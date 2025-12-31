Senki sem volt felkészülve arra, amit a Holdon találtak

A kutatók már az Apollo-missziók óta tudják, hogy a Hold porában, az úgynevezett regolitban sok illékony elem található, ilyen például a nitrogén. Korábban úgy gondolták, hogy a napszél szállítja ezeket az anyagokat, ez azonban nem adott kielégítő magyarázatot a rejtélyre. A számítások azt mutatták, ilyen módon nem juthatott volna ennyi illékony anyag a Hold felszínére. Felmerült az is, hogy apró meteoritok becsapódása változtatja meg a holdport összetételét, ez viszont szintén kevésnek bizonyult.

Furcsa anyagok a Holdon: meglepő szerepben a Föld mágneses tere

Egy új tanulmány más irányból közelítette meg a kérdést. A kutatást a University of Rochester asztrofizikusai végezték. A szakemberek számítógépes modelleket használtak és két helyzetet vizsgáltak. Az egyikben a fiatal Földnek még nem volt mágneses tere, a másikban a mai állapotot vették alapul, erős mágneses védelemmel. Az eredmény mindenkit meglepett. A mai Föld modellje jobban illeszkedett a mérésekhez – írja a Science Alert.

Így jutnak el az illékony részecskék a Holdra

A napszél időnként részecskéket üt ki a földi légkörből. Ezek a részecskék a Föld mágneses terének vonalai mentén haladnak tovább. A mágneses burok nem gömb alakú, inkább egy üstökös csóvájára emlékeztet. Amikor a Hold áthalad ezen a „mágneses csóván”, a részecskék a felszínére hullanak. A folyamat nem új, a kutatók szerint több milliárd éve zajlik.

A Hold mint időkapszula

A Föld légköre sokat változott az idők során, a Hold felszíne ezért valóságos időkapszula lehet. Megőrizheti, milyen volt bolygónk légköre régen. Ez a felismerés új távlatokat nyithat a jövő kutatásai előtt.