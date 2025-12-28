Felvették a fedélzetre a hajótörötteket, hogy meggyilkolják őket

Az I-37 1943. június 8-án futott ki az első háborús missziójára az Indiai-óceánra. Amikor elsüllyesztették a második áldozatukat, az amerikai Henry Knox teherhajót, az I-37 a felszínre emelkedett és a mentőcsónakok mellé állt. A japánok elkobozták a hajótöröttektől a térképeiket, a mentőcsónakok vitorláit, az élelmiszerkészlet egy részét, sőt, egy elemlámpát is, majd ott hagyták őket az óceánon.
A tengeralattjáró 1943 novemberében megtorpedózta a Scotia norvég gőzöst. A tengeralattjáró itt Is a felszínre emelkedett és több lövést leadott egy mentőcsónakra, amelyben nyolcan meghaltak.
A tengeralattjáró az év végén új parancsnokot kapott. Hadzsime Nakagava azzal a paranccsal érkezett, hogy bosszút kell állniuk az amerikai tengeralattjárók pusztításáért, és a hajótörötteken meg kell torolni a saját veszteségeket.
A japán rémtettek
1944 februárjában az I-37 megtámadta a British Chivarly nevű teherhajót az Indiai-óceánon. A süllyedő gőzösről 53 tengerész szállt a két mentőcsónakba. Az egyik motoros volt, így vontatni tudta a másikat. A túlélők így talán veszteség nélkül eljuthattak volna egy szigetre, a tragédiájuk azonban az volt, hogy épp Nakagava kapitánnyal kerültek szembe.
A tengeralattjáró először a légvédelmi gépágyúkkal kezdte lőni a mentőcsónakokat, majd fényjelekkel maga mellé parancsolta a briteket. Hill kapitányt a fedélzetére vette, a többieknek pedig megadta az irányt a legközelebbi szárazföld felé. A tengeralattjáró a másik irányba indult, de aztán visszakanyarodott, és újra lőni kezdte a mentőcsónakokat.
Nakagava arra is utasítást adott, hogy a tengeralattjáró fordulás közben épp a roncsok és a tengerben hánykolódó túlélők közvetlen közelében legyen, és a hajócsavarjai összekaszabolják az embereket.
Az aljas támadás 90 percig tartott. A brit kapitányt arra kényszerítették, hogy végignézze a borzalmas színjátékot, amelyben 13 brit tengerész meghalt és öt megsebesült. A támadás túlélői 37 napig sodródtak a tengeren, mire kimentették őket. Addigra a sebesültek meghaltak.
A következő gyilkosságsorozat
A British Chivarly elsüllyesztése után 4 nappal az I-37 a Sutlej nevű, szintén brit hajót támadta meg.
Az elsüllyedés színhelyén egy mentőcsónak, egy mentőtutaj és sok matróz hánykolódott az Indiai-óceán éjszakai vízén. A japán parancsnok először megpróbálta legázolni a tutajt, de a tengeralattjáró orrhulláma félrelökte azt, így nem sikerült a művelet. Ezután a japánok géppuskával kezdték lőni a csónakot, a tutajt és a vízben úszó embereket, miközben reflektorok világították meg a szerencsétlen célpontokat.
A lövések 50 embert megöltek.
- A támadást mindössze 12 brit tengerész élte túl, akiket 46 nap múlva talált meg egy hadihajó.
Még a mentőcsónaktól is megfosztották a hajótörötteket
Három nappal később ismét egy brit hajó vált az I-37 áldozatává. Az Ascot nevű teherhajó gépházát találta el a japán torpedó, ezért az 52 fős személyzet a mentőcsónakba szállt. Travis kapitányt felrángatták a tengeralattjáróra. Itt a japán kapitány rákiabált:
Angol disznó!
Nakagava karddal rásújtott a brit tisztre, megvágta a kezét, majd belökte a tengerbe. Travis a sebesülése ellenére elérte az egyik mentőcsónakot, de addigra már a tengeralattjáró is közeledett. Az I-37 teljes sebességgel nekiütközött a csónaknak, mire a bent ülők a vízbe zuhantak.
A következő két órában a tengeralattjáró módszeresen ide-oda hajózott a roncsok között és a hajótörötteket lőtte. Végül az I-37 vontatókötélre vette azt az üres brit mentőcsónakot, amelyből az óceánba ugrottak a bent levők, hogy elbújjanak a lövések elől, és elhajózott. A támadást mindössze hét angol tengerész élte túl, akiket négy nap múlva mentett ki egy holland hajó.
Az I-8 legénysége még gonoszabbul viselkedett
A holland Tjisalak teherhajót 1944 márciusában torpedózta meg az I-8 tengeralattjáró. A japán legénység aztán a fedélzetre vette a 105 szövetséges tengerészt. A túlélőket párosával összekötözték a túlélőket, és a torony mögé masíroztatták őket. Mint kiderült, itt több japán matróz várta őket, és vascsövekkel illetve kardokkal rontott rájuk. Egyes japán tengerészek puskát is használtak.
Mindössze 20 hollandot hagytak életben. Őket egy kötélhez kötözték, belökték a tengerbe, majd a tengeralattjáró lemerült, és levontatta magával a mélybe a foglyokat.
A borzalmas atrocitást négy tengerész élte túl.
Ismét agyonverték a fedélzetre emelt túlélőket
Ugyanez a japán legénység 1944 júliusában elsüllyesztette a Jean Nicolet nevű amerikai teherhajót és a felszínre emelkedett. A japánok a mentőcsónakok 95 túlélőjét odaparancsoltak a tengeralattjáró mellé.
A vízbe esett amerikai tengerészek közül csak néhányan tudtak elúszni a sötétben. Jack Van Ness később így írta le, mi történt.
A teljes japán személyzet ott volt a fedélzeten. A szívem a torkomban dobogott, mert kések, kalapácsok, vasrudak voltak a kezükben, és hangosan röhögtek. Amikor felrángattak minket, elvették az óráinkat, gyűrűinket és hátrakötötték a kezünket. A legfiatalabb tengerészünk, aki csak 16 éves volt, nem mozgott elég gyorsan, mire egy japán tiszt pisztollyal fejbe lőtte. A szerencsétlen fiú teste belezuhant a tengerbe.
Ekkor néhány amerikainak sikerült beugrania a tengerbe. Dean hadnagy hátrakötött kézzel taposta a vizet másnapig, amikor egy szövetséges hajó kimentette.
A tengeralattjáró felgyorsított. Az orrhulláma két embert lesodort a fedélzetről, egy pedig szándékosan csúszott a vízbe. A többieket egyenként hátravonszolták. Itt az amerikaiaknak végig kellett futniuk a japánok két sora között, miközben fémrudakkal, botokkal és szerszámokkal ütötték őket. Egyes japán matrózok szuronnyal döftek beléjük. A borzalmas vesszőfutásnak vége az lett, hogy belelökték őket az óceánba. Charles Pye gépész így írta le az eseményeket:
Amikor engem is odahurcoltak, akkor értettem meg, mi okozta a korábbi sikoltásokat. Ott álltak a japánok két sorban, néhány méterre egymástól. Belöktek közéjük, és máris iszonyú ütést kaptam a fejemre. Az járt a fejemben, hogy nem szabad elesnem, mert akkor agyonvernek. Amikor bezuhantam a vízbe, magamhoz tértem.
Ekkor azonban megjelent egy amerikai járőrgép a levegőben, a tengeralattjáró pedig azonnal lemerült. Kb. 30 amerikai még a fedélzetén volt. Sokakat magával ragadott az örvény, mások viszont a felszínre tudtak evickélni. Itt azok, akiknek nem dróttal kötözték össze a csuklójukat, néhány olyan tengerész segítségével, akinek sikerült elrejtenie a kését, kiszabadították a karjaikat. A túlélők arról számoltak be, hogy éjszakában folyamatosan hallani lehetett a segélykiáltásokat, aztán egyre inkább elhalkult az óceán.
A borzalmas éjszakát 22 ember élte túl. Őket másnap délután mentette ki egy brit hajó, miután a repülőgép megadta a koordinátákat a parti parancsnokságnak.
Az amerikaiak bosszúja
1944. november 12-én az amerikai Nicholas romboló Ulithiből hajózott Palau felé a Csendes-óceánon, amikor a szonárja tengeralattjárót jelzett. A hadihajó vízibombákat dobott le rá. Robert Keith kapitány így írta le az eseményeket:
Pár perccel az utolsó támadásunk után a hajókorlátnál álltam és néztem a vizet, amikor iszonyú robbanás emelte meg a rombolót. Az egész hajót feldobta a detonáció, óceán vize sistergett és fortyogott. Majdnem a tengerbe repültem a robbanás miatt. Nem sokkal később két amerikai hajó is rádióüzenetben érdeklődött, hogy egyben vagyunk-e még. Mindkét hajó több mint 30 kilométerre volt tőlünk.
Az csak a háború után derült ki, hogy a romboló áldozata az I-37 volt, amely épp öngyilkos torpedótámadásra indult a palaui kikötőben állomásozó amerikai hajók ellen.
Hadzsime Nakagava korvettkapitánynak szerencséje volt, ekkor már nem szolgált a tengeralattjárón. A háború után 8 év börtönre ítélték, de csak 6 évet töltött le a büntetéséből. 1986-ben halt meg, 84 éves korában.
Az I-8 kapitánya, Tacunoszoke Arizumi, akinek „Hentes” lett a gúnyneve a japán flottában, öngyilkosságot követett el a fegyverletétel napján.