialakuló, születőben lévő felhőket mutatja, amelyeket általában „tengeri füstnek” neveznek. Tengeri füst akkor alakul ki, amikor rendkívül hideg, száraz sarkvidéki levegő áramlik a jégrepedésben található, viszonylag melegebb nyílt víz fölé. Az így létrejövő intenzív párolgás telíti a felszín közvetlen közelében lévő levegőt, és amikor ez a meleg, nedves levegő keveredik a felette lévő fagyos légtömeggel, a vízgőz apró cseppekké csapódik ki, amelyek örvénylő, gőzszerű oszlopokként emelkednek a magasba.

Fotó: CHACHA research team

Vegyi reakciók a hóban és a levegőben

A part menti, sós hóval borított területeken különleges kémiai folyamatok zajlanak. Itt bróm szabadul fel, amely lebontja az ózont a légkör alsó rétegében. Az ózon csökkenése miatt több napsugárzás éri a felszínt, ami tovább melegíti a havat. Ez még több bróm felszabadulását okozza, és a folyamat újraindul. E jelenség kizárólag a sarkvidékeken figyelhető meg.

Az olajkitermelés hatása a tiszta levegőre

A kutatók jelentős változásokat mértek az alaszkai olajmezők felett is. A Prudhoe-öböl környékén az ipari kibocsátások savasabbá teszik a levegőt, és szmoghoz hasonló szennyeződéseket hoznak létre. Ezek az anyagok messzire eljuthatnak, és az egész régió környezetére hatással lehetnek.

Meglepő módon a szennyezettség szintje elérte a nagyvárosokra jellemző értékeket.

A kutatók a következő lépésben olyan adatbázisokat készítenek, amelyek segítenek előre jelezni a globális klíma jövőjét. Az eredmények alapján nyilvánvaló, hogy az Északi-sark nem elszigetelt terület; ami itt történik, az az egész Föld éghajlatára hatással lehet.