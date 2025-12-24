Nagyobb eséllyel sújt le karácsonykor ez a rettegett betegség – így védekezhetünk ellene

Karácsony idején sok tényező egyszerre terheli a szervezetet. Ilyen lehet a hideg idő, a téli fertőzések, a napi rutin felborulása és természetesen a stressz. Az NPR által megszólaltatott szakértő, Dr. Donald Lloyd-Jones szerint ezek az alapvető kockázatok egész évben jelen vannak, de az ünnepek könnyen „rátesznek egy lapáttal”. Több apró dolog összeadódhat, ami növeli a betegség valószínűségét.

Karácsony és újév környékén nagyobb eséllyel alakul ki infarktus és stroke.

Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

A karácsony csapdái: étel, alkohol, só, stressz

Az ünnepi lakomák sokat számítanak. A nehéz ételek és az alkohol megterhelheti a szívet, a túl sok só pedig emelheti a vérnyomást. Ilyenkor a szívnek több munkát kell végeznie. A stressz külön veszélyforrás. Egy hirtelen konfliktus vagy feszült helyzet beindíthatja a „küzdj vagy menekülj” reakciót.

Ilyenkor a vérnyomás is hirtelen megugorhat, ez pedig extra terhet jelent a szív- és érrendszernek.

Ezeket a tüneteket nem szabad félvállról venni

A szívinfarktus tüneteit könnyű félreérteni, ám a kardiológus két klasszikus figyelmeztető jelet is kiemelt:

a hirtelen, erős nyomásérzést a mellkas közepén,

illetve a váratlanul jelentkező légszomjat.

Ezeken kívül előfordulhat mellkasból kisugárzó fájdalom, szédülés, illetve fájdalom jelentkezhet az állkapocsban, a nyakban, és a hátban.

A stroke veszélye is nagyobb lehet ebben az időszakban, a tünetei azonban eltérnek a szívinfarktus jeleitől:

Gyanús lehet, ha az arc egyik oldala hirtelen megereszkedik.

Intő jel az is, ha az egyik kar vagy láb hirtelen elgyengül, és nehéz megemelni.

Ugyancsak figyelmeztető tünet a hirtelen fellépő beszédzavar, amikor az érintett nehezen formálja a szavakat, vagy nem érthetően beszél.

Ilyen esetekben nem szabad várni: azonnal segítséget kell hívni, mert a gyors ellátás életet menthet.

A legfontosabb lépések, amik sokat számíthatnak

Az ünnepek alatt sokan útra kelnek, és a programok is megszaporodnak. Ilyenkor könnyen háttérbe szorulnak a megszokott napi rutinok. A szakértők szerint gyakori probléma, hogy valaki elfelejti bevenni a gyógyszereit. Ez különösen veszélyes lehet a vérnyomáscsökkentők és a szívgyógyszerek esetében.