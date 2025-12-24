Nagyobb eséllyel sújt le karácsonykor ez a rettegett betegség – így védekezhetünk ellene

Karácsony idején sok tényező egyszerre terheli a szervezetet. Ilyen lehet a hideg idő, a téli fertőzések, a napi rutin felborulása és természetesen a stressz. Az NPR által megszólaltatott szakértő, Dr. Donald Lloyd-Jones szerint ezek az alapvető kockázatok egész évben jelen vannak, de az ünnepek könnyen „rátesznek egy lapáttal”. Több apró dolog összeadódhat, ami növeli a betegség valószínűségét.
A karácsony csapdái: étel, alkohol, só, stressz
Az ünnepi lakomák sokat számítanak. A nehéz ételek és az alkohol megterhelheti a szívet, a túl sok só pedig emelheti a vérnyomást. Ilyenkor a szívnek több munkát kell végeznie. A stressz külön veszélyforrás. Egy hirtelen konfliktus vagy feszült helyzet beindíthatja a „küzdj vagy menekülj” reakciót.
Ilyenkor a vérnyomás is hirtelen megugorhat, ez pedig extra terhet jelent a szív- és érrendszernek.
Ezeket a tüneteket nem szabad félvállról venni
A szívinfarktus tüneteit könnyű félreérteni, ám a kardiológus két klasszikus figyelmeztető jelet is kiemelt:
- a hirtelen, erős nyomásérzést a mellkas közepén,
- illetve a váratlanul jelentkező légszomjat.
Ezeken kívül előfordulhat mellkasból kisugárzó fájdalom, szédülés, illetve fájdalom jelentkezhet az állkapocsban, a nyakban, és a hátban.
A stroke veszélye is nagyobb lehet ebben az időszakban, a tünetei azonban eltérnek a szívinfarktus jeleitől:
- Gyanús lehet, ha az arc egyik oldala hirtelen megereszkedik.
- Intő jel az is, ha az egyik kar vagy láb hirtelen elgyengül, és nehéz megemelni.
- Ugyancsak figyelmeztető tünet a hirtelen fellépő beszédzavar, amikor az érintett nehezen formálja a szavakat, vagy nem érthetően beszél.
Ilyen esetekben nem szabad várni: azonnal segítséget kell hívni, mert a gyors ellátás életet menthet.
A legfontosabb lépések, amik sokat számíthatnak
Az ünnepek alatt sokan útra kelnek, és a programok is megszaporodnak. Ilyenkor könnyen háttérbe szorulnak a megszokott napi rutinok. A szakértők szerint gyakori probléma, hogy valaki elfelejti bevenni a gyógyszereit. Ez különösen veszélyes lehet a vérnyomáscsökkentők és a szívgyógyszerek esetében.
Az orvosok azt tanácsolják, hogy az utazás idejére mindig legyen elegendő gyógyszer. Repülésnél érdemes ezeket a kézipoggyászban tartani. Így akkor sem marad valaki gyógyszer nélkül, ha a feladott csomag késik vagy elkeveredik.
Legalább ennyire fontos, hogy senki ne halogassa az orvosi ellátást. Az ünnepi időszakban is sokan kerülnek a sürgősségire. A szakemberek szerint jobb időben segítséget kérni, mint otthon kivárni, hogy a tünetek maguktól elmúljanak.
Miért számít a gyorsaság?
Ha valóban szívinfarktus történik, minden perc számít. A szakértő szerint a véráramlás mielőbbi helyreállítása, például egy stent beültetésével, sorsdöntő lehet. A gyors beavatkozással az érintett akár szinte teljes életet is élhet. Késlekedés esetén viszont súlyos, maradandó szövődmények alakulhatnak ki.