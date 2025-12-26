Valósággá vált a Csillagok Háborúja - elképesztő felfedezést tettek a csillagászok

Egy sci-fi moziba illő felfedezés során a Northwestern University csillagászai közvetlenül lencsevégre kaptak egy Tatooine-szerű exobolygót, amely egyszerre két csillaghoz tartozik.

Nagyon ritkák a hasonló exobolygók.

Fotó: OpenAI DALL-E

Eleve ritkaságszámba megy, ha valakinek sikerül egy Naprendszerünkön kívüli bolygóról képet készítenie, de még ennél is sokkal ritkább eset, hogy

ez a bolygó két nap körül kering.

A most felfedezett világ egészen kivételesnek számít: a bolygó közelebbről ölelkezik ikercsillagaival, mint bármely eddigi, kettős csillagrendszerben fényképezett planéta. Valójában hatszor közelebb kerül napjaihoz, mint az összes korábban lefotózott exobolygó.

Nagyon kevés ilyen fajta exobolygó létezik

A felfedezés egyedülálló betekintést nyújt a bolygók keletkezésébe és mozgásába a többelemű csillagrendszerekben. Szintén kiváló lehetőség ez arra, hogy az asztrofizikusok tanulmányozzák a csillagok és bolygóik egymás körüli táncát, és ellenőrizzék a komplex csillagrendszerekre vonatkozó bolygókeletkezési elméleteiket.

A Northwestern csillagászai a The Astrophysical Journal Letters csillagászati szakfolyóiratban tették közzé eredményeiket. Ezzel egyidejűleg az angol Exeteri Egyetem európai kutatói is hírt adnak ugyanerről a felfedezésről az Astronomy and Astrophysics folyóirat hasábjain.

„A hatezer számunkra ismert exobolygónak csupán az elenyésző hányada kering páros csillagrendszerben – ismertette Jason Wang, a Northwestern csillagásza és a tanulmány egyik rangidős szerzője. – Közülük is alig néhányról rendelkezünk olyan közvetlen képi felvétellel, amin a kettőscsillag és a bolygó maga is látszódik.

A bolygó és az ikercsillag együttes fényképezése azért izgalmas, mert ez az egyetlen olyan naprendszertípus, ahol az ikercsillagok és a bolygó pályáját egyszerre tanulmányozhatjuk az égen. Nagy érdeklődéssel követjük nyomon továbbra is a mozgásukat, és figyeljük, miként táncol át az égen ez a három égitest.”

Wang a Northwestern művészeti és természettudományi fakultásának fizikus-csillagász tanársegédje és az exobolygók fotózásának szakértője, emellett a Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics (CIERA, Interdiszciplináris Asztrofizikai Felfedező- és Kutatóközpont) tagja. A tanulmány vezető szerzője, a Northwesternen nemrég végzett Nathalie Jones szintén a CIERA munkatársa és Wang kutatócsoportjának tagja.