Karácsonykor bezárult a gyűrű a magyar főváros körül és megkezdődött Budapest ostroma

A karácsony sajnos nem mindig hozott békét és örömöt, rengeteg katasztrófa és tragédia köthető ehhez az időponthoz.

Fotó: Fusionstudio / Shutterstock

Az óriási karácsonyi árvíz Észak-Európában (1717)

Karácsony előtt néhány nappal erős vihar tombolt a holland, német és dán partoknál, de a szél délnyugati irányból volt, vagyis a partoktól a tenger felé nyomta a hullámokat. Szentestére azonban váratlanul megfordult a szélirány, ráadásul a vihar hurrikánná erősödött. A téli napforduló időszakára jellemző, nagy dagályok és a vihar ereje óriási mennyiségű tengervizet zúdított a térségre, amelyet nem tudtak megállítani a gátak és a zsilipek.

A tenger egészen Groningenig betört a szárazföldre, a város 30 kilométerre van a parttól. Az áradás elérte Amszterdamot is.

A nagy karácsonyi árvíz korabeli ábrázolása

Fotó: Wikipedia

Az árvíz apokaliptikus pusztítást okozott. 14 ezer ember belefulladt az áradatba, települések tűntek el, házak ezrei semmisültek meg. Ráadásul nem sokkal később szokatlanul hideg lett az idő, februárban pedig újabb vihar csapott le a partvidékre.

A karácsonyi árvíz hatásait még évtizedekig érezték az itteniek. A földeken nem lehetett vetni és aratni, mert nem száradt ki a terület. A mocsarassá vált földeken szúnyogok milliárdjai telepedtek meg, ez pedig maláriajárványt okozott.

A gátrendszer újjáépítését végül egy svéd születési hajóskapitányra bízták. Thomas van Seeratt hullámtörőket épített a partok előtt, és megerősítette a szárazföldi gátakat. Az 1720-as óriásvihar már semmilyen kárt nem okozott a szárazföld belsejében.

Egy atomrobbanás erejével repült a levegőbe a lőszerszállító hajó (1917)

A Mont Blanc nevű francia gőzös a kanadai Halifaxba érkezett 1917 december 6-án, a fedélzetén 3 ezer tonna lőgyapottal, TNT-vel és benzolos hordókkal. A norvég Imo nevű teherhajó ugyanekkor futott ki a kikötőből, a nyílt tenger felé. A két hajó egymás felé közeledett.