Mitől van olyan vonzó illata a karácsonyfának? Mutatjuk a meglepő választ

A karácsonyfa kiválasztásakor sokan az illatra összpontosítanak. Iparági felmérések szerint a valódi fenyőt vásárlók egyik fő szempontja az, milyen aromát éreznek a lakásban. Egyesek az erősebb, fenyős illatot kedvelik, mások inkább a visszafogott, citrusos jegyeket keresik.

A karácsonyfa jellegzetes illata a terpéneknek köszönhető.

Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

A karácsonyfa illata: hogyan zajlott a vizsgálat?

A kutatás során önkénteseknek kis fenyőágakat kellett szagolniuk, majd az illatokat különböző szempontok szerint értékelték. Hat különböző fenyőfajtát vizsgáltak, köztük jól ismert és kevésbé ismert karácsonyfákat is. A résztvevők pontozták, mennyire intenzív és kellemes a tesztelt ágak illata.

Mitől van „karácsonyfa-illat”?

A karácsonyfák jellegzetes illata úgynevezett terpénekből származik.

Ezek természetes illékony anyagok. A fák ezzel védekeznek a kártevők ellen, és így alkalmazkodnak a környezetükhöz. Ugyanezek az anyagok adják az erdők friss illatát is. Egyes fajták inkább gyantás, fenyős aromát árasztanak, másoknál enyhébb, akár citrusos illat is megjelenhet.

Meglepő különbségek a fajták között

A kutatók szerint a résztvevők meglepődtek, mennyire eltérő illata van az egyes fenyőknek. Volt, amelyik erősebben illatozott, és volt, amelyik alig érezhető.

Ez azt mutatja, hogy nincs „egyetlen igazi” karácsonyfa-illat, hanem többféle létezik.

Mire használják az eredményeket?

A vizsgálat egy nagyobb, többéves program része. A munkát a North Carolina State University vezette, szövetségi támogatással. A cél olyan karácsonyfák nemesítése, amelyek jól bírják a klímaváltozást, ellenállóbbak a betegségekkel szemben, és közben az emberek számára is vonzóak maradnak.

Az illat csak egy szempont, de egyre fontosabb szerepet kap a vásárlói döntésekben.

Miért fontos ez a vásárlóknak?

Ha a termelők jobban megértik, mit szeretnek az emberek, könnyebben tudnak olyan karácsonyfát kínálni, amely hosszabb ideig szép marad a lakásban, és kellemes hangulatot teremt az ünnepek alatt. A kutatás szerint az illat erős érzelmi emlékeket is felidézhet, ezért sokaknál döntő tényező.