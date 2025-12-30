Aggasztó folyamatot vettek észre a fogyókúrázók agyában

Középkorúaknál a fogyás továbbra is hatékonyan javítja az anyagcserét, de a kutatók szerint az agy reakciói jóval összetettebbek lehetnek, mint fiatalabb korban. Erre világított rá egy egereken végzett kísérlet, amely az elhízás, majd a súlyvesztés hatásait vizsgálta különböző életkorokban – írja a Science Daily cikke a GeroScience című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányra hivatkozva.
Az anyagcserén javított a fogyás
A vizsgálat során a kutatók fiatal felnőtt és középkorú egereket hasonlítottak össze. Mindkét csoportnál mesterségesen idézték elő az elhízást, majd ezt követően diétával súlycsökkentést értek el.
Az eredmények szerint a fogyás sikeresen helyreállította az egészséges vércukorszint-szabályozást mindkét korosztályban. Ez azt mutatja, hogy az alapvető anyagcsere-javulás életkortól függetlenül bekövetkezik.
E megfigyelés fontos eredmény, mert az elhízás világszerte komoly egészségügyi gond, és a fogyást gyakran azért javasolják, hogy csökkenjen a cukorbetegség és más anyagcsere-betegségek kockázata.
Az agy azonban másképp reagált a fogyásra
A kutatás egyik legmeglepőbb eredménye az volt, hogy míg a fiatal egereknél nem jelentkezett semmilyen probléma, a középkorú állatoknál a fogyás fokozott gyulladást idézett elő az agyban.
Ez a gyulladás a hipotalamuszban jelent meg, amely az étvágy, az energiafelhasználás és az energiaegyensúly szabályozásában játszik kulcsszerepet.
A gyulladásos folyamat több hétig fennállt, majd fokozatosan csökkent. Bár végül alábbhagyott, a jelenség komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a fogyás a középkorúaknál milyen hatással lehet az agy hosszú távú egészségére.
Mikroszkóp alatt vizsgálták az agyat
A kutatók az agyi gyulladást molekuláris szinten, valamint az agy immunsejtjeinek, a mikrogliának a részletes mikroszkópos vizsgálatával mutatták ki. Ezek a sejtek fontos szerepet játszanak az agy immunválaszaiban, ezért állapotuk sokat elárul az idegrendszer egészségéről.
Az agyban zajló tartós vagy nem megfelelően szabályozott gyulladásokat korábbi kutatások összefüggésbe hozták a kognitív hanyatlással, a memóriaproblémákkal és a neurodegeneratív betegségekkel.
Ezért a mostani eredmények különösen aggasztóak.
Egyelőre nem tudni, mi indítja be a nem kívánt folyamatot
A tanulmány a Negev-i Ben-Gurion Egyetem kutatóinak munkája. A szakemberek szerint az eredmények arra utalnak, hogy a későbbi életszakaszban a fogyás másként hat, mint fiatal felnőttkorban. Bár a súlycsökkentés továbbra is elengedhetetlen az anyagcsere-egészség helyreállításához, fontos megérteni, hogyan reagál minderre a középkorúak agya.
A kutatócsoport hangsúlyozza, hogy további vizsgálatokra van szükség annak feltárására, miért jelentkezik ez az átmeneti, de aggasztó agyi gyulladás. A jövőbeni kutatások célja olyan megoldások kidolgozása lehet, amelyek megőrzik a fogyás előnyeit, miközben az életkor előrehaladtával az agy egészségét is védik.