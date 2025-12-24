Meglepő kapcsolat van az első magyar király és a karácsony között

Kevéssé ismert azonban, hogy a karácsonyi ünnepek alatt számos fontos vagy különös esemény történt a történelemben. Ezekből válogattunk.

Az egyik legismertebb karácsonyhoz köthető történet: Giotto freskója a betlehemi gyermekgyilkosságról a padovai Scrovegni-kápolnában (1306)

Fotó: Wikipedia

Karácsonyi történetek - Heródes megöleti a csecsemőket (Kr. u. 8 körül)

Máté evangéliuma szerint Jézus születésének évében megérkeztek Jeruzsálembe a napkeleti bölcsek, akik keresték az újszülött királyt. Az ekkor már idős király, a betegesen kegyetlen Heródes azonnal összehívta a főpapokat, hogy megtudja, hol fog megszületni a Messiás. A válasz ez volt: a júdeai Betlehemben. Erre Heródes hívatta a három királyokat és képmutató módon azt mondta nekik: jelentsék, ha megtalálták Jézust, hogy ő is hódolhasson neki.

A bölcseket a csillag elvezette a betlehemi barlanghoz, amelyben a szent család élt. Amint megtalálták a gyermek Jézust, leborultak előtte, és átadták neki ajándékaikat, az aranyat, tömjént illetve a mirhát. A három királyok álmukban intést kaptak, hogy ne térjenek vissza Jeruzsálembe és ne jelentsék Heródesnek a Messiás hollétét. Amikor a bölcsek elhagyták Betlehemet, Mária férjének, Józsefnek álmában megjelent egy angyal, és isteni figyelmeztetést hozott:

Fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, mert Heródes keresi a gyermeket, és meg akarja ölni!

József megfogadta az intést. Amikor Heródes rájött, hogy a három királyok becsapták őt, szörnyű harag fogta el. Betlehemben és a környékén minden fiúgyermeket megöletett két éves kor alatt, mert a bölcsek csillaga ekkor már második éve ragyogott az égen, így Heródes biztosra vette, hogy az áldozatok között ott lesz az új király is.

Pieter Bruegel ábrázolása 1550-ből

Fotó: Wikipedia

A történet mára az egyetemes kultúra részévé vált, december 28-a pedig az aprószentek, a lemészárolt csecsemők napja lett.

A hagyomány szerint kétezer kisded esett áldozatul Heródes hatalomvágyának, a különböző kultúrák liturgiájában azonban ennél jóval nagyobb számok is szerepelnek. Mivel azonban a történészek szerint Betlehem akkoriban legfeljebb ezer fős falu lehetett, mindegyik szám irreálisnak tűnik.

A bibliakutatók eleve kételkednek a legenda valóságtartalmában. Mátén kívül más evangelista nem számolt be a történetről. A kortárs Josephus Flavius, a zsidó történetíró sem említi, holott ő részletesen írt Heródes tetteiről. Emellett a szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy mindez kísértetiesen emlékeztet az ószövetségi passzusra, amelyben a fáraó elrendeli a zsidó újszülöttek meggyilkolását - vagyis hogy egy korábbi legenda újrafeldolgozása lehet a háttérben, Jézus nagyságának érzékeltetésére.