Hulladékhő újragondolva: így fűtik Finnországban az otthonokat

A Bloomberg számolt be nemrég arról, hogy Finnországban a számítógépes adatközpontok által generált masszív hővel fűtenek egyes régió háztartásaiban. A meleg víz megnyitásakor például a háztartás egy pár kilométerrel arrébb lévő, több tíz megawattot fogyasztó szerveregyüttes hulladékhőjét használja fel, amit videohívások, internetes keresések és egyéb számítógépes tevékenységek során termelt ki.

Fotó: BBC News

A hulladékhő az a hőenergia, amely egy hőerőgép működése során keletkezik, de nem alakul át hasznos energiává. Például egy motor vagy egy adatközpont működése során a folyamatban használt energia egy része elkerülhetetlenül hő formájában távozik.

A hagyományos módszerekkel ez a hő általában a légkörbe vagy vizekbe kerül, növelve ezzel a környezeti terhelést, Finnországban viszont ezt a hulladékhőt közvetlenül fűtési célokra használják fel, csökkentve a fosszilis tüzelőanyagok iránti igényt és a károsanyag-kibocsátást.

Ari Kurvi finn mérnök 2009-ben kezdte el kutatni az adatközpontok hulladékhő újrahasznosításának lehetőségeit: éveket töltött a forró szerverszobákban, miközben odakint tombolt a tél, ezért is gondolkozott el azon, hogy hogyan hasznosíthatná az elpazarolt energiát. Először még csak egy helyi épület fűtéséhez találta meg a megoldást, de néhány év alatt egy olyan rendszert sikerült kialakítania, amely már az 5 kilométerrel távolabb lévő otthonát is ellátta energiával. Mára pedig a Microsoft is csatlakozott a projekthez, a tervek szerint a finn főváros, Helsinki közelében nyitnak hamarosan egy olyan adatközpontot, ami Espoo város 100 ezer háztartását fűtheti majd.

Ez az energiahatékony megközelítés globális szinten is példaként szolgálhat, különösen a növekvő digitális terhelés és az adatközpontok iránti kereslet fényében. A mesterséges intelligencia térhódítása és az egyre nagyobb teljesítményű számítógépes rendszerek üzemeltetése miatt ugyanis a hiperskálázható adatközpontok energiaigénye egyre magasabb. Ezek azok a létesítmények, amelyek akár több ezer szervert is működtethetnek, és gyakran egy közepes méretű város energiafogyasztásával vetekszenek. A hulladékhő hasznosítása azonban jelentősen csökkentheti a környezeti terhelést.