Forradalmi jégmentesítés: itt a módszer, amihez se hő, se vegyszer nem kell

A téli hónapok alatt a fagy nemcsak az autókra, de a repülőgépekre, a hőszivattyúkra és számos egyéb ipari létesítményre is rátelepszik. A melegítéssel történő jégtelenítés rendkívül energiaigényes, a vegyi olvasztás pedig drága és ártalmas a környezetre. Jonathan Boreyko mérnök és kutatótársai most a Virginia Tech-en egy új és az eddigieknél jobb módszert találtak a jégtelenítésre. A kutatók víziója az, hogy hő és vegyszerek helyett fordítsuk a jég ellen a saját fizikai tulajdonságait, mert így költséghatékonyabb és környezetkímélőbb jégmentesítési eljárásokhoz juthatunk. Korábbi munkájuk során a jégben természetes úton fellépő csekély mértékű elektromos feszültséget arra használták, hogy a rajta található vékony vízréteget polarizálják, s ezáltal olyan elektromos mezőt hozzanak létre, amely képes mikroszkopikus jégkristályokat leválasztani. A csoport most ezt a koncepciót alkalmazza nagyobb léptékben, amikor egy elektródlapra nagy feszültséget kapcsolva erélyesebben távolítja el a jeget a képződési felszínéről. Az új, elektrosztatikus jégmentesítésnek elnevezett módszer elvét a kutatók a Small Methods szakfolyóiratban publikálták.

Az elektrosztatikus jégmentesítés az autósok életét is könnyebbé teheti télen.

Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

A jégmentesítés fizikája

Miközben a víz megfagy, a jégkristályok úgy növekednek, hogy a vízmolekulák szép szabályos rendbe szerveződnek. Azonban némelyik vízmolekula kicsit kilóg a sorból, talán mert a hátán hord egy plusz protont – ez az oxóniumion vagy H3O+ --, vagy éppen hiányzik neki egy, mint a hidroxidionnak (OH-). Olyan ez, mintha egy puzzle-t kicsit sietősen raknánk össze, így egy-egy darab rossz helyre kerülne vagy teljesen kimaradna.

Ezek a szabálytalanságok képezik az ún. ionos kristályhibákat, vagyis azokat a helyeket a jég szerkezetén belül, ahol pozitív vagy negatív töltéstöbblet keletkezik.

A kutatók abból a feltételezésből indultak ki, hogy a jégréteg fölé helyezett elektródlapra pozitív feszültséget kapcsolva a negatív ionos kristályhibák a vonzás hatására az elektród felé fognak vándorolni, a pozitív hibák pedig a taszítástól az ellentétes irányba, a jégréteg alapja felé mozdulnak el. Más szóval a feszültség hatására a jégréteg polarizálódni fog, és vonzás lép fel az elektród és a polarizált jég között.

Ha ez a vonzás elég erős, jégkristályok fognak letörni a jégtömegből, és átugranak az elektródra.

A jég fölé helyezett rézlemez már mindenfajta külső feszültség rákapcsolása nélkül is eltávolította a jégréteg 15 százalékát. Ez azért lehetséges, mert a jég kis mértékben külső elektromos mező nélkül is spontán polarizálódik. A feszültség ráadása ugyanakkor drasztikus mértékben növelte a polarizáció mértékét: 120 voltos feszültséggel a jég 40 százalékát, 550 volttal pedig a jég 50 százalékát tudták eltávolítani.