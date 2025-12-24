Meglepő kapcsolat van az első magyar király és a karácsony között

Kevéssé ismert azonban, hogy a karácsonyi ünnepek alatt számos fontos vagy különös esemény történt a történelemben. Ezekből válogattunk.
Karácsonyi történetek - Heródes megöleti a csecsemőket (Kr. u. 8 körül)
Máté evangéliuma szerint Jézus születésének évében megérkeztek Jeruzsálembe a napkeleti bölcsek, akik keresték az újszülött királyt. Az ekkor már idős király, a betegesen kegyetlen Heródes azonnal összehívta a főpapokat, hogy megtudja, hol fog megszületni a Messiás. A válasz ez volt: a júdeai Betlehemben. Erre Heródes hívatta a három királyokat és képmutató módon azt mondta nekik: jelentsék, ha megtalálták Jézust, hogy ő is hódolhasson neki.
A bölcseket a csillag elvezette a betlehemi barlanghoz, amelyben a szent család élt. Amint megtalálták a gyermek Jézust, leborultak előtte, és átadták neki ajándékaikat, az aranyat, tömjént illetve a mirhát. A három királyok álmukban intést kaptak, hogy ne térjenek vissza Jeruzsálembe és ne jelentsék Heródesnek a Messiás hollétét. Amikor a bölcsek elhagyták Betlehemet, Mária férjének, Józsefnek álmában megjelent egy angyal, és isteni figyelmeztetést hozott:
Fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, mert Heródes keresi a gyermeket, és meg akarja ölni!
József megfogadta az intést. Amikor Heródes rájött, hogy a három királyok becsapták őt, szörnyű harag fogta el. Betlehemben és a környékén minden fiúgyermeket megöletett két éves kor alatt, mert a bölcsek csillaga ekkor már második éve ragyogott az égen, így Heródes biztosra vette, hogy az áldozatok között ott lesz az új király is.
A történet mára az egyetemes kultúra részévé vált, december 28-a pedig az aprószentek, a lemészárolt csecsemők napja lett.
A hagyomány szerint kétezer kisded esett áldozatul Heródes hatalomvágyának, a különböző kultúrák liturgiájában azonban ennél jóval nagyobb számok is szerepelnek. Mivel azonban a történészek szerint Betlehem akkoriban legfeljebb ezer fős falu lehetett, mindegyik szám irreálisnak tűnik.
A bibliakutatók eleve kételkednek a legenda valóságtartalmában. Mátén kívül más evangelista nem számolt be a történetről. A kortárs Josephus Flavius, a zsidó történetíró sem említi, holott ő részletesen írt Heródes tetteiről. Emellett a szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy mindez kísértetiesen emlékeztet az ószövetségi passzusra, amelyben a fáraó elrendeli a zsidó újszülöttek meggyilkolását - vagyis hogy egy korábbi legenda újrafeldolgozása lehet a háttérben, Jézus nagyságának érzékeltetésére.
Megválasztják a pápát, akit később koncepciós perben akartak elítélni (795)
A későbbi III. Leó Rómában született, görög vagy arab származású családban. Fiatalon bencés szerzetesnek állt. I. Adorján pápa bíborossá nevezte ki, majd ő lett a pápai kincstár kezelője.
- Adorján halálának napján, 795. december 26-án, karácsony másnapján a klérus azonnal megválasztotta pápának, és másnap fel is szentelték.
A pápa hamarosan elküldte Nagy Károly frank uralkodónak Szent Péter sírja kulcsait és Róma zászlaját. Ezzel azt jelezte, hogy őt ismeri el a Szentszék első számú védelmezőjeként. Károly válaszában megerősítette a frankok és a pápa szövetségét, és a bátorító levél mellett bőkezűen megajándékozta az új pápát.
Nem sokkal később a római hatóságok mai kifejezéssel élve koncepciós pert indítottak III. Leó ellen. Árulással, hamis esküvel, hivatali visszaélésekkel és fajtalankodással vádolták. 799-ben a tömeg megtámadta egy körmeneten, letépték a főpapi ruháját és megfenyegették, hogy kivágják a nyelvét, majd egy kolostorba zárták. A pápa megszökött és Károly táborába menekült. A frank király kitüntető tisztelettel fogadta Leót, és bár az egyházfő ellenségei az uralkodót megpróbálták a pápa ellen fordítani, Károly kitartott. Pár hónap múlva Leó erős kísérettel térhetett vissza Rómába.
A következő évben, 800 novemberében a frank király személyesen látogatott el az örök városba. December elején zsinatot hívott össze, amelyen a papság és a királyi tisztviselők előtt szembesítették a vádlókat Leóval. A nemesek fenntartották a vádjaikat, de Leó december 23-án eskü alatt állította, hogy nem vétkes. A főpapi testület és az uralkodó – egy ősi rendelkezésre hivatkozva – kijelentette, hogy a pápai eskü megkérdőjelezhetetlen, így Leó győztesen került ki a zsinati csatából. Az ellenfeleit börtönbe zárták vagy száműzték.
Nagy Károlyt császárrá koronázzák (800)
Két nappal később a frank uralkodó a Szent Péter-bazilikában ünnepelte a karácsonyt. A szentmise után Leó a Szent Római Birodalom császárává koronázta Károlyt.
A klérus ünnepelte, hogy a nyugati birodalomnak ismét van római császára. Károly felesküdött a keresztény hit védelmére és támogatására, valamint a római egyházzal való szövetségére.
Ettől kezdve Európa nyugati részén a sorban legelső uralkodó a Szent Római Birodalom, a későbbi Német-római Birodalom császára volt, aki a francia uralkodó, a „legkatolikusabb király” követett a rangsorban.
Nagy Károly egyesítette Nyugat- és Közép-Európa nagy részét. Uralkodásának 47 éve alatt 50 hadjáratot indított, és sokban személyesen is részt vett. A mai Spanyolországtól Magyarországig terjedt a hatalma.
Ő volt az első császár Nyugat-Európában a római birodalom bukása óta, és őt tartják Franciaország illetve Németország atyjának.
Az első magyar király a trónra lép (1000)
1000. december 25-én helyezték a Rómából hozott koronát az első királyunk, a később szentté avatott István, pogány nevén Vajk fejére.
Apja, Géza volt az első magyar fejedelem, aki felismerte, hogy a magyarok európai beilleszkedése csak a kereszténység felvétele révén lehetséges, ezért 972-ben papokat kért I. Ottó német-római császártól. Ottó Bruno Sankt Gallen-i szerzetest küldte Magyarországra téríteni, aki megkeresztelte Gézát és az udvarának tagjait, de a nagyfejedelem az életet végéig áldozott a pogány isteneknek is. Géza a pogány szokásoktól eltérően nem a család legidősebb férfitagját jelölte meg utódául, hanem a fiát, Istvánt. A fejedelem halála után rokona, a somogyi Koppány a régi örökösödési jog alapján magának követelte a hatalmat. István és Koppány konfliktusa végül a pogány vezér vereségével és halálával zárult, hiszen István magyar és német serege legyőzte a hadait a Veszprém melletti csatában.
A győzelemmel a hatalom vitathatatlanul Istváné lett, aki koronát kért a pápától. Az uralkodó küldötte, Asztrik apát 999-ben tárgyalásokat kezdett Rómában II. Szilveszter pápával és valószínűleg Ottó császárral is. A pannonhalmi apát eredményes útjának köszönhetően 1000. december 25-én, a magyar történelemben először koronázási misére gyűlhettek össze az ország legfőbb méltóságai.
A korona, amely ezen a napon István fejére került, nem a későbbi Szent Korona volt, ettől függetlenül azonban különleges hatalmat jelentett az uralkodónak, aki a királyi címmel együtt apostoli jogot is kapott az ország egyházszervezetésének kialakítására. A koronázás azt jelképezte, hogy a pogány törzsek vezetőjéből hívő fejedelem lett, a földjéből pedig keresztény ország, az európai államok közösségének tagja. István a koronát II. Szilveszter pápától kérte, ami azt jelentette, hogy az országot a római egyház védnöksége alá helyezte.
Szent István koronázásának napja a Magyar Királyság, az államiság születésnapjának tekinthető.
Balduin Jeruzsálem első királya lesz (1100)
A boulogne-i gróf legfiatalabb fiát papnak szánták, de 1080 körül váratlanul lemondott az egyházi pályáról és katonának állt. 1096-ban Boulogne-i Balduin a fivéreivel együtt csatlakozott az első keresztes hadjárathoz. Balduin 600 katonájával nem a fősereggel együtt menetelt, hanem elfoglalta Edesszát és itt 1098-ban létrehozta az első keresztes államot.
Bátyja, a hadjárat legtekintélyesebb vezetője, Bouillon Gottfried halála után fellépett a jeruzsálemi pátriárka ellen, aki igényt tartott a Jeruzsálem feletti uralomra. A frank nemesek támogatásával Balduin 1100 novemberében felvette a jeruzsálemi király címet, és ezzel megteremtette a tulajdonképpeni jeruzsálemi királyságot. 1100 karácsonyán koronázták meg a betlehemi születés templomában. A jeruzsálemi helyszín ellen a papság tiltakozott, hogy nem volna illendő királykoronázást tartani abban a városban, ahol Jézus töviskoszorút viselt. A koronázási szertartást a jeruzsálemi pátriárka celebrálta. Koronázási esküjében I. Balduin fogadalmat tett a Szent Sír szolgálatára és védelmezésére, továbbá arra, hogy igazságosan és békében uralkodik Jeruzsálem népe fölött.
Megalapítják az első európai gyarmatot az amerikai kontinensen (1492)
1492 szentestéjén Kolumbusz vezérhajója, a Santa Maria homokzátonyra futott Hispaniola szigeténél, a Karib-tengeren. Egyes elképzelések szerint a hajó elsüllyedt, mások úgy vélik, hogy Kolumbusz szétbontatta a hajót, mivel nem sikerült levontatni a zátonyról. A faanyagból egy kis erődöt építettek a parton, amelynek Kolumbusz a La Navidad (Karácsony) nevet adta. Ez lett az első európai telep az Újvilágban, amelynek a lakói a zátonyra futott hajó matrózai voltak. Kolumbusz kénytelen volt hátrahagyni őket, mert nem fértek volna el a másik hajóján, a Ninán. A harmadik karavella, a Pinta már korábban elszakadt a kis flottillától.
Amikor Kolumbusz a következő évben visszatért, az erőd helyén csak üszkös gerendákat talált. Mint kiderült, az őslakosok szívélyesen fogadták a spanyolokat, akik azonban nemsokára megpróbálták nőket rabolni közülük. A törzs tagjai erre lemészárolták az első európai telepeseket.
A kormányzó betiltja a karácsonyi szórakozást (1625)
William Bradford, Plymouth-gyarmat (a későbbi Massachusetts állam) kormányzója rendeletben tiltotta meg, hogy a telepesek karácsonykor bármilyen játékot játsszanak. Bradford, a szélsőséges protestáns, aki az egyik szervezője volt a Mayflower útjának az Újvilágba, a legradikálisabb puritán ideológiát képviselte – ezt a szigort jelezte a karácsonyi rendelete is.
A vallási kérdésekben megszállottságig merev Bradford a mindennapokban nagyon is rugalmas volt. Nagy gondot fordított pl. arra, hogy a telepesek békében éljenek a környékbeli wampanoag indiántörzzsel. Kevéssé ismert, de ő indította el a hálaadás szokását Észak-Amerikában, az ünnep eredetileg a telepesek köszönetét, háláját fejezte ki Istennek a sikeres őszi betakarításokért. Bradford sikeresen vezetette a közösséget, a haláláig szinte minden évben megválasztották kormányzónak.
Az első hasüregi műtét (1809)
Dr. Ephraim McDowell a Kentucky-beli Danville-ben altatás és steril körülmények nélkül sikeresen eltávolította egy Mrs. Crawford nevű, 47 éves beteg petefészek-tumorát 1809-ben. A karácsonyi műtét alatt a város férfilakossága a rendelője előtt várakozott, hogy meglincselje, ha az operáció nem sikerül. McDowell később is próbálkozott az eljárással, de a fertőzési arány rendkívül magas volt, így a műtétet és a sebészt is súlyos kritikák érték.
Két és fél év keresés után bejelentik, kié lesz a női főszerep az Elfújta a szél c. filmben (1938)
Attól a pillanattól kezdve, hogy David Selznick producer 1936-ban közzétette: megfilmesíti a kor első számú bestsellerét, a pletykalapok és magazinok szinte naponta tippelték, kik lesznek a főszereplők.
A producer kezdettől fogva ismeretlen színésznőt szánt a szerepre, mert azt akarta, hogy ez a film teremtsen majd sztárt Scarlett megformálójából. Amikor ennek híre ment, több ezer levél érkezett a filmstúdióba, javaslatokkal és a jelentkezők önéletrajzával, miközben a lapok nem tudtak olyan kérdőívet közölni a kérdésről, amelyet nem rohantak volna kitölteni és beküldeni az olvasók.
Az első próbafelvételt Louise Platt-tel forgatták 1936 szeptemberében. Eközben Londonban egy Vivien Leigh nevű brit színésznő elolvasta a regényt és beleszeretett. Később így beszélt erről.
A színésztársaimnak azt mondtam, hogy ez a szerep fog egyszer eljuttatni Hollywoodba. Kinevettek.
A brit színésznőt Selznick testvére vitte oda a producernek egy amerikai filmforgatási helyszínen:
Hadd mutassam be neked Scarlett O’Harát.
Vivien Leigh 1938. december 22-én fejezte be a próbafelvételeket. A visszaemlékezése szerint karácsony napján George Cukor rendező így jelentette be neki, hogy megkapta a szerepet:
Így fejezte ki magát, na, a nyakunkon maradtál. Mintha csak azt mondta volna, hogy vegyél még egy kis karácsonyi pulykát.
Így két és fél év castingolása, 1,400 előzetes interjú, 500 olvasópróba és próbafelvétel, valamint több tízezer dollár elköltése után a stúdió végre közölhette a pletykaéhes közönséggel, hogy kezdődik a várva várt mozi forgatása. A film 25 évig vezette a legnagyobb bevételt elérő alkotások listáját, az inflációval korrigálva pedig továbbra is első. Mai árfolyamon 4 milliárd 450 millió dollár bevételt termelt.
A filmet végül nem George Cukor rendezte, mert a forgatás kezdetekor összeveszett a producerrel. Az utóda Victor Fleming lett.