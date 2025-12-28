Felvették a fedélzetre a hajótörötteket, hogy meggyilkolják őket

Az I-37 1943. június 8-án futott ki az első háborús missziójára az Indiai-óceánra. Amikor elsüllyesztették a második áldozatukat, az amerikai Henry Knox teherhajót, az I-37 a felszínre emelkedett és a mentőcsónakok mellé állt. A japánok elkobozták a hajótöröttektől a térképeiket, a mentőcsónakok vitorláit, az élelmiszerkészlet egy részét, sőt, egy elemlámpát is, majd ott hagyták őket az óceánon.

A japán I-37 felderítő hidroplánt is szállított, ezzel kereste meg az áldozatait az óceánon

Fotó: Wikipedia

A tengeralattjáró 1943 novemberében megtorpedózta a Scotia norvég gőzöst. A tengeralattjáró itt Is a felszínre emelkedett és több lövést leadott egy mentőcsónakra, amelyben nyolcan meghaltak.

Hadzsime Nakagava, az új kapitány, aki minden erkölcsi megfontolás nélkül gyilkoltatta a hajótörötteket

Fotó: Wikipedia

A tengeralattjáró az év végén új parancsnokot kapott. Hadzsime Nakagava azzal a paranccsal érkezett, hogy bosszút kell állniuk az amerikai tengeralattjárók pusztításáért, és a hajótörötteken meg kell torolni a saját veszteségeket.

A japán rémtettek

A British Chivalry nevű teherhajó volt az első, amelynek a túlélőit szisztematikus megpróbálták legyilkolni az I-37 tengerészei

Fotó: Facebook

1944 februárjában az I-37 megtámadta a British Chivarly nevű teherhajót az Indiai-óceánon. A süllyedő gőzösről 53 tengerész szállt a két mentőcsónakba. Az egyik motoros volt, így vontatni tudta a másikat. A túlélők így talán veszteség nélkül eljuthattak volna egy szigetre, a tragédiájuk azonban az volt, hogy épp Nakagava kapitánnyal kerültek szembe.

A tengeralattjáró először a légvédelmi gépágyúkkal kezdte lőni a mentőcsónakokat, majd fényjelekkel maga mellé parancsolta a briteket. Hill kapitányt a fedélzetére vette, a többieknek pedig megadta az irányt a legközelebbi szárazföld felé. A tengeralattjáró a másik irányba indult, de aztán visszakanyarodott, és újra lőni kezdte a mentőcsónakokat.

Nakagava arra is utasítást adott, hogy a tengeralattjáró fordulás közben épp a roncsok és a tengerben hánykolódó túlélők közvetlen közelében legyen, és a hajócsavarjai összekaszabolják az embereket.

Az aljas támadás 90 percig tartott. A brit kapitányt arra kényszerítették, hogy végignézze a borzalmas színjátékot, amelyben 13 brit tengerész meghalt és öt megsebesült. A támadás túlélői 37 napig sodródtak a tengeren, mire kimentették őket. Addigra a sebesültek meghaltak.