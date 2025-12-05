Megnézték, hogyan támadja testünket az influenza – senki sem erre az eredményre számított

A svájci és japán kutatócsoport különleges mikroszkópos technikát fejlesztett ki. A módszerrel élőben tudták követni, hogyan jut be egyetlen influenzavírus az emberi sejtbe. Mint kiderült, a folyamat nem úgy zajlik, ahogyan azt korábban elképzelték.

A sejtek aktívan segítenek az influenzavírusok megragadásában és felvételében

Fotó: Emma Hyde / ETH Zurich

A sejt nem marad passzív: a sejthártya megmozdul, hullámzik, mintha próbálná megragadni a kórokozót.

Az egész olyan, mint egy tánc a vírus és a kipécézett sejt között”

– írták a PNAS tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerzői.

Az influenzavírus „szörfözik” a sejtfelszínen

Az influenzavírus a sejt felszínén lévő molekulákhoz, a receptorokhoz kapcsolódik, amelyek leginkább kisebb „fogantyúkra” emlékeztetnek. A kórokozó nem marad egy helyben, hanem lépésről lépésre halad a sejthártyán és mindig újabb receptorokba igyekszik kapaszkodni. Végül elér egy pontot, ahol különösen sok receptor található egymás közelében.

Itt a legegyszerűbb bejutnia a sejtbe.

Amikor a sejt érzékeli az influenzavírust, kis mélyedés kezd kialakulni a membránban. Egy klatrin nevű fehérje segít abban, hogy ez a „zseb” egyre mélyebb legyen. Végül a zseb lezárul, egy hólyag (vezikulum) jön létre, és az influenzavírus ebben a hólyagban kerül a sejt belsejébe. A burok ezután szétnyílik, és a vírus szabadon mozoghat a sejtben.

A sejt naivan „segíti” a vírust

Úgy tűnik, mintha a sejt segítené az kórokozót, de ez nem így van; csak azt az alapvető rendszerét használja, amivel hasznos molekulákat vesz fel a külvilágból.

Az influenzavírus tulajdonképpen ezt a mechanizmust téríti el: rácsatlakozik a receptorokra, és „potyautasként” bejut a sejtbe.

Forradalmi mikroszkóp térképezi fel az influenza útját

Korábban a tudósok főleg elektronmikroszkópot használtak az influenza vizsgálatához. Ilyenkor a sejteket el kellett pusztítani, hogy kép készülhessen róluk. Emiatt csak egy-egy pillanatképet láttak, nem a teljes folyamatot.

Az új ViViD-AFM módszer két technikát kombinál. Az egyik az atomerő-mikroszkópia, a másik a fejlett fluoreszcens mikroszkóp. A kutatók ezzel az eszközzel most már élőben, részletekbe menően tudják követni, hogyan jut be az influenzavírus a sejtekbe.