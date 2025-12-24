Karácsonykor bezárult a gyűrű a magyar főváros körül és megkezdődött Budapest ostroma

A karácsony sajnos nem mindig hozott békét és örömöt, rengeteg katasztrófa és tragédia köthető ehhez az időponthoz.
Az óriási karácsonyi árvíz Észak-Európában (1717)
Karácsony előtt néhány nappal erős vihar tombolt a holland, német és dán partoknál, de a szél délnyugati irányból volt, vagyis a partoktól a tenger felé nyomta a hullámokat. Szentestére azonban váratlanul megfordult a szélirány, ráadásul a vihar hurrikánná erősödött. A téli napforduló időszakára jellemző, nagy dagályok és a vihar ereje óriási mennyiségű tengervizet zúdított a térségre, amelyet nem tudtak megállítani a gátak és a zsilipek.
A tenger egészen Groningenig betört a szárazföldre, a város 30 kilométerre van a parttól. Az áradás elérte Amszterdamot is.
Az árvíz apokaliptikus pusztítást okozott. 14 ezer ember belefulladt az áradatba, települések tűntek el, házak ezrei semmisültek meg. Ráadásul nem sokkal később szokatlanul hideg lett az idő, februárban pedig újabb vihar csapott le a partvidékre.
A karácsonyi árvíz hatásait még évtizedekig érezték az itteniek. A földeken nem lehetett vetni és aratni, mert nem száradt ki a terület. A mocsarassá vált földeken szúnyogok milliárdjai telepedtek meg, ez pedig maláriajárványt okozott.
A gátrendszer újjáépítését végül egy svéd születési hajóskapitányra bízták. Thomas van Seeratt hullámtörőket épített a partok előtt, és megerősítette a szárazföldi gátakat. Az 1720-as óriásvihar már semmilyen kárt nem okozott a szárazföld belsejében.
Egy atomrobbanás erejével repült a levegőbe a lőszerszállító hajó (1917)
A Mont Blanc nevű francia gőzös a kanadai Halifaxba érkezett 1917 december 6-án, a fedélzetén 3 ezer tonna lőgyapottal, TNT-vel és benzolos hordókkal. A norvég Imo nevű teherhajó ugyanekkor futott ki a kikötőből, a nyílt tenger felé. A két hajó egymás felé közeledett.
- A két hajó tisztjei félreértették egymást, ezért az Imo oldalba találta a Mont Blanc-t. Az ütközés miatt tűz keletkezett a francia hajó rakterében. A lángok nem sokkal később elérték a benzolos hordókat.
A látványosságot egyre többen nézték a partról, köztük iskolába igyekvő gyerekek is. Az égő hajó a zsúfolt 6-os móló felé sodródott, miközben a Mont Blanc francia tengerészei csónakokkal a csatorna túlpartja felé menekültek. Útközben kiabáltak a többi hajó legénységének, hogy mindjárt felrobban a rakomány, de a helyi lakosság nem beszél franciául, így senki nem értette őket.
A Mont Blanc kilenc óra után, közvetlenül a partnál repült a levegőbe. A detonáció olyan erejű volt, mintha egy 3 kilotonnás, kisebb atombomba robbant volna fel. A robbanásban ötezer fokos tűzvihar keletkezett, amely ezer kilométer per óra sebességgel száguldott. A tűzlabda és az irtózatos légnyomás egy négy kilométer sugarú körben mindent elpusztított. A francia hajó ágyúja öt kilométert repült, a horgonyának egy féltonnás darabját pedig négy kilométerrel távolabb találták meg.
A robbanás, mint a papírfigurákat, úgy repítette el az embereket is. Charles Meyers-t, a Middleham Castle nevű hajó egyik tisztjét a saját hajójáról ragadta el az iszonyatos detonáció. Hihetetlen, de egy kilométer repült Fort Needham Hillre.
Amikor magamhoz tértem, a földön feküdtem. Nem volt rajtam ruha, csak a csizmám. Egy munkástól kaptam egy gumiköpenyt és egy nadrágot.
A katasztrófában kb. 2 ezer ember halt meg, és 9 ezren megsebesültek.
Kigyulladt a Fehér ház (1929)
1929 szentestéjén olyan tűz keletkezett a Fehér Házban, amely felülmúlta a 115 évvel korábbi esetet is, amikor a britek szándékosan felgyújtották az épületet. Este 8 órakor, amikor az elnöki házaspár épp a személyzet és a stáb gyerekeinek adott karácsonyi fogadást, egy telefonközpontos, Charlie Williamson füstöt érzett a nyugati szárny felől. Azonnal szólt a közelben álló Richard Trice rendőrnek és Russell Woodnak, a titkosszolgálat ügynökének. A két férfi a padlásra rohant, az Ovális Iroda fölé, ahol döbbenten látták, hogy lángolnak az ott tárolt iratdobozok.
Le fog égni a Fehér Ház!
A kézi tűzoltópalackokkal lehetetlen volt megfékezni a tüzet, ezért nem sokkal később leadták a riasztást a városi tűzoltóknak, akik óriási létszámmal vonultak ki. Összesen 130 tűzoltó érkezett.
A Fehér Ház inasa a bálteremben Herbert Hoover elnök fülébe súgta:
Égnek az elnöki helyiségek. Kérem, hozza a titkárokat.
Az elnök és a csoportja végül egy ablakon mászott be az Ovális Irodába, mert félő volt, hogy a folyosó is ég. Meg kellett menteni az ottani iratanyagot, mielőtt kigyullad a faszerkezetű szoba is, vagy a tűzoltásra használt víz tönkreteszi a pótolhatatlan papírokat. Az iratszekrényeket kivonszolták a folyosóra, és kimentették a dolgozóasztal fiókjait is. Egy ügynök kivitte Hoover kedvenc székét, egy másik pedig az elnöki zászlót menekítette ki a helyiségből. A hatalmas íróasztalt nem tudták megmozdítani, ezért sátorponyvával takarták le.
Este fél tizenegyre a tüzet sikerült eloltani. Az Ovális Iroda kigyulladását sikerült megakadályozni, de a plafon kiégett, a sajtószoba pedig teljesen elpusztult. A tűzoltók szerint egy eltömődött kémény vagy egy zárlatos elektromos vezeték okozta a tüzet.
A tűz egy különös hiányosságra is felhívta a figyelmet. A Fehér Házra ugyanis nem kötöttek biztosítást, ezért az elnök a Kongresszustól volt kénytelen pénzt kérni a károk helyreállítására. A munkát 1930 januárjában fejezték be.
Budapest körül bezárul az ostromgyűrű (1944)
Nyolcvanegy évvel ezelőtt a magyar főváros lakói életük legnehezebb szentestéjét élték át. Bár a budapesti csata már 1944. november eleje óta zajlott, a budapestiek sokáig úgy élhettek, mintha nem is lenne háború. Jártak a villamosok, a kávéházak és üzletek nyitva tartottak, sőt, a huszonnégy fővárosi mozi mellett az összes színház is játszott. Ráadásul a város területét jelentős bombázás nem érte 1944 szeptembere óta.
1944. december 24-én reggel Budapest akkori közigazgatási területe még nem volt frontvonal. A pesti oldalon az első vonal még Dunaharaszti-Alag vonalában húzódott.
A budai oldalon azonban a Budakeszi csendőrőrs már reggel jelentette a magyar parancsnokságnak, hogy a falu előtt megjelentek az első szovjet tankok. Délután a szovjet csapatok eljutottak a Budakeszi út torkolatáig, igaz, azt nem tudni, hogy pontosan meddig hatoltak be Budapest területére. Egyes szemtanúk szerint az első szovjet őrjárat katonái felszálltak a fogaskerekű szerelvényére a Szabadság-hegyen. Egy szovjet százados felderítő csoportja a saját állítása szerint a sötétség leple alatt egészen a Gellért-hegyig jutott, ahol megfigyelték a hidak forgalmát és a Budára vonuló német erősítéseket, majd visszavonultak.
Kun András minorita szerzetes, a hírhedt Kun páter nyilas csoportja aznap is több gyilkosságot követett el a XII. kerületi nyilasházban. A Városmajor utca 37. számú épületében legkevesebb hét embert, köztük egy kilencéves ksifiút végeztek ki a nyilasok. Guzmits Józsefné hihetetlen módon túlélte, hogy őt is fejbe lőtték, ezért egy évvel később tanúskodhatott Kun páter perében, a népbíróság előtt.
A 108 napos budapesti csata ostrom a II. világháború egyik különleges és méltatlanul kevéssé ismert fejezete: méreteit, súlyát, valamint a polgári lakosság szenvedéseit tekintve összemérhető akár a berlini vagy a sztálingrádi csatával. A Budapest elfoglalásáért indított hadművelet 108 napig tartott, amelyből 52 napot teljesen körülzárva harcoltak a védők. Ezzel szemben Berlin két hét alatt, Bécs hat nap alatt elesett. Sztálingrád ostroma ennél ugyan tovább tartott, de ennek döntő része nem érintette a város egészét, ahonnan a civil lakosságot egyébként is evakuálták.
Az 1 millió budapesti lakos a pincékbe húzódva, élelem, víz és fűtés nélkül szenvedte végig ezeket a hónapokat, miközben Hitler és Sztálin hadseregei véres harcot vívtak Budapestért és porig rombolták a magyar fővárost. A magyar zsidóságot pedig a külső ostrom közepette a nyilas terror fenyegette.
Schramm Péter, a zsidó árva kisfiú, akit a téglagyári halálmenetből lökött ki egy keretlegény, miután eltette az édesanyja aranyláncát, e cikk szerzőjének emlékezett vissza:
Volt, aki nem segített, csak sajnált bennünket. Volt, aki nem segített, és nem sajnált bennünket. Nem lehet egy országra valami olyan jellemzőt mondani, ami mindenkire igaz. Az biztos, hogy nem igaz. Nincsenek csak okosak, nincsenek csak hülyék, nincsenek csak jók, és nincsenek csak rosszak.
Budapest ostromáról az első egész estés dokumentumfilm 2015-ben készült el, 70 évvel a csata után. A filmet itt tekinthetik meg.
A történelem második legnagyobb földmozgása pusztító cunamit okozott Ázsiában (2004)
2004 karácsonyán turisták tízezrei, valamint a sok százezres helyi lakosság csendes napra készült a békés thaiföldi, Srí Lankai-i és indonéziai partszakaszokon. Amikor reggel 9.3 erősségű rengés rázta meg az óceáni törésvonalat Szumátra szigetétől 250 kilométerre, a szárazföldön ebből semmit nem lehetett érezni.
A földrengés következtében a kőzetlemezek találkozásánál 1,500 kilométeres hosszban függőlegesen elmozdult az egyik lemez, és kb. 40 méterrel megemelkedett a tengerfenék a hasadék mentén. A rengés ereje 23 ezer (!) hirosimai atombomba hatásának felelt meg, és nem csak megváltoztatta a Föld forgását, de iszonyatos sebességgel száguldó hullámokat is elindított.
Ezek az óceán mély részen mindössze 30 centiméteresek voltak, szinte láthatatlanok, de egy utasszállító repülőgép sebességével, 800 kilométer per órás sebességgel haladtak a szárazföld felé. A sekélyebb tengerszakaszokon azonban a kis hullámok hihetetlen energiát gyűjtöttek össze, és a méretük is megnövekedett. A legközelebbi szigetet, Szumátrát 20 perccel a rengés után érte el a szökőár. Mire az indonéziai Banda Aceh városához ért, a cunami már 40 méter magasra tornyosult.
A hullám könyörtelenül sodort el mindent: hajókat, kamionokat, buszokat, embereket, épületeket. Banda Aceh tartományban 100 ezer ember halt meg. A szökőár aztán Thaiföld felé haladt tovább, ahol elérte a kedvelt Phuket szigetét. A cunami eleinte csalóka benyomást keltett, sokan csak az utolsó pillanatban vették észre, hogy nem egy szokványos nagyobb hullámról van szó. Itt több mint 5 ezer ember halt meg, köztük 2 ezer turista. A cunami továbbhaladt, és egy újabb óra múlva elpusztította Sri Lanka szigetét. Itt kb. 40 ezer áldozata volt a pusztító árhullámnak.
A cunami erejét mutatja, hogy 8 ezer kilométerrel távolabb, Dél-Afrika partjainál is tapasztalták a szökőár hatását, de itt a váratlan óriáshullámok már nem voltak pusztító erejűek.
A karácsonyi cunamiban kb. 220 ezer halt meg. A pontos számot máig nem ismerni.