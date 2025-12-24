Hírlevél
Meglepő kapcsolat van az első magyar király és a karácsony között

1 órája
Olvasási idő: 24 perc
Jézus születését először Nagy Konstantin uralkodása idején, i.sz. 336-ban ünnepelték meg Rómában. Karácsony ünnepe azóta a kultúránk része. A karácsonyi időszak a megnyugvás, a béke és a bensőségesség üzenetet hordozza.
Kevéssé ismert azonban, hogy a karácsonyi ünnepek alatt számos fontos vagy különös esemény történt a történelemben. Ezekből válogattunk. 

Az egyik legismertebb karácsonyhoz köthető történet: Giotto freskója a betlehemi gyermekgyilkosságról a padovai Scrovegni-kápolnában (1306)
Az egyik legismertebb karácsonyhoz köthető történet: Giotto freskója a betlehemi gyermekgyilkosságról a padovai Scrovegni-kápolnában (1306)
Fotó: Wikipedia

Karácsonyi történetek - Heródes megöleti a csecsemőket (Kr. u. 8 körül) 

Máté evangéliuma szerint Jézus születésének évében megérkeztek Jeruzsálembe a napkeleti bölcsek, akik keresték az újszülött királyt. Az ekkor már idős király, a betegesen kegyetlen Heródes azonnal összehívta a főpapokat, hogy megtudja, hol fog megszületni a Messiás. A válasz ez volt: a júdeai Betlehemben. Erre Heródes hívatta a három királyokat és képmutató módon azt mondta nekik: jelentsék, ha megtalálták Jézust, hogy ő is hódolhasson neki. 

A bölcseket a csillag elvezette a betlehemi barlanghoz, amelyben a szent család élt. Amint megtalálták a gyermek Jézust, leborultak előtte, és átadták neki ajándékaikat, az aranyat, tömjént illetve a mirhát. A három királyok álmukban intést kaptak, hogy ne térjenek vissza Jeruzsálembe és ne jelentsék Heródesnek a Messiás hollétét. Amikor a bölcsek elhagyták Betlehemet, Mária férjének, Józsefnek álmában megjelent egy angyal, és isteni figyelmeztetést hozott: 

Fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, mert Heródes keresi a gyermeket, és meg akarja ölni!

József megfogadta az intést. Amikor Heródes rájött, hogy a három királyok becsapták őt, szörnyű harag fogta el. Betlehemben és a környékén minden fiúgyermeket megöletett két éves kor alatt, mert a bölcsek csillaga ekkor már második éve ragyogott az égen, így Heródes biztosra vette, hogy az áldozatok között ott lesz az új király is. 

Pieter Bruegel ábrázolása 1550-ből
Fotó: Wikipedia

A történet mára az egyetemes kultúra részévé vált, december 28-a pedig az aprószentek, a lemészárolt csecsemők napja lett.

A hagyomány szerint kétezer kisded esett áldozatul Heródes hatalomvágyának, a különböző kultúrák liturgiájában azonban ennél jóval nagyobb számok is szerepelnek. Mivel azonban a történészek szerint Betlehem akkoriban legfeljebb ezer fős falu lehetett, mindegyik szám irreálisnak tűnik. 

A bibliakutatók eleve kételkednek a legenda valóságtartalmában. Mátén kívül más evangelista nem számolt be a történetről. A kortárs Josephus Flavius, a zsidó történetíró sem említi, holott ő részletesen írt Heródes tetteiről. Emellett a szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy mindez kísértetiesen emlékeztet az ószövetségi passzusra, amelyben a fáraó elrendeli a zsidó újszülöttek meggyilkolását - vagyis hogy egy korábbi legenda újrafeldolgozása lehet a háttérben, Jézus nagyságának érzékeltetésére. 

Megválasztják a pápát, akit később koncepciós perben akartak elítélni (795)

A későbbi III. Leó Rómában született, görög vagy arab származású családban. Fiatalon bencés szerzetesnek állt. I. Adorján pápa bíborossá nevezte ki, majd ő lett a pápai kincstár kezelője. 

III. Leó pápa
Fotó: Wikipedia
  • Adorján halálának napján, 795. december 26-án, karácsony másnapján a klérus azonnal megválasztotta pápának, és másnap fel is szentelték. 

A pápa hamarosan elküldte Nagy Károly frank uralkodónak Szent Péter sírja kulcsait és Róma zászlaját. Ezzel azt jelezte, hogy őt ismeri el a Szentszék első számú védelmezőjeként. Károly válaszában megerősítette a frankok és a pápa szövetségét, és a bátorító levél mellett bőkezűen megajándékozta az új pápát.

Ary Scheffer holland festő művén Nagy Károly fogadja Witteking hódolatát
Fotó: Wikimedia Commons

Nem sokkal később a római hatóságok mai kifejezéssel élve koncepciós pert indítottak III. Leó ellen. Árulással, hamis esküvel, hivatali visszaélésekkel és fajtalankodással vádolták. 799-ben a tömeg megtámadta egy körmeneten, letépték a főpapi ruháját és megfenyegették, hogy kivágják a nyelvét, majd egy kolostorba zárták. A pápa megszökött és Károly táborába menekült. A frank király kitüntető tisztelettel fogadta Leót, és bár az egyházfő ellenségei az uralkodót megpróbálták a pápa ellen fordítani, Károly kitartott. Pár hónap múlva Leó erős kísérettel térhetett vissza Rómába. 

A következő évben, 800 novemberében a frank király személyesen látogatott el az örök városba. December elején zsinatot hívott össze, amelyen a papság és a királyi tisztviselők előtt szembesítették a vádlókat Leóval. A nemesek fenntartották a vádjaikat, de Leó december 23-án eskü alatt állította, hogy nem vétkes. A főpapi testület és az uralkodó – egy ősi rendelkezésre hivatkozva – kijelentette, hogy a pápai eskü megkérdőjelezhetetlen, így Leó győztesen került ki a zsinati csatából. Az ellenfeleit börtönbe zárták vagy száműzték.

Nagy Károlyt császárrá koronázzák (800)

Két nappal később a frank uralkodó a Szent Péter-bazilikában ünnepelte a karácsonyt. A szentmise után Leó a Szent Római Birodalom császárává koronázta Károlyt. 

Raffaelo 1517-es festményének részlete Nagy Károly megkoronázásáról
Fotó: Wikimedia Commons

A klérus ünnepelte, hogy a nyugati birodalomnak ismét van római császára. Károly felesküdött a keresztény hit védelmére és támogatására, valamint a római egyházzal való szövetségére.

Ettől kezdve Európa nyugati részén a sorban legelső uralkodó a Szent Római Birodalom, a későbbi Német-római Birodalom császára volt, aki a francia uralkodó, a „legkatolikusabb király” követett a rangsorban.

Nagy Károly egyesítette Nyugat- és Közép-Európa nagy részét. Uralkodásának 47 éve alatt 50 hadjáratot indított, és sokban személyesen is részt vett. A mai Spanyolországtól Magyarországig terjedt a hatalma. 

Ő volt az első császár Nyugat-Európában a római birodalom bukása óta, és őt tartják Franciaország illetve Németország atyjának. 

Az első magyar király a trónra lép (1000)

1000. december 25-én helyezték a Rómából hozott koronát az első királyunk, a később szentté avatott István, pogány nevén Vajk fejére. 

Szent István egyetlen korabeli ábrázolása a koronázási paláston látható
Fotó: Wikipedia

Apja, Géza volt az első magyar fejedelem, aki felismerte, hogy a magyarok európai beilleszkedése csak a kereszténység felvétele révén lehetséges, ezért 972-ben papokat kért I. Ottó német-római császártól. Ottó Bruno Sankt Gallen-i szerzetest küldte Magyarországra téríteni, aki megkeresztelte Gézát és az udvarának tagjait, de a nagyfejedelem az életet végéig áldozott a pogány isteneknek is. Géza a pogány szokásoktól eltérően nem a család legidősebb férfitagját jelölte meg utódául, hanem a fiát, Istvánt. A fejedelem halála után rokona, a somogyi Koppány a régi örökösödési jog alapján magának követelte a hatalmat. István és Koppány konfliktusa végül a pogány vezér vereségével és halálával zárult, hiszen István magyar és német serege legyőzte a hadait a Veszprém melletti csatában. 

Vencellin német vitéz lefejezi Koppányt a Veszprém melletti csatában, a Képes Krónika ábrázolásában
Fotó: Wikipedia

A győzelemmel a hatalom vitathatatlanul Istváné lett, aki koronát kért a pápától. Az uralkodó küldötte, Asztrik apát 999-ben tárgyalásokat kezdett Rómában II. Szilveszter pápával és valószínűleg Ottó császárral is. A pannonhalmi apát eredményes útjának köszönhetően 1000. december 25-én, a magyar történelemben először koronázási misére gyűlhettek össze az ország legfőbb méltóságai. 

Szent István a Képes Krónika ábrázolásában
Fotó: Wikipedia

A korona, amely ezen a napon István fejére került, nem a későbbi Szent Korona volt, ettől függetlenül azonban különleges hatalmat jelentett az uralkodónak, aki a királyi címmel együtt apostoli jogot is kapott az ország egyházszervezetésének kialakítására. A koronázás azt jelképezte, hogy a pogány törzsek vezetőjéből hívő fejedelem lett, a földjéből pedig keresztény ország, az európai államok közösségének tagja. István a koronát II. Szilveszter pápától kérte, ami azt jelentette, hogy az országot a római egyház védnöksége alá helyezte.

Szent István koronázásának napja a Magyar Királyság, az államiság születésnapjának tekinthető. 

Balduin Jeruzsálem első királya lesz (1100)

A boulogne-i gróf legfiatalabb fiát papnak szánták, de 1080 körül váratlanul lemondott az egyházi pályáról és katonának állt. 1096-ban Boulogne-i Balduin a fivéreivel együtt csatlakozott az első keresztes hadjárathoz. Balduin 600 katonájával nem a fősereggel együtt menetelt, hanem elfoglalta Edesszát és itt 1098-ban létrehozta az első keresztes államot. 

Balduin Edesszában fogadja az örmények hódolatát
Fotó: Wikipedia

Bátyja, a hadjárat legtekintélyesebb vezetője, Bouillon Gottfried halála után fellépett a jeruzsálemi pátriárka ellen, aki igényt tartott a Jeruzsálem feletti uralomra. A frank nemesek támogatásával Balduin 1100 novemberében felvette a jeruzsálemi király címet, és ezzel megteremtette a tulajdonképpeni jeruzsálemi királyságot. 1100 karácsonyán koronázták meg a betlehemi születés templomában.  A jeruzsálemi helyszín ellen a papság tiltakozott, hogy nem volna illendő királykoronázást tartani abban a városban, ahol Jézus töviskoszorút viselt. A koronázási szertartást a jeruzsálemi pátriárka celebrálta. Koronázási esküjében I. Balduin fogadalmat tett a Szent Sír szolgálatára és védelmezésére, továbbá arra, hogy igazságosan és békében uralkodik Jeruzsálem népe fölött. 

Megalapítják az első európai gyarmatot az amerikai kontinensen (1492) 

1492 szentestéjén Kolumbusz vezérhajója, a Santa Maria homokzátonyra futott Hispaniola szigeténél, a Karib-tengeren. Egyes elképzelések szerint a hajó elsüllyedt, mások úgy vélik, hogy Kolumbusz szétbontatta a hajót, mivel nem sikerült levontatni a zátonyról. A faanyagból egy kis erődöt építettek a parton, amelynek Kolumbusz a La Navidad (Karácsony) nevet adta. Ez lett az első európai telep az Újvilágban, amelynek a lakói a zátonyra futott hajó matrózai voltak. Kolumbusz kénytelen volt hátrahagyni őket, mert nem fértek volna el a másik hajóján, a Ninán. A harmadik karavella, a Pinta már korábban elszakadt a kis flottillától.

John Vanderlyn festménye Kolumbusz partra szállásáról az amerikai kontinensen (1846)
Fotó: Britannica

Amikor Kolumbusz a következő évben visszatért, az erőd helyén csak üszkös gerendákat talált. Mint kiderült, az őslakosok szívélyesen fogadták a spanyolokat, akik azonban nemsokára megpróbálták nőket rabolni közülük. A törzs tagjai erre lemészárolták az első európai telepeseket. 

A kormányzó betiltja a karácsonyi szórakozást (1625)

William Bradford, Plymouth-gyarmat (a későbbi Massachusetts állam) kormányzója rendeletben tiltotta meg, hogy a telepesek karácsonykor bármilyen játékot játsszanak. Bradford, a szélsőséges protestáns, aki az egyik szervezője volt a Mayflower útjának az Újvilágba, a legradikálisabb puritán ideológiát képviselte – ezt a szigort jelezte a karácsonyi rendelete is. 

A Mayflower-szerződés aláírása, az asztalnál jobbra ül a kormányzó (Jean Leon Gerome Ferris, 1899)
Fotó: Wikipedia

A vallási kérdésekben megszállottságig merev Bradford a mindennapokban nagyon is rugalmas volt. Nagy gondot fordított pl. arra, hogy a telepesek békében éljenek a környékbeli wampanoag indiántörzzsel. Kevéssé ismert, de ő indította el a hálaadás szokását Észak-Amerikában, az ünnep eredetileg a telepesek köszönetét, háláját fejezte ki Istennek a sikeres őszi betakarításokért. Bradford sikeresen vezetette a közösséget, a haláláig szinte minden évben megválasztották kormányzónak. 

Az első hasüregi műtét (1809)

Dr. Ephaim McDowell portréja
Fotó: Wikipedia

Dr. Ephraim McDowell a Kentucky-beli Danville-ben altatás és steril körülmények nélkül sikeresen eltávolította egy Mrs. Crawford nevű, 47 éves beteg petefészek-tumorát 1809-ben. A karácsonyi műtét alatt a város férfilakossága a rendelője előtt várakozott, hogy meglincselje, ha az operáció nem sikerül. McDowell később is próbálkozott az eljárással, de a fertőzési arány rendkívül magas volt, így a műtétet és a sebészt is súlyos kritikák érték. 

Két és fél év keresés után bejelentik, kié lesz a női főszerep az Elfújta a szél c. filmben (1938)

Attól a pillanattól kezdve, hogy David Selznick producer 1936-ban közzétette: megfilmesíti a kor első számú bestsellerét, a pletykalapok és magazinok szinte naponta tippelték, kik lesznek a főszereplők. 

A producer kezdettől fogva ismeretlen színésznőt szánt a szerepre, mert azt akarta, hogy ez a film teremtsen majd sztárt Scarlett megformálójából. Amikor ennek híre ment, több ezer levél érkezett a filmstúdióba, javaslatokkal és a jelentkezők önéletrajzával, miközben a lapok nem tudtak olyan kérdőívet közölni a kérdésről, amelyet nem rohantak volna kitölteni és beküldeni az olvasók. 

Clark Gable és Vivien Leigh, a két főszereplő
Fotó: Wikipedia

Az első próbafelvételt Louise Platt-tel forgatták 1936 szeptemberében. Eközben Londonban egy Vivien Leigh nevű brit színésznő elolvasta a regényt és beleszeretett. Később így beszélt erről. 

A színésztársaimnak azt mondtam, hogy ez a szerep fog egyszer eljuttatni Hollywoodba. Kinevettek. 

A brit színésznőt Selznick testvére vitte oda a producernek egy amerikai filmforgatási helyszínen:

Hadd mutassam be neked Scarlett O’Harát. 

Vivien Leigh 1938. december 22-én fejezte be a próbafelvételeket. A visszaemlékezése szerint karácsony napján George Cukor rendező így jelentette be neki, hogy megkapta a szerepet: 

Így fejezte ki magát, na, a nyakunkon maradtál. Mintha csak azt mondta volna, hogy vegyél még egy kis karácsonyi pulykát. 

Created with GIMP
Vivien Leigh előtt 500 próbát és próbafelvételt tartottak több tucat színésznővel
Fotó: Wikipedia

 

Így két és fél év castingolása, 1,400 előzetes interjú, 500 olvasópróba és próbafelvétel, valamint több tízezer dollár elköltése után a stúdió végre közölhette a pletykaéhes közönséggel, hogy kezdődik a várva várt mozi forgatása. A film 25 évig vezette a legnagyobb bevételt elérő alkotások listáját, az inflációval korrigálva pedig továbbra is első. Mai árfolyamon 4 milliárd 450 millió dollár bevételt termelt. 

A filmet végül nem George Cukor rendezte, mert a forgatás kezdetekor összeveszett a producerrel. Az utóda Victor Fleming lett. 


 

 

