Valós történet ihlette minden idők egyik legjobb krimijét

A filmtörténet ikonikus jelenetében két átlagos középkorú fickó, egy éttermi vagy kávéházi asztalnál beszélget a munkájáról. Miért lenne ez maradandó?

Az egyikük egy rablóbanda vezetője, aki épp élete rablására készül, amely után végre kiszállhat. A másik egy nyomozó, aki a csoportjával a bandát üldözi. Mindketten kemény kézzel irányítják az embereiket. Mindketten a legjobbak a maguk területén. Mindketten büszkék arra, amit elértek. Ha ott ülnénk a szomszédos asztalnál, az evőeszközök és a poharak csörgésének háttérzajában, azt hinnénk, ez egy laza, „szakmai" csevegés a munkáról, de a mindennapjaikkal kapcsolatos párbeszéd semleges felszíne alatt óriási feszültség húzódik. Ez itt egy neutrális zóna, de ha a terepen találkoznak majd, az egyikük halálával fog végződni. Ahogy Vincent Hanna (Al Pacino) mondja az ikonikus jelenetben:

Ha választanom kell maga és egy szerencsétlen ördög között, akinek a feleségét maga özveggyé tenné, akkor, testvér, meghúzom majd a ravaszt.

A jelenet a film csúcspontja, maga a történet pedig a két óriási karakter párbaja, mintha Muhammad Ali és Joe Frazier szupermeccsét látnánk, vagy Joe McEnroe és örökös döntőbeli ellenfele, Björn Borg összecsapásait figyelnénk. Szinte mindegy, melyikük győz, mert a néző mindenképpen a legtöbbet kapja.

A filmtörténet legendás jelenetének forgatása

A jelenetet azért övezte fokozott érdeklődés, mert az 1970-es évek sztárjai, Al Pacino és Robert de Niro a Keresztapa II. óta nem szerepelt egy filmben, ott pedig nem volt közös jelenetük. Így az éttermi beszélgetés a közönség álmát váltotta valóra.

A megszokottól eltérően a párbeszédet nem próbálták el előzetesen. Al Pacino ezt mondta erről:

Ez Bob de Niro javaslata volt. Így valóban sikerült kialakítani azt az érzést, hogy a két ember épp megismerkedik egymással. Jó javaslat volt, és örülök, hogy a rendező is elfogadta.

Robert de Niro pedig így emlékezett vissza:

Ezt a jelenetet briliánsan írta meg Michael Mann. Nem tudom, mi hozzátettünk-e bármit, mert maga az alapanyag kiváló volt.

Az éttermi párbeszédet három kamerával vették. Egy-egy kamera mutatta a két színészt, a harmadik pedig a totált, mindkettejüket. A rendező az utómunkánál úgy döntött, hogy egyáltalán nem használja a harmadik kamera felvételeit. Így, ha olvasóink visszanézik ezt a jelenetet, láthatják, hogy valóban mindig csak egyiküket látjuk, kettejüket egyszerre sohasem. Az alábbi videó a szinkronizált változat: