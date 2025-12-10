Ez a találmány mindent megváltoztat - egészen elképesztő, amit tud

Éppen ezért egyre több kutató és vállalkozás fordul a forrásnál történő szétválasztás felé: ha külön gyűjtjük a vizeletet, könnyebben készíthetünk belőle hatékony, biztonságos és helyi eredetű trágyát. A körforgásos logika egyszerű: a város megeszi, a vécé elválasztja, a technológia megtisztítja, a gazdaság visszakapja.

A vizeletet értékes trágyává lehet alakítani

Fotó: FOTOGRAFIE KLAUS TI / Connect Images

Hogyan lesz a vizeletből trágya?

A vizelet fő tápanyaga a karbamid, amely ammóniává alakul. Ha ezt gyorsan stabilizáljuk, megőrizhetjük a nitrogént és elkerülhetjük az ammónia elillanását. Egyes eljárások savval állítják be a pH-t, mások biológiai nitrifikációval alakítják át, vagy membrános párologtatással és desztillációval sűrítik. Emellett a foszfort struvit formájában (magnézium-ammónium-foszfát) lehet kicsapatni, amely könnyen szállítható, granulált trágyaalapanyag.

A gyakorlatban mindez a vécéknél kezdődik. A vizeletelválasztó vécék külön csatornába gyűjtik a sárga frakciót, így a tisztítótelepek tehermentesülnek, a lakóházak pedig kis helyigényű tartályokba foghatják a nyersanyagot. Innen már csak egy lépés a decentralizált kezelőegység: pasztőrözés a kórokozók ellen, szagmentesítés, végül pedig koncentrálás és formulázás, hogy a kész trágya pontosan adagolható legyen.

Biztonság, szagok és bizalom

Sokan elsőként a higiénére gondolnak. Jó hír, hogy a vizelet – szemben a széklettel – általában kevés kórokozót tartalmaz. Ugyanakkor a szakszerű kezelés alapvető: a hőkezelés, a pH- és időalapú érlelés, valamint a szűrés együtt biztosíthatja az élelmiszer-biztonságot. Emellett fontos az agronómiai próba: a termésnövelő hatást terepi kísérleteknek kell igazolniuk.

Felmerül még a gyógyszermaradványok kérdése. Bár a koncentrációk jellemzően alacsonyak, a technológiák – például az aktív szenes adszorpció vagy az oxidációs lépések – tovább csökkenthetik a kockázatot. A szag pedig kezelhető: a gyors stabilizálás, a zárt rendszerek és a megfelelő szellőzés együtt komfortos, városbarát megoldást kínálnak.

Úttörők és megoldások

A svájci gyökerű VunaNexus az egyik legismertebb kezdeményezés, amely ipari szintű, vizeletalapú trágyát állít elő és forgalmaz. Technológiájuk lépésről lépésre stabilizál, tisztít és koncentrál, miközben a felhasználóknak szabályozott, tanúsítható minőségű terméket kínál. Így a városi vizeletből piacképes erőforrás lesz, amely mérhetően csökkenti a szennyvízkezelés terheit.