Ez az öt népszerű ital súlyosan károsíthatja a veséket

A vesék feladata a vér tisztítása, a folyadékháztartás szabályozása és a salakanyagok kiválasztása. Ha túl sok cukrot, koffeint vagy alkoholt viszünk be a szervezetünkbe, ezek a folyamatok sérülhetnek, és megnő a krónikus vesebetegség kockázata. A Daily Star cikke összeszedte azt az öt italt, amelynek fogyasztását érdemes a lehető legalacsonyabb szinten tartani.

A gyümölcslevek sem olyan egészséges italok, mint hinnénk.

Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT

Ezeket az italokat érdemes kerülni

Szénsavas üdítők

A cukros üdítők sok fruktózt tartalmaznak. Ez ronthatja a vesék szűrőfunkcióját. Egy nagyobb vizsgálat szerint azoknál, akik naponta két cukros üdítőt ittak, gyakrabban jelent meg fehérje a vizeletben. Ez a súlyos vesebetegség egyik előjele lehet.

Energiaitalok

Az energiaitalok rengeteg koffeint és hozzáadott cukrot tartalmaznak. Ezek kiszáradást okozhatnak, és extra terhet rónak a vesékre. A szakértők szerint ezek az italok az erősen feldolgozott élelmiszerek közé sorolhatók, amelyek növelik a vesebetegség kockázatát.

Alkohol

A rendszeres alkoholfogyasztás megemeli a vérnyomást, és kiszárítja a szervezetet. Ilyenkor a veséknek keményebben kell dolgozniuk a szokásosnál. Az ajánlás szerint heti 14 egységnél több alkohol már növeli a hosszú távú egészségügyi kockázatokat.

Sportitalok

A sportitalokat sokan egészségesnek, a fitt életmód nélkülözhetetlen kellékének gondolják. Valójában azonban rengeteg sót és cukrot tartalmaznak. Ha valaki nem végez hosszan tartó, intenzív edzést, ezek az italok többet ártanak, mint használnak. Ilyenkor a sima víz is elegendő.

Gyümölcslevek

Azt hihetnénk, gyümölcslevet egészséges fogyasztani. Valójában a bolti gyümölcslevek gyakran tele vannak cukorral. Sok bennük a kálium is, ami vesebetegeknek különösen veszélyes lehet. A szakértők szerint az édesítetlen változatok jobbak, de ezeket is mértékkel érdemes inni.

Miért alattomos a vesebetegség?

A vesebetegség sokáig tünetmentes lehet. Gyakran csak egy rutin vér- vagy vizeletvizsgálat mutatja ki a problémát. Ha időben felismerik, gyógyszerekkel és rendszeres ellenőrzéssel lassítható a romlás.