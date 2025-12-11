Napelem, ami éjszaka működik? Nem fog hinni a szemének!

Ez nem egy masszív, komplikált félvezető elektromos szerkezet, hanem egy olyan mechanizmust alkalmaz, ami mechanikusan egyszerű és nem függ egzotikus anyagoktól. A gép lényegében a talaj és a nyílt égbolt közti hőmérséklet különbségen működik. Az ötlet lényege, hogy megfordítja azt a forgatókönyvet, ahogyan az energiagyűjtésről gondolkodunk. A hősugárzó eszközök úgy működnek, mint a fordított napelemek. Nem egy forró objektumra, a Napra irányítják őket, hanem egy hideg objektumra, az égboltra. Az eszköz egy fordítva működő Stirling-motor.

Jeremy Munday, a Kaliforniai Egyetem mérnök professzora létrehozott egy olyan kísérleti eszközt, ami a Föld és a világűr közötti hőmérséklet különbségből hoz létre energiát, ha éjszaka kültérre helyezik. Olyan, mint egy fordított napelem.

Fotó: ZME Science

A fordított napelem akkumulátor és üzemanyag nélkül működik

Egy Stirling-motorban egy zárt kamrában lévő gáz kitágul, amikor melegítik és összehúzódik, amikor lehűl, előre-hátra tolva egy dugattyút. Ezek a motorok nagyon hatékonyak, amikor kicsi a hőmérséklet különbség, míg vannak olyan fajta motorok, amik jobban működnek, ha nagyobb a hőmérséklet különbség és több energiát generálnak. A Kaliforniai Egyetem kutatói által készített verziónak van egy hősugárzó bevonattal befestett „hideg” oldala, ami az infravörös energiát az égbe sugározza. Talajon lévő „meleg” oldala felszívja a környező hőt. Ez a kis gradiens, ami gyakran nem több, mint 10 Celsius-fok, forgatja a dugattyút éjszaka. A felső lemez (meleg oldal) olyan festéket használ, ami az infravörös tartományban nagyon sugárzó. Ez lehetővé teszi, hogy a hő közvetlenül keresztülhaladjon a légkör tiszta részén, az úgynevezett légköri átlátszósági ablakon (8-13 mikrométer). A hő közvetlenül az űrbe sugároz, a lemezt jóval a környező légköri hőmérsékletre hűtve. Nem kell fizikálisan érintkeznie az űrrel, csak radiatívan lép az űrrel kölcsönhatásba.

Egy egy éven át tartó kültéri kísérlet során az eszköz négyzetméterenként több, mint 400 milliwatt mechanikai energiát generált. Még egy kis ventilátort is működtetett és amikor összekapcsolták egy kis egyenáramú motorral, elektromos áramot termelt. A kísérletek kimutatták, hogy a teljesítmény tiszta, száraz nyári éjszakákon a legmagasabb és nedves, felhős téli körülmények közt a legalacsonyabb, mivel a levegőben lévő vízpára blokkolja az űrbe távozó infravörös sugárzást.