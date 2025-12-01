Megnézték, mi rejtőzik a karácsonyfákon – rémisztő, amit találtak

A szakértők szerint a karácsonyfa számos ízeltlábú rejtekhelye. A pókok, bogarak, levéltetvek és atkák mind megtalálhatják helyüket a fenyőben, és a meleg lakásban gyorsan életre kelhetnek. Emiatt sokan meglepődnek, amikor mozgolódást látnak a tűlevelek között – olvasható a Daily Mail cikkében.

A karácsonyfa számos ízeltlábú rejtekhelye lehet, nem árt óvatosnak lenni

Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

A melegebb időjárás miatt idén különösen sok rovar fordul elő a természetben. A pókok például gyakori lakói a frissen kivágott fenyőknek, petéik a szobahőmérsékleten könnyen kikelhetnek. A levéltetvek is kedvelik a fenyőket, és akár a tűlevelek sárgulását is okozhatják. A lucfenyő-kéregbogár is előfordulhat a fán, a karácsonyfa-talpban felgyülemlő víz pedig akár a különböző légyfajok szaporodási helyévé is válhat.

A szakértők szerint azonban nincs ok a pánikra. Néhány egyszerű lépéssel megelőzhető, hogy a karácsonyfával kártevőket vigyünk a lakásba.

Hogyan védekezzünk a karácsonyfa nem kívánt lakói ellen?

Az első és legfontosabb tanács, hogy a felállítás előtt a fát a szabadban alaposan rázzuk meg. Ezzel a módszerrel sok pók és apró rovar könnyen eltávolítható. Érdemes megnézni az ágakat, nincs-e rajtuk háló, pete vagy gubó. Ha találunk ilyet, óvatosan távolítsuk el egy porolókefével vagy porszívóval.

A szakértők azt javasolják, hogy kerüljük az erős vegyszereket, mert ezek árthatnak a családnak és magának a fának is. Ha szükséges, használjunk természetes spray-ket. Fontos az is, hogy a díszek dobozait a szabadban nyissuk ki, mert a pókok és más rovarok akár a tárolóban is áttelelhetnek.

A lakás páratartalmára is érdemes figyelni. A rovarok kedvelik a nyirkos környezetet, ezért jó, ha a karácsonyfa környéke száraz és jól szellőzik.

Ha mégis találunk pókot, nincs ok ijedtségre. A szakértők szerint ezek az apró élőlények teljesen ártalmatlanok, és nem okoznak kárt a lakásban. Egyszerűen fogjuk meg egy pohár és papír segítségével, majd engedjük ki a szabadba.

Toboznak tűnnek, de magok helyett valami egészen mást rejtenek

A karácsonyfák ágain időnként dió nagyságú növedékek tűnhetnek fel, amelyek valójában imádkozó sáska tojások (ún. oothekák). Ezek a kis petecsomók akár 100-200 lárvát is rejthetnek.